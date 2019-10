KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Zlatokopky, Jiří Suchý, Ukradnutý štát a Blíženec

Zlatokopky

Blíženec

Jiří Suchý

Sladký koniec dňa

BATAstories

Ukradnutý štát

Hluché dni

Stratený domov

Film je inšpirovaný článkom, ktorý vyšiel v New York Magazine pod názvom „ZLATOKOPKY ZABODOVALI“. Okamžite zaujal pozornosť čitateľov nesmierne šťavnatým príbehom o partičke šikovných striptérok, ktoré sa rozhodli rozbehnúť výnosný obchod s bohatými klientami z Wall Street. Celé to vymyslí a naplánuje exotická tanečnica Ramona (Jennifer Lopez) a čerstvá posila klubu Destiny (Constance Wu), ktorá sa práve zdokonaľuje v umení tancovať pri tyči. Okrem toho sa od svojich skúsenejších kolegýň učí, ako sa popri tanci dostať hlboko do vreciek bohatých zákazníkov.Henry Brogan (Will Smith) je elitný nájomný zabijak, absolútny profesionál, ktorý bez pochybností vždy stopercentne odvedie zadanú prácu. Pri poslednej zákazke sa však k nemu dostali informácie, ktoré nemal vedieť, preto sa ho jeho zamestnávateľ s ťažkým srdcom rozhodne nechať zlikvidovať. Koho však poslať na zabijaka, ktorý je v tejto brandži najlepší zo všetkých? Ideálny by bol Henryho dvojník, o niečo mladší, odolnejší a odhodlanejší. V spoločnosti Gemini, vedenej technokratom Clayem Verisem (Clive Owen) už roky prebieha tajný projekt, ktorý práve túto možnosť ponúka. Henry sa prvýkrát bojí o svoj život. V pätách má rovnocenného protivníka, ktorý predpovedá jeho každý krok a každý úder vracia silnejším protiúderom. V sprievode tajnej agentky Danny (Mary Elizabeth Winstead) zbesilo uteká z krajiny do krajiny, než zistí, že pokiaľ má mať aspoň nejakú šancu na prežitie, musí sa svojmu prenasledovateľovi postaviť tvárou v tvár. V ponurých kulisách budapeštianskych katakomb sa mu ho konečne podarí zahnať do kúta, ale keď sa mu pozrie do očí, má zrazu oveľa viac otázok ako odpovedí. Proti nemu stojí jeho o tridsať rokov mladšie Ja. A stále ho chce zabiť.Jiří Suchý svojím všestranným geniálnym talentom ovplyvnil v priebehu šesťdesiatich rokov svojej tvorivej dráhy niekoľko generácií. Svojimi piesňovými a divadelnými textami obohatil s nevídanou pôsobivosťou nielen český jazyk, ale aj české kultúrne dedičstvo. Počas svojej umeleckej dráhy uviedol v divadle Semafor stovky hier, napísal texty k 1400 piesňam a zložil hudbu k 500 ďalším. „Dodnes mi nie je jasné, ako vznikne nápad. Mám ctižiadosť, aby to dobré, čo som napísal, ma prežilo…,“ zaznie okrem iného z umelcových úst vo filme.„Dolce Fine Giornata“ je mix intelektuálneho žartovania, neúplne vysvetlených vzťahov, osobnej komédie a dramatického (ale nie melodramatického) napätia.Film Sladký koniec dňa je mix intelektuálneho žartovania, neúplne vysvetlených vzťahov, osobnej komédie a dramatického (ale nie melodramatického) napätia.Jeho príbeh sa odohráva v Toskánsku.Maria Linde - poľská poetka, laureátka Nobelovej ceny za literatúru, oslavuje spolu so svojou rodinou a priateľmi 65. narodeniny. Jej stabilný rodinný život plynie v pokojnom rytme talianskej provincie, až kým sa neodhalí jej vzťah s imigrantom – o 30 rokov mladším Arabom Nazeerom...Celovečerný dokumentárny film o výrobe a predaji topánok a obuvníctve. Zachytáva dôležité míľniky aj omyly spojené s budovaním veľkolepého rodinného baťovského impéria. Vo filme sa cieľavedome prelínajú tri hlavné roviny rozprávania: životopisná – sleduje osudy zakladateľov firmy, súčasná – mapuje aktuálny stav globálneho kapitalizmu (jeho priekopníkom bol aj Tomáš Baťa) a spomienková – postavená na výpovediach českých a slovenských „baťamanov“ roztrúsených po celom svete. V originálnom formálnom spracovaní predostiera dokument komplexný pohľad na globálny charakter podnikania rodiny Baťovcov. Nesústredí sa len na československé korene a pôsobenie firmy Baťa v našich končinách, ale snaží sa postihnúť fenomén Baťa v medzinárodnom kontexte. Spolu s kamerou okrem Československa navštívime aj miesta, kde firma pôsobila alebo stále pôsobí. Indiu, Keňu, Francúzsko či Brazíliu.Dramatické rozprávanie o novom type spoločenského zriadenia, v ktorom tradičné štátne štruktúry nahrádza mafia s oligarchiou. A o tom, ako urobiť, že sa o tom verejnost nič nedozvie.Kauza Gorila predstavovala prelom v moderných dejinách Slovenska. Diera do steny konšpiračného bytu znamenala zároveň dieru do fasády demokratického štátu a vládnutia. Viedla nakoniec k pádu slovenskej vlády, ale vyniesla k vláde späť Roberta Fica, hoci bol tiež významným aktérom týchto aktivít.Štyri príbehy o nepočujúcich deťoch z rómskych osád, ktoré pozorujú svoje okolie bez toho, aby mu úplne rozumeli a snívajú svoj vlastný svet: o Sandre, ktorá miluje futbal a Ronaldinha, o Mariánovi, ktorý sa chce stať rušňovodičom a zároveň Van Dammom, o Alene a Reném, ktorí sa obávajú, že sa im narodí hluché dieťa, a o súrodencoch Romanovi, Kristiánovi a Karmen, ktorí snívajú o záchode a skutočnej obývačke.Po tom čo sa rozsiahlych území na severe Sýrie a Iraku zmocnila teroristická organizácia “Islamský štát”, vypukla najväčšia migračná kríza, od konca druhej svetovej vojny. Základným kameňom spoločnosti je rodina, a tento film ukazuje, ako rýchlo vie byť ohrozená, keď vonku zúri vojna.Film sleduje osudy mladých slovenských záchranárov, ktorí sa rozhodli zapojiť do najväčšej bojovej operácie v moderných dejinách, veľkú bitku o hlavné mesto samozvaného kalifátu Mosul.Ďalšími hrdinami filmu sú dvaja jezídi z Iracko- Sýrskeho pohraničia Sindžár, kde Islamský štát spáchal genocídu. Zatiaľ čo oni sa zúfalo snažia dostať rodiny do bezpečia, Oliver a Matej tie svoje dobrovoľne opúšťajú, a riskujú životy, pri výkone svojej profesie.