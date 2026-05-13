Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Útoky blízko hraníc s Ukrajinou ukazujú potrebu diplomatických rokovaní, vyhlásil Pellegrini
Podľa Petra Pellegriniho vojnový konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom momentálne nemá rýchle vojenské riešenie, ktoré by prinieslo návrat k situácii pred začiatkom vojny. Ruské útoky v blízkosti ...
Ruské útoky v blízkosti slovenských hraníc s Ukrajinou podľa prezidenta SR Peter Pellegrini potvrdzujú potrebu intenzívnejších diplomatických rokovaní o vojne na Ukrajine. Prezident to uviedol po stretnutiach na samite B9 v rumunskej Bukurešť, kde si vypočul aj vystúpenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Podľa Pellegriniho vojnový konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom momentálne nemá rýchle vojenské riešenie, ktoré by prinieslo návrat k situácii pred začiatkom vojny. „Všetci partneri z aliancie B9 aj severských krajín sme sa zhodli na tom, že podpora musí pokračovať v súlade s myšlienkami obnovy diplomatických rokovaní,“ poznamenal Pellegrini.
Prezident upozornil, že útoky v regióne pokračujú a drony boli podľa jeho slov zachytené len približne 50 kilometrov od slovenských hraníc. Očakáva preto aktivitu americkej diplomacie a podporuje aj výzvy na priame rokovania Európskej únie s Ruskom. V tejto súvislosti sa stotožnil s postojom fínskeho prezidenta Alexandra Stubba, podľa ktorého by Európska únia mala začať rokovať s Ruskom bez čakania na dohodu veľmocí.
Pellegrini sa počas návštevy Bukurešti zúčastnil aj na medzinárodnej výstave obranného a bezpečnostného priemyslu BSDA. Navštívil tam projekt ľahkého obrneného taktického vozidla VLAH, ktoré vyvinula slovenská spoločnosť pre rumunskú armádu. Podľa prezidenta ide o príklad slovenskej technologickej spolupráce so zahraničnými partnermi.
Zdroj: SITA.sk - Útoky blízko hraníc s Ukrajinou ukazujú potrebu diplomatických rokovaní, vyhlásil Pellegrini © SITA Všetky práva vyhradené.
