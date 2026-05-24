|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 24.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. mája 2026
Špecializovaný trestný súd otvorí ďalšiu časť kauzy Dobytkár, na pojednávaní sa objaví Marek Kodada
Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, náplňou zasadnutia má byť návrh na uloženie ochranného opatrenia, konkrétne zhabanie veci.
Zdieľať
24.5.2026 (SITA.sk) - Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, náplňou zasadnutia má byť návrh na uloženie ochranného opatrenia, konkrétne zhabanie veci.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 15. júna verejné zasadnutie s Marekom Kodadom, ktorý vystupoval ako spolupracujúci obvinený v korupčnej kauze Dobytkár. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, náplňou zasadnutia má byť návrh na uloženie ochranného opatrenia, konkrétne zhabanie veci.
Podľa medializovaných informácii vydal dotyčný ešte v lete 2020 polícii dobrovoľne čiastku 400 000 eur pochádzajúcich údajne z korupčnej trestnej činnosti. Kodada pôsobil v minulosti ako riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva SR.
Kauza Dobytkár sa týka korupcie spojenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). Bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic ešte v auguste 2021 povedal, že kauzy Dobytkár sa týka rozsiahly spisový materiál, ktorý obsahuje 75 zväzkov v rozsahu asi 35-tisíc strán.
Len skutková časť obžaloby má v tomto prípade viac ako 100 strán. Trestná činnosť bola podľa prokuratúry spojená s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA a bola rozdelená do dvoch vetiev. V oboch bolo odovzdaných a následne zlegalizovaných niekoľko miliónov eur.
Po úmrtí jedného z obžalovaných zostalo v rámci súdneho procesu, ktorý začal vo februári 2022, sedem z pôvodne ôsmich obžalovaných fyzických osôb a päť právnických osôb. Medzi obžalovanými je mimo iných aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Ešte koncom roku 2023 sa v senáte, ktorý prípad prejednával, vymenil jeden zo sudcov. Dokazovanie tak bude s veľkou pravdepodobnosťou musieť byť vykonávané odznovu. Proces odvtedy stojí napríklad pre vybavovanie námietok zaujatosti.
Zdroj: SITA.sk - Špecializovaný trestný súd otvorí ďalšiu časť kauzy Dobytkár, na pojednávaní sa objaví Marek Kodada © SITA Všetky práva vyhradené.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 15. júna verejné zasadnutie s Marekom Kodadom, ktorý vystupoval ako spolupracujúci obvinený v korupčnej kauze Dobytkár. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, náplňou zasadnutia má byť návrh na uloženie ochranného opatrenia, konkrétne zhabanie veci.
Kauza obsahuje desaťtisíce strán
Podľa medializovaných informácii vydal dotyčný ešte v lete 2020 polícii dobrovoľne čiastku 400 000 eur pochádzajúcich údajne z korupčnej trestnej činnosti. Kodada pôsobil v minulosti ako riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva SR.
Kauza Dobytkár sa týka korupcie spojenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). Bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic ešte v auguste 2021 povedal, že kauzy Dobytkár sa týka rozsiahly spisový materiál, ktorý obsahuje 75 zväzkov v rozsahu asi 35-tisíc strán.
Proces sa môže začínať odznova
Len skutková časť obžaloby má v tomto prípade viac ako 100 strán. Trestná činnosť bola podľa prokuratúry spojená s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA a bola rozdelená do dvoch vetiev. V oboch bolo odovzdaných a následne zlegalizovaných niekoľko miliónov eur.
Po úmrtí jedného z obžalovaných zostalo v rámci súdneho procesu, ktorý začal vo februári 2022, sedem z pôvodne ôsmich obžalovaných fyzických osôb a päť právnických osôb. Medzi obžalovanými je mimo iných aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Ešte koncom roku 2023 sa v senáte, ktorý prípad prejednával, vymenil jeden zo sudcov. Dokazovanie tak bude s veľkou pravdepodobnosťou musieť byť vykonávané odznovu. Proces odvtedy stojí napríklad pre vybavovanie námietok zaujatosti.
Zdroj: SITA.sk - Špecializovaný trestný súd otvorí ďalšiu časť kauzy Dobytkár, na pojednávaní sa objaví Marek Kodada © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Danko mal podľa Tarabu hľadať jeho náhradu, minister spomenul meno Filipa Kuffu
Danko mal podľa Tarabu hľadať jeho náhradu, minister spomenul meno Filipa Kuffu
<< predchádzajúci článok
Stovka vedcov vyzýva Brusel, aby nezmazal rozdiel medzi cigaretami a bezdymovými alternatívami
Stovka vedcov vyzýva Brusel, aby nezmazal rozdiel medzi cigaretami a bezdymovými alternatívami