Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
Foto: Jubilejný 5. ročník ME Špeciálnych olympiád v triatlone opäť prepisoval históriu
Športový rezort x-bionic sphere sa v sobotu stal dejiskom jubilejného 5. ročníka Otvorených majstrovstiev Európy Špeciálnych olympiád v triatlone 2026.
Foto: Slovensko hostilo Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v triatlone už piatykrát
Na štart náročnej kategórie Sprint triatlon (750 m plávanie v otvorenej vode, 20 km cyklistika a 5 km beh) sa postavilo 27 elitných športovcov s intelektuálnym znevýhodnením z deviatich krajín sveta, vrátane slovenských reprezentantov. Predviedli pritom výkony, z ktorých mnohé prekonali aj časy zdravých športovcov.
Triatlonisti Špeciálnych olympiád Slovensko mali úplne identické a nekompromisné súťažné podmienky ako 2 200 zdravých pretekárov zo 66 krajín sveta, ktorí sa postavili na štart v rámci prestížneho medzinárodného triatlonového festivalu The Championship 2026.
Malá krajina s globálnym rešpektom
Slovensko hostilo reprezentantov s intelektuálnym znevýhodnením z Česka, USA, Maďarska, Fínska, Monaka, Estónska, Izraela a Nemecka. Organizácia šampionátu takéhoto formátu potvrdzuje, že aj naša krajina patrí na mapu globálneho hnutia Špeciálnych olympiád.
„Toto je už piaty ročník a na to, že Slovensko je malá krajina, ide o veľký medzinárodný šampionát v rámci globálneho hnutia Špeciálnych olympiád. Je to jediné podujatie svojho druhu a sme veľmi hrdí, že sa ho darí organizovať práve u nás. Je to náročné, pretože musíme spĺňať vysoké medzinárodné štandardy, ale robíme to veľmi radi. Navyše je to obrovský krok k inklúzii. Veľa zdravých pretekárov pri našich reprezentantoch hovorí, že ak to zvládnu ľudia s intelektuálnym znevýhodnením, musia to dokázať aj oni, sú jasnou inšpiráciou,“ uviedla Dominika Nestarcová, prezidentka športovej organizácie Špeciálne olympiády Slovensko.
Famózna obhajoba Petra Išpolda
Víťazom kategórie mužov do 30 rokov sa stal izraelský reprezentant Ron Beck, ktorý dosiahol fantastický čas 1:06:51. Hneď za ním však zažiaril domáci reprezentant, 37-ročný Peter Išpold, ktorý obhájil minuloročný európsky titul vo svojej vekovej kategórii a cieľovú pásku preťal v skvelom čase 1:14:59. Slovenský reprezentant, ktorý úspešne preteká s autizmom, opäť dokázal, že šport stiera akékoľvek bariéry.
„Bežalo sa mi dobre, no najväčšiu krízu som mal tesne pred cieľom,“ priznal v cieľovej rovinke unavený, ale šťastný Peter Išpold. „Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať celej svojej rodine aj trénerovi Michalovi Vargovi, ktorý pripravuje slovenskú triatlonovú reprezentáciu a zároveň športovcov Špeciálnych olympiád. Moja obrovská vďaka patrí aj samotnej organizácii Špeciálne olympiády Slovensko za podmienky a podporu, ktorú nám poskytuje.“
Foto: Peter Išpold neskrýval radosť, keď sa opäť postavil na stupeň víťazov a stal sa Majstrom Európy Špeciálnych olympiád v triatlone vo svojej vekovej kategórii
Najmladším mužským účastníkom podujatia bol len 18-ročný Adam Kalafut z Košíc, pre ktorého išlo o vôbec prvý triatlon. Náročnú trať zvládol v čase 2:04:29 a atmosféru podujatia si užíval od štartu až do cieľa. „Tešil som sa na všetko – na plávanie, bicykel aj beh. Najťažší bol beh, ale zvládol som to,“ povedal najmladší slovenský reprezentant ŠOS.
„Sme veľmi hrdí, že všetci slovenskí športovci preteky dokončili. Je úžasné sledovať, ako sa naši reprezentanti každým rokom zlepšujú – či už v technike plávania alebo celkových výkonoch,“ povedala športová riaditeľka Špeciálne olympiády Slovensko Martina Gogolová.
Foto: Adam Kalafut, najmladší z mužov, má za sebou úspešne svoj prvý triatlon
Historický zápis Lucie Talarčíkovej
V ženskej kategórii dominovala fínska reprezentantka Anni Aalto, ktorá zvíťazila s časom 1:41:56. Historický moment pre slovenské farby však priniesla Lucia Talarčíková, ktorá finišovala s časom 1:50:31. Pre Luciu to bola vôbec prvá účasť na triatlonových pretekoch. Minulý rok si disciplínu vyskúšala iba cvične na kratších tratiach (300 m plávanie, 12 km cyklistika, 3 km beh), kde nazbierala odvahu postaviť sa tento rok na kompletnú trať Sprintu.
„Bolo to skvelé, ale jednoznačne najťažšie bolo pre mňa plávanie v otvorenej vode,“ prezradila v cieli Lucia Talarčíková, ktorá okrem športových súťaží úspešne reprezentuje organizáciu Špeciálne olympiády Slovensko aj medzinárodnej úrovni - spolu s mentorkou Mariannou Petrušovou a dobrovoľníčkou Kristínou Kvintovou bola vybraná z 56 krajín, aby reprezentovali región Eurázie v celosvetovom programe Youth Leaders vo Washingtone.
Skvelý trojlístok žien v cieli uzavrela Slovenka Dominika Medveďová. Mladá športovkyňa s detskou mozgovou obrnou absolvovala len svoje druhé preteky v tejto disciplíne a dosiahla výborný výkon 2:19:49.
Z jubilejného 5. ročníka Otvorených majstrovstiev Európy Špeciálnych olympiád v triatlone sa tak opäť stal nielen veľký športový sviatok, ale aj silný dôkaz, že odhodlanie, disciplína a vôľa prekonávať vlastné limity nemajú žiadne hranice. Šamorín počas víkendu ukázal, že šport dokáže prirodzene spájať ľudí bez ohľadu na rozdiely a že športovci Špeciálnych olympiád patria svojimi výkonmi aj nasadením na veľké medzinárodné podujatia.
