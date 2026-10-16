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 24hod.sk    Šport

16. októbra 2026

Švajčiarsky klub si neláme hlavu s výberom sponzorov. Hráči mali na dresoch ženské plavky a promujú erotické pomôcky – VIDEO


Tagy: Hokejové dresy Sponzor

Ľudia mali protichodné názory. Švajčiarsky hokejový klub HC Sierre vedie v tabuľke druhej najvyššej súťaže o jeden bod pred Bazilejom, no má až dva zápasy k dobru. Z ôsmich zápolení ...



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dresy e1792143546641 16.10.2026 (SITA.sk) - Ľudia mali protichodné názory.


Švajčiarsky hokejový klub HC Sierre vedie v tabuľke druhej najvyššej súťaže o jeden bod pred Bazilejom, no má až dva zápasy k dobru.

Z ôsmich zápolení nespoznal trpkosť prehry a len raz remizoval. Skóre 50 strelených gólov a len 23 inkasovaných hovorí za všetko - chce postúpiť medzi národnú elitu.

Pozornosť však púta aj inak ako len zo športových dôvodov. Na sociálnej sieti tím zverejnil video, v ktorom sa šli hráči pred duelom rozcvičiť na ľadovú plochu v netradičných dresoch.

Na nich je zobrazený nezvyčajný sponzor dresu, ktorý predáva erotické pomôcky. Ako dizajn vybral pre hokejistov dvojaký motív - ženské plavky a nahá mužská hruď.

Ľudia v komentároch mali protichodné názory - zatiaľ čo ich niektorí bránili, že ide len o dresy na rozcvičku a nie na ostrý súboj, iní nerozumeli výberu sponzora.

https://www.instagram.com/reel/DeUdbaAlF34


Fanúšikovia klubu HC Sierre sú na podobné výstrelky už zvyknutí. Vlani v januári ich hráči pobavili pri rozkorčuľovaní v dresoch s potlačou odhaleného mužského tela, ktoré zdobila kravata a policajný opasok s odznakom.

Minulú sezónu sa celok dostal až do finále play-off druhej najvyššej súťaže a ovládol ho 4:1 na zápasy nad tímom Chaux-de-Fonds.

Žiaden postup alebo baráž sa však vo Švajčiarsku napokon nekonali a všetky kluby zostali vo svojich doterajších súťažiach.


Zdroj: SITA.sk - Švajčiarsky klub si neláme hlavu s výberom sponzorov. Hráči mali na dresoch ženské plavky a promujú erotické pomôcky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hokejové dresy Sponzor
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