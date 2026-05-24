Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 24.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

24. mája 2026

Stovka vedcov vyzýva Brusel, aby nezmazal rozdiel medzi cigaretami a bezdymovými alternatívami


Tagy: eurokomisár pre zdravie nikotínové výrobky Tabakové výrobky

Hodnotiacu správu Európskej komisie, na ktorej má pripravovaná reforma stáť, totiž odmietol aj vlastný kontrolný orgán únie - Regulatory Scrutiny Board. Skupina viac ...



Zdieľať
nvz ilustracne foto zdroj shutterstock 4 small 676x451 24.5.2026 (SITA.sk) - Hodnotiacu správu Európskej komisie, na ktorej má pripravovaná reforma stáť, totiž odmietol aj vlastný kontrolný orgán únie – Regulatory Scrutiny Board.

Skupina viac ako 110 vedcov, lekárov a odborníkov na verejné zdravie vyzvala Európsku komisiu, aby pri pripravovanej revízii pravidiel pre tabakové a nikotínové výrobky postupovala v súlade s vedeckými poznatkami a rozlišovala medzi klasickými cigaretami a modernými bezdymovými alternatívami.


V otvorenom liste adresovanom Komisii vyjadrili znepokojenie nad tým, že Brusel začína stavať svoju budúcu politiku na „vedecky nesprávnom predpoklade“, že všetky nikotínové výrobky predstavujú rovnaké zdravotné riziko.


„Žiadny seriózny vedec by netvrdil, že elektronické cigarety, zahrievané tabakové výrobky, nikotínové vrecúška alebo iné nikotínové výrobky bez dymu sú neškodné. Nie sú. Rovnako nesprávne je však naznačovať, že sú rovnako nebezpečné ako fajčenie,“ upozorňujú vedci.



Európska komisia čelí kritike


List prichádza v čase, keď Európska komisia pripravuje novú smernicu pre tabakové a nikotínové výrobky. Proces jej prípravy však naráža na kritiku už na samotnom začiatku.


Hodnotiacu správu Európskej komisie, na ktorej má pripravovaná reforma stáť, totiž odmietol aj vlastný kontrolný orgán únie – Regulatory Scrutiny Board. Ten upozornil na slabé dáta, nedostatočné podklady aj fakt, že nie je možné spoľahlivo určiť, či doterajší európsky prístup skutočne viedol k poklesu fajčenia.


Kritika expertov sa zároveň sústreďuje aj na samotné smerovanie pripravovaných pravidiel. Podkladové dokumenty Európskej komisie totiž naznačujú prístup, podľa ktorého by sa už škodlivosť výrobkov nemusela posudzovať podľa toho, či sa v nich tabak spaľuje a pri ich používaní vzniká dym, ale jednoducho podľa toho, či ich používateľ inhaluje.



V praxi by to znamenalo, že na nové alternatívne produkty by sa nazeralo rovnako ako na klasické cigarety. Takýto postoj v posledných mesiacoch opakovane naznačil aj eurokomisár pre zdravie Oliver Várhelyi.


„Používanie bezdymových tabakových a nikotínových výrobkov ako alternatívy ku klasickému fajčeniu neznižuje zdravotné riziká,“ vyhlásil komisár v nedávnej rozprave s europoslancami. Zároveň uviedol, že nové produkty „musia byť považované za výrobky predstavujúce rovnakú úroveň rizika ako bežný tabak“.



Rozdiel medzi cigaretami a alternatíva


Podľa signatárov listu však takéto východisko ignoruje základný vedecký rozdiel medzi cigaretami a bezdymovými alternatívami.


„Najväčšie zdravotné riziko klasických cigariet nespočíva v samotnom nikotíne, ale v spaľovaní tabaku. Sú to práve toxické produkty spaľovania, ktoré spôsobujú rakovinu, kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia pľúc a predčasné úmrtia,“ uvádzajú experti.



Vedci zároveň upozorňujú, že milióny Európanov prešli z klasických cigariet na bezdymové alternatívy práve preto, že ich vnímali ako menej rizikovú cestu. „Kľúčovou otázkou verejného zdravia nie je, či sú tieto výrobky bezrizikové. Ide o to, či sú viac alebo menej škodlivé ako pokračujúce fajčenie,“ píše sa v liste.



Odborníci hovoria aj o ochrane mladistvých


Vedci sa v liste venujú aj otázke užívania nikotínových výrobkov medzi mladými ľuďmi. Podľa nich je možné kombinovať prísnu ochranu mladistvých s politikou, ktorá zároveň podporuje znižovanie zdravotných rizík u dospelých fajčiarov.


„Výzvou pre reguláciu je chrániť mladých ľudí a zároveň zachovať dospelým fajčiarom prístup k menej škodlivým alternatívam,“ dodávajú.



„Ak Brusel prijme legislatívu na základe fikcie, že všetky nikotínové výrobky sú v podstate rovnaké, riskuje, že trh s cigaretami nezmenší, ale naopak bude ho chrániť. To by bola hlboká chyba v oblasti verejného zdravia,“ uzatvárajú vedci



List podporili odborníci z viacerých krajín


Signatármi listu sú odborníci z oblasti medicíny, verejného zdravia a výskumu závislostí pôsobiaci na popredných univerzitách a pracoviskách v Európe i vo svete. Medzi nimi napríklad švédsky odborník Karl Fagerström, autor celosvetovo používaného Fagerströmovho testu nikotínovej závislosti, britský expert Peter Hajek z Queen Mary University of London,



List podporili aj českí odborníci - profesor medicíny a onkológie z Karlovej univerzity v Prahe Luboš Petruželka, a Viktor Mravčík, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedecký poradca českého národného protidrogového koordinátora, ďalej János Szemelyácz, prezident Maďarskej asociácie pre závislosti a odborník na psychiatriu a psychoterapiu závislostí, prezident Chorvátskej spoločnosti pre farmakoekonomiku a zdravotnú ekonomiku Ranko Stevanović, či profesor Bernd Werse z Frankfurtskej univerzity aplikovaných vied, dánsky pneumológ a odborník na odvykanie Philip Tønnesen a Fabio Cibella z Národnej rady pre výskum v Taliansku.




Zdroj: SITA.sk - Stovka vedcov vyzýva Brusel, aby nezmazal rozdiel medzi cigaretami a bezdymovými alternatívami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: eurokomisár pre zdravie nikotínové výrobky Tabakové výrobky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Špecializovaný trestný súd otvorí ďalšiu časť kauzy Dobytkár, na pojednávaní sa objaví Marek Kodada
<< predchádzajúci článok
Poľsko láka cenami, Rakúsko kvalitou. Cezhraničné nákupy naberajú veľké rozmery

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 