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14. októbra 2026
Nemecká Lufthansa získala menšinový podiel v portugalskom národnom leteckom dopravcovi TAP Air Portugal
TAP Air Portugal patrí medzi posledné veľké štátne letecké spoločnosti v Európe. Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zvíťazila ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - TAP Air Portugal patrí medzi posledné veľké štátne letecké spoločnosti v Európe.
Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zvíťazila v tendri na kúpu menšinového, takmer 45-percentného podielu v portugalskom národnom dopravcovi TAP Air Portugal, oznámil v stredu portugalský premiér Luís Montenegro.
Lufthansa uspela pred skupinou Air France-KLM s ponukou vo výške 1,2 miliardy eur za 44,9-percentný podiel v spoločnosti TAP. „Po preskúmaní predložených ponúk vláda vybrala spoločnosť Lufthansa, ktorej finančná ponuka bola o 16 percent vyššia ako konkurenčný návrh,“ uviedol Montenegro po zasadnutí vlády.
TAP Air Portugal patrí medzi posledné veľké štátne letecké spoločnosti v Európe. Portugalská vláda ju zoštátnila v roku 2020 s cieľom obmedziť rozsiahle straty spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Štát si v spoločnosti po transakcii ponechá minimálne 50,1 percenta akcií, zvyšných päť percent bude zatiaľ patriť zamestnancom.
O účasť v privatizačnom procese pôvodne prejavili záujem aj skupina IAG, vlastník spoločnosti British Airways, a španielska Iberia, napokon sa však rozhodli ponuku nepredložiť.
TAP Air Portugal zamestnáva približne 7 700 ľudí a prevádzkuje flotilu okolo 100 lietadiel Airbus.
Zdroj: SITA.sk - Nemecká Lufthansa získala menšinový podiel v portugalskom národnom leteckom dopravcovi TAP Air Portugal © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zvíťazila v tendri na kúpu menšinového, takmer 45-percentného podielu v portugalskom národnom dopravcovi TAP Air Portugal, oznámil v stredu portugalský premiér Luís Montenegro.
Lufthansa uspela pred skupinou Air France-KLM s ponukou vo výške 1,2 miliardy eur za 44,9-percentný podiel v spoločnosti TAP. „Po preskúmaní predložených ponúk vláda vybrala spoločnosť Lufthansa, ktorej finančná ponuka bola o 16 percent vyššia ako konkurenčný návrh,“ uviedol Montenegro po zasadnutí vlády.
TAP Air Portugal patrí medzi posledné veľké štátne letecké spoločnosti v Európe. Portugalská vláda ju zoštátnila v roku 2020 s cieľom obmedziť rozsiahle straty spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Štát si v spoločnosti po transakcii ponechá minimálne 50,1 percenta akcií, zvyšných päť percent bude zatiaľ patriť zamestnancom.
O účasť v privatizačnom procese pôvodne prejavili záujem aj skupina IAG, vlastník spoločnosti British Airways, a španielska Iberia, napokon sa však rozhodli ponuku nepredložiť.
TAP Air Portugal zamestnáva približne 7 700 ľudí a prevádzkuje flotilu okolo 100 lietadiel Airbus.
Zdroj: SITA.sk - Nemecká Lufthansa získala menšinový podiel v portugalskom národnom leteckom dopravcovi TAP Air Portugal © SITA Všetky práva vyhradené.
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