 Nedeľa 24.5.2026
24. mája 2026

Špecializovaný trestný súd otvorí ďalšiu časť kauzy Dobytkár, na pojednávaní sa objaví Marek Kodada


Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 15. júna verejné zasadnutie s Marekom Kodadom, ktorý vystupoval ako spolupracujúci obvinený v korupčnej kauze Dobytkár. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, náplňou zasadnutia má byť návrh na uloženie ochranného opatrenia, konkrétne zhabanie veci.

Kauza obsahuje desaťtisíce strán


Podľa medializovaných informácii vydal dotyčný ešte v lete 2020 polícii dobrovoľne čiastku 400 000 eur pochádzajúcich údajne z korupčnej trestnej činnosti. Kodada pôsobil v minulosti ako riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva SR.

Kauza Dobytkár sa týka korupcie spojenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA). Bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic ešte v auguste 2021 povedal, že kauzy Dobytkár sa týka rozsiahly spisový materiál, ktorý obsahuje 75 zväzkov v rozsahu asi 35-tisíc strán.

Proces sa môže začínať odznova


Len skutková časť obžaloby má v tomto prípade viac ako 100 strán. Trestná činnosť bola podľa prokuratúry spojená s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA a bola rozdelená do dvoch vetiev. V oboch bolo odovzdaných a následne zlegalizovaných niekoľko miliónov eur.

Po úmrtí jedného z obžalovaných zostalo v rámci súdneho procesu, ktorý začal vo februári 2022, sedem z pôvodne ôsmich obžalovaných fyzických osôb a päť právnických osôb. Medzi obžalovanými je mimo iných aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Ešte koncom roku 2023 sa v senáte, ktorý prípad prejednával, vymenil jeden zo sudcov. Dokazovanie tak bude s veľkou pravdepodobnosťou musieť byť vykonávané odznovu. Proces odvtedy stojí napríklad pre vybavovanie námietok zaujatosti.


Zdroj: SITA.sk - Špecializovaný trestný súd otvorí ďalšiu časť kauzy Dobytkár, na pojednávaní sa objaví Marek Kodada © SITA Všetky práva vyhradené.

