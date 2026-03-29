Nedeľa 29.3.2026
Meniny má Miroslav
29. marca 2026
Šimečku by mali na poste nahradiť ženy, Jakab v priamom prenose menoval jeho nástupkyne
Na čele opozičného Progresívneho Slovenka mohli byť poslankyňa Zuzana Mesterová alebo jej kolegyňa
29.3.2026 (SITA.sk) - Na čele opozičného Progresívneho Slovenka mohli byť poslankyňa Zuzana Mesterová alebo jej kolegyňa Beáta Jurík, pričom by post predsedu vedeli zastať perfektne. Skonštatoval to v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 opozičný poslanec Július Jakab (hnutie Slovensko). Kauzy príbuzných staronového predsedu progresívcov Michala Šimečku totiž môžu podľa Jakaba nabúrať celú opozičnú snahu poraziť Roberta Fica.
„Ten bude mať za cieľ stále ten slabý terč - pána Šimečku," povedal Jakab na margo premiéra. Okrem príbuzných Šimečku spomenul aj nedávnu kauzu financovania PS týkajúcu sa pôžičky 400-tisíc eur. „Ja si myslím, že to cítia aj ľudia, že pán Šimečka nie je tá sila, ktorá by mala na to poraziť Roberta Fica," skonštatoval Jakab. Zároveň zopakoval, že šéf progresívcov je výborným terčom pre predsedu vlády.
Zdroj: SITA.sk - Šimečku by mali na poste nahradiť ženy, Jakab v priamom prenose menoval jeho nástupkyne © SITA Všetky práva vyhradené.
