Nedeľa 29.3.2026
Meniny má Miroslav
29. marca 2026
V pláne sú tanky aj ďalšie F-16, Kaliňákovo ministerstvo pripravuje ďalšie veľké nákupy
Investície do Ozbrojených síl SR od minulého roku výrazne rastú. Z dovtedajších úrovní medzi 0,1 až 0,3 percenta HDP vzrástli na ...
29.3.2026 (SITA.sk) -
Investície do Ozbrojených síl SR od minulého roku výrazne rastú. Z dovtedajších úrovní medzi 0,1 až 0,3 percenta HDP vzrástli na odhadovaných 0,7 percenta HDP a v nasledujúcich rokoch môžu dosiahnuť až 1,1 percenta HDP. Informovala o tom Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
Priblížila, že bude pokračovať napríklad dodávka zostávajúcich lietadiel F-16 a očakáva sa postupný nábeh obrnených transportérov Patria. Plánovaný je aj nákup protivzdušnej obrany, vojenských nákladných vozidiel a bojových pásových vozidiel. V súčasnosti sa v investíciách výrazne prejavujú aj investície do letiska Sliač a tiež nákup vrtuľníkov a radarov.
Investície do slovenskej armády v tomto roku dosiahnu hodnotu takmer jednu miliardu eur, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2024. V roku 2027 by sa tieto investície mali zvýšiť až na 1,6 miliardy eur. „Rastúce investície do obrany sú spolu s úrokovými nákladmi najdôležitejším faktorom zvyšujúcim deficit, ktorý vláda nevie zásadnejšie ovplyvniť počas jedného volebného obdobia,“ skonštatovala RRZ.
V porovnaní s vývojom predchádzajúcich rokov tak ide o výrazný nárast. Priemer za obdobie rokov 2019 až 2023 dosahoval 160 miliónov ročne, teda len desatinu toho, čo sa očakáva budúci rok. RRZ pripomenula, že v minulých rokoch opakovane dochádzalo k meškaniu dodávok. „Napríklad v roku 2025 rozpočet predpokladal investície v obrane v sume až 1,7 miliardy eur, kvôli meškaniu tak obranné výdavky budú nižšie o približne 700 miliónov eur. Tieto posuny opticky vylepšia minuloročný deficit, ale zvýšia deficit v nasledujúcich rokoch,“ dodala rada.
Potreba modernizácie ozbrojených síl vznikla podľa slov RRZ pre investičný dlh naakumulovaný v období pred rokom 2019, ktorý charakterizovali nízke investície do obrany. Súčasne sa urýchlila pre aktuálnu geopolitickú situáciu, a to najmä pre vojnu na Ukrajine. Dôsledkom je tak výrazný rast výdavkov na techniku a strata tzv. mierovej dividendy.
Rada vysvetlila, že náklady na vojenskú techniku navyšujú deficit až v čase dodania, a to aj v prípadoch, keď boli hotovostné preddavky vyplatené podstatne skôr. Takže aj keď zvýšili verejný dlh o zaplatené preddavky, do bilancie rozpočtu sa premietnu až vtedy, keď je technika dodaná.
Z verejne dostupných informácií o plánovaných dodávkach techniky, ktoré komunikuje predovšetkým ministerstvo obrany, vyplýva, že sú plánované aj ďalšie obstarávania, ktoré zatiaľ nie sú uzavreté a budú predstavovať ďalšie výdavky o niekoľko rokov. Sú to najmä projekty ako obstarávanie tankov, pričom na rezorte obrany sa uvažuje aj o nákupe ďalších štyroch lietadiel F-16. RRZ v tomto zmysle spomenula aj plánované nákupy logistickej techniky či bezpilotných a robotických systémov. Podľa rady je tak už dnes zrejmé, že realizácia týchto projektov bude v nasledujúcich rokoch zvyšovať výdavky štátneho rozpočtu.
Zdroj: SITA.sk - V pláne sú tanky aj ďalšie F-16, Kaliňákovo ministerstvo pripravuje ďalšie veľké nákupy © SITA Všetky práva vyhradené.
Rekordné sumy a vplyv na štátny deficit
Budúce plány
Taraba si podal prihlášku do SNS, je však podľa neho možné, že ho nepríjmu
Taraba si podal prihlášku do SNS, je však podľa neho možné, že ho nepríjmu
Šimečku by mali na poste nahradiť ženy, Jakab v priamom prenose menoval jeho nástupkyne
Šimečku by mali na poste nahradiť ženy, Jakab v priamom prenose menoval jeho nástupkyne