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 24hod.sk    Ekonomika

14. októbra 2026

Nemecká Lufthansa získala menšinový podiel v portugalskom národnom leteckom dopravcovi TAP Air Portugal


Tagy: Letecká doprava Letecká spoločnosť Letecké spoločnosti Portugalská vláda Privatizácia

TAP Air Portugal patrí medzi posledné veľké štátne letecké spoločnosti v Európe. Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zvíťazila ...



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portugal_airline_privatization_2312_ 676x451 14.10.2026 (SITA.sk) - TAP Air Portugal patrí medzi posledné veľké štátne letecké spoločnosti v Európe.


Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zvíťazila v tendri na kúpu menšinového, takmer 45-percentného podielu v portugalskom národnom dopravcovi TAP Air Portugal, oznámil v stredu portugalský premiér Luís Montenegro.

Lufthansa uspela pred skupinou Air France-KLM s ponukou vo výške 1,2 miliardy eur za 44,9-percentný podiel v spoločnosti TAP. „Po preskúmaní predložených ponúk vláda vybrala spoločnosť Lufthansa, ktorej finančná ponuka bola o 16 percent vyššia ako konkurenčný návrh,“ uviedol Montenegro po zasadnutí vlády.

TAP Air Portugal patrí medzi posledné veľké štátne letecké spoločnosti v Európe. Portugalská vláda ju zoštátnila v roku 2020 s cieľom obmedziť rozsiahle straty spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Štát si v spoločnosti po transakcii ponechá minimálne 50,1 percenta akcií, zvyšných päť percent bude zatiaľ patriť zamestnancom.

O účasť v privatizačnom procese pôvodne prejavili záujem aj skupina IAG, vlastník spoločnosti British Airways, a španielska Iberia, napokon sa však rozhodli ponuku nepredložiť.

TAP Air Portugal zamestnáva približne 7 700 ľudí a prevádzkuje flotilu okolo 100 lietadiel Airbus.


Zdroj: SITA.sk - Nemecká Lufthansa získala menšinový podiel v portugalskom národnom leteckom dopravcovi TAP Air Portugal © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Letecká doprava Letecká spoločnosť Letecké spoločnosti Portugalská vláda Privatizácia
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