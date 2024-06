Šutaja Eštoka teší neúspech Demokratov aj hnutia Slovensko v eurovoľbách, na Progresívne Slovensko sa obrátil s prosbou (video)

Zatienenie európskych tém

Začlenenie medzi socialistov

Súčasť frakcie

10.6.2024 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD plne rešpektuje výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) . Na tlačovej besede to uviedol predseda strany Matúš Šutaj Eštok Voľby podľa neho ovplyvnil atentát na premiéra Roberta Fica v polovici mája v Handlovej a vnútropolitická situácia. To podľa neho zatienilo i viaceré európske témy. Vyslovil názor, že na výsledku jeho strany, ktorá získala jeden mandát v europarlamente, sa odrazilo i to, že ich elektorát vyjadril solidaritu s predsedom Smeru a podporil tento politický subjekt.Poblahoželal víťazovi, teda hnutiu Progresívne Slovensko . Obrátil sa na nich s prosbou, aby na pôde EP nepoškodzovali meno Slovenska, ako to podľa jeho názoru robili v minulosti. „Myslím si, že toto do európskej politiky nepatrí,“ vyjadril sa.Obrátil sa i na politických komentátorov vyzdvihujúcich víťazstvo progresívcov, zdôraznil, že išlo o výber zástupcov Slovenska do EP, čo podľa neho nesúvisí s vnútropolitickou situáciou na Slovensku. Šutaj Eštok vyjadril potešenie nad tým, že hnutie Slovensko či Demokrati , ktorí podľa neho prispievajú k polarizácii spoločnosti, mandát v europarlamente nezískali.Zvolený europoslanec Branislav Ondruš sa na tlačovej besede vyjadril, že ako sociálnodemokratická strana majú záujem začleniť sa do Strany európskych socialistov „Je úplne prirodzené, že našou prvou ambíciou bude pôsobiť vo frakcii Socialisti a demokrati,“ uviedol Ondruš. „Berúc do úvahy aj volebný výsledok Strany európskych socialistov a stratu časti mandátov oproti doterajšiemu zloženiu EP, nemám najmenšiu pochybnosť o tom, že frakcii Socialisti a demokrati bude záležať na tom, aby bolo jej súčasťou aj šesť slovenských sociálnodemokratických europoslancov,“ vyjadril sa (šesť poslancov zahŕňa okrem Ondruša aj päť europoslancov zvolených za stranu Smer-SD - pozn. SITA).Ondruš podotkol, že rozumie, čo znamená byť v EP nezaradeným poslancom a zdôraznil, že urobí všetko pre to, aby aj spolu s europoslancami zvolenými za Smer fungovali v rámci frakcie a mali tak dostatočnú politickú silu na presadzovanie svojej agendy.