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16. októbra 2026
Švajčiarsky klub si neláme hlavu s výberom sponzorov. Hráči mali na dresoch ženské plavky a promujú erotické pomôcky – VIDEO
Tagy: Hokejové dresy Sponzor
Ľudia mali protichodné názory. Švajčiarsky hokejový klub HC Sierre vedie v tabuľke druhej najvyššej súťaže o jeden bod pred Bazilejom, no má až dva zápasy k dobru. Z ôsmich zápolení ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Ľudia mali protichodné názory.
Švajčiarsky hokejový klub HC Sierre vedie v tabuľke druhej najvyššej súťaže o jeden bod pred Bazilejom, no má až dva zápasy k dobru.
Z ôsmich zápolení nespoznal trpkosť prehry a len raz remizoval. Skóre 50 strelených gólov a len 23 inkasovaných hovorí za všetko - chce postúpiť medzi národnú elitu.
Pozornosť však púta aj inak ako len zo športových dôvodov. Na sociálnej sieti tím zverejnil video, v ktorom sa šli hráči pred duelom rozcvičiť na ľadovú plochu v netradičných dresoch.
Na nich je zobrazený nezvyčajný sponzor dresu, ktorý predáva erotické pomôcky. Ako dizajn vybral pre hokejistov dvojaký motív - ženské plavky a nahá mužská hruď.
Ľudia v komentároch mali protichodné názory - zatiaľ čo ich niektorí bránili, že ide len o dresy na rozcvičku a nie na ostrý súboj, iní nerozumeli výberu sponzora.
Fanúšikovia klubu HC Sierre sú na podobné výstrelky už zvyknutí. Vlani v januári ich hráči pobavili pri rozkorčuľovaní v dresoch s potlačou odhaleného mužského tela, ktoré zdobila kravata a policajný opasok s odznakom.
Minulú sezónu sa celok dostal až do finále play-off druhej najvyššej súťaže a ovládol ho 4:1 na zápasy nad tímom Chaux-de-Fonds.
Žiaden postup alebo baráž sa však vo Švajčiarsku napokon nekonali a všetky kluby zostali vo svojich doterajších súťažiach.
Zdroj: SITA.sk - Švajčiarsky klub si neláme hlavu s výberom sponzorov. Hráči mali na dresoch ženské plavky a promujú erotické pomôcky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Švajčiarsky hokejový klub HC Sierre vedie v tabuľke druhej najvyššej súťaže o jeden bod pred Bazilejom, no má až dva zápasy k dobru.
Z ôsmich zápolení nespoznal trpkosť prehry a len raz remizoval. Skóre 50 strelených gólov a len 23 inkasovaných hovorí za všetko - chce postúpiť medzi národnú elitu.
Pozornosť však púta aj inak ako len zo športových dôvodov. Na sociálnej sieti tím zverejnil video, v ktorom sa šli hráči pred duelom rozcvičiť na ľadovú plochu v netradičných dresoch.
Na nich je zobrazený nezvyčajný sponzor dresu, ktorý predáva erotické pomôcky. Ako dizajn vybral pre hokejistov dvojaký motív - ženské plavky a nahá mužská hruď.
Ľudia v komentároch mali protichodné názory - zatiaľ čo ich niektorí bránili, že ide len o dresy na rozcvičku a nie na ostrý súboj, iní nerozumeli výberu sponzora.
Fanúšikovia klubu HC Sierre sú na podobné výstrelky už zvyknutí. Vlani v januári ich hráči pobavili pri rozkorčuľovaní v dresoch s potlačou odhaleného mužského tela, ktoré zdobila kravata a policajný opasok s odznakom.
Minulú sezónu sa celok dostal až do finále play-off druhej najvyššej súťaže a ovládol ho 4:1 na zápasy nad tímom Chaux-de-Fonds.
Žiaden postup alebo baráž sa však vo Švajčiarsku napokon nekonali a všetky kluby zostali vo svojich doterajších súťažiach.
Zdroj: SITA.sk - Švajčiarsky klub si neláme hlavu s výberom sponzorov. Hráči mali na dresoch ženské plavky a promujú erotické pomôcky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hokejové dresy Sponzor
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