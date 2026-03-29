 24hod.sk    Z domova

29. marca 2026

V pláne sú tanky aj ďalšie F-16, Kaliňákovo ministerstvo pripravuje ďalšie veľké nákupy


Investície do Ozbrojených síl SR od minulého roku výrazne rastú. Z dovtedajších úrovní medzi 0,1 až 0,3 percenta HDP vzrástli na ...



29.3.2026 (SITA.sk) -



Investície do Ozbrojených síl SR od minulého roku výrazne rastú. Z dovtedajších úrovní medzi 0,1 až 0,3 percenta HDP vzrástli na odhadovaných 0,7 percenta HDP a v nasledujúcich rokoch môžu dosiahnuť až 1,1 percenta HDP. Informovala o tom Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Priblížila, že bude pokračovať napríklad dodávka zostávajúcich lietadiel F-16 a očakáva sa postupný nábeh obrnených transportérov Patria. Plánovaný je aj nákup protivzdušnej obrany, vojenských nákladných vozidiel a bojových pásových vozidiel. V súčasnosti sa v investíciách výrazne prejavujú aj investície do letiska Sliač a tiež nákup vrtuľníkov a radarov.

Rekordné sumy a vplyv na štátny deficit


Investície do slovenskej armády v tomto roku dosiahnu hodnotu takmer jednu miliardu eur, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2024. V roku 2027 by sa tieto investície mali zvýšiť až na 1,6 miliardy eur. „Rastúce investície do obrany sú spolu s úrokovými nákladmi najdôležitejším faktorom zvyšujúcim deficit, ktorý vláda nevie zásadnejšie ovplyvniť počas jedného volebného obdobia,“ skonštatovala RRZ.

V porovnaní s vývojom predchádzajúcich rokov tak ide o výrazný nárast. Priemer za obdobie rokov 2019 až 2023 dosahoval 160 miliónov ročne, teda len desatinu toho, čo sa očakáva budúci rok. RRZ pripomenula, že v minulých rokoch opakovane dochádzalo k meškaniu dodávok. „Napríklad v roku 2025 rozpočet predpokladal investície v obrane v sume až 1,7 miliardy eur, kvôli meškaniu tak obranné výdavky budú nižšie o približne 700 miliónov eur. Tieto posuny opticky vylepšia minuloročný deficit, ale zvýšia deficit v nasledujúcich rokoch,“ dodala rada.

Budúce plány


Potreba modernizácie ozbrojených síl vznikla podľa slov RRZ pre investičný dlh naakumulovaný v období pred rokom 2019, ktorý charakterizovali nízke investície do obrany. Súčasne sa urýchlila pre aktuálnu geopolitickú situáciu, a to najmä pre vojnu na Ukrajine. Dôsledkom je tak výrazný rast výdavkov na techniku a strata tzv. mierovej dividendy.

Rada vysvetlila, že náklady na vojenskú techniku navyšujú deficit až v čase dodania, a to aj v prípadoch, keď boli hotovostné preddavky vyplatené podstatne skôr. Takže aj keď zvýšili verejný dlh o zaplatené preddavky, do bilancie rozpočtu sa premietnu až vtedy, keď je technika dodaná.

Z verejne dostupných informácií o plánovaných dodávkach techniky, ktoré komunikuje predovšetkým ministerstvo obrany, vyplýva, že sú plánované aj ďalšie obstarávania, ktoré zatiaľ nie sú uzavreté a budú predstavovať ďalšie výdavky o niekoľko rokov. Sú to najmä projekty ako obstarávanie tankov, pričom na rezorte obrany sa uvažuje aj o nákupe ďalších štyroch lietadiel F-16. RRZ v tomto zmysle spomenula aj plánované nákupy logistickej techniky či bezpilotných a robotických systémov. Podľa rady je tak už dnes zrejmé, že realizácia týchto projektov bude v nasledujúcich rokoch zvyšovať výdavky štátneho rozpočtu.







Zdroj: SITA.sk - V pláne sú tanky aj ďalšie F-16, Kaliňákovo ministerstvo pripravuje ďalšie veľké nákupy

Tagy: Lietadlo F-16
