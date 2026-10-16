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16. októbra 2026
Mladík Yamal žiari, FC Barcelona smeruje k ďalším víťazstvám
Tagy: La Liga 2026/2027
Mladý talent Lamine Yamal si získava pozornosť a FC Barcelona je v aktuálnej sezóne ešte nezdolaný. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona pokračuje v úchvatných výkonoch, keď pod taktovkou ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Mladý talent Lamine Yamal si získava pozornosť a FC Barcelona je v aktuálnej sezóne ešte nezdolaný.
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona pokračuje v úchvatných výkonoch, keď pod taktovkou trénera Hansiho Flicka vyhral všetkých desať zápasov v aktuálnej sezóne a vo všetkých súťažiach dosiahol už 43 gólov. Mladý krídelník Lamine Yamal je hlavným ťahúňom tímu, pričom jeho forma naznačuje, že by mohol byť jasným favoritom na budúcoročnú Zlatú loptu.
Yamal predviedol heroický výkon aj pčoas tohtotýždňového duelu Lige majstrov, v ktorom Katalánci zdolala Galatasaray Istanbul na jeho pôde 4:1. Efektne aj efektívne pripraviť gól pre Anthonyho Gordona a neskôr aj pre Fermína Lópeza. "Neviem, ako to nazvať, vyšiel mi skvelý dribling. Dôležité je, že to nakoniec bolo účinné,“ povedal Yamal pre Movistar.
Tréner Flick vyzdvihol Yamalove schopnosti: „Je úžasné mať takého hráča na tejto úrovni. Zmenil našu hru, bol fantastický v druhom polčase a jeho rozhodujúca prihrávka bola neuveriteľná.“ Mladík v tomto ročníku v desiatich dueloch dosiahol už osem presných zásahov a pridal aj deväť gólových prihrávok.
Napriek absencii Raphinhu sa Blaugranas nestratilu. Gabriel Jesus a Karim Adeyemi adekvátne dopĺňajú útok, zatiaľ čo Gavi, Dani Olmo a čoskoro sa vracajúci Frenkie de Jong posilňujú stred poľa.
Výzvou pre Barcu bude víkendové stretnutie proti Betisu Sevilla, ktorý patrí v La Lige medzi prekvapenia sezóny. Tím Manuela Pellegriniho je tretí v tabuľke, na barcelonského lídra stráca päť bodov. Za Betis hrávajú aj niekdajší futbalista Realu Madrid Isco či bývalý hráč FC Barcelona Ez Abde.
Po Betise čaká na Barcelonu ďalšie náročné obdobie. V Lige majstrov nastúpi proti Parížu Saint-Germain a potom v ligovom El Clásicu proti Realu Madrid. Tieto zápasy budú skúškou pre FC Barcelona aj Lamina Yamala. Ukážu, či si klub udrží svoju skvelú formu.
Lamine Yamal, ktorý sa v lete nemalou mierou podieľal na zisku titulu majstrov sveta pre Španielov, má koncom októbra veľkú šancu byť korunovaný za najlepšieho hráča planéty, no jeho výkony v Barcelone sú už teraz na vyššej úrovni než počas letného svetového šampionátu.
Zdroj: SITA.sk - Mladík Yamal žiari, FC Barcelona smeruje k ďalším víťazstvám © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona pokračuje v úchvatných výkonoch, keď pod taktovkou trénera Hansiho Flicka vyhral všetkých desať zápasov v aktuálnej sezóne a vo všetkých súťažiach dosiahol už 43 gólov. Mladý krídelník Lamine Yamal je hlavným ťahúňom tímu, pričom jeho forma naznačuje, že by mohol byť jasným favoritom na budúcoročnú Zlatú loptu.
Yamal predviedol heroický výkon aj pčoas tohtotýždňového duelu Lige majstrov, v ktorom Katalánci zdolala Galatasaray Istanbul na jeho pôde 4:1. Efektne aj efektívne pripraviť gól pre Anthonyho Gordona a neskôr aj pre Fermína Lópeza. "Neviem, ako to nazvať, vyšiel mi skvelý dribling. Dôležité je, že to nakoniec bolo účinné,“ povedal Yamal pre Movistar.
Tréner Flick vyzdvihol Yamalove schopnosti: „Je úžasné mať takého hráča na tejto úrovni. Zmenil našu hru, bol fantastický v druhom polčase a jeho rozhodujúca prihrávka bola neuveriteľná.“ Mladík v tomto ročníku v desiatich dueloch dosiahol už osem presných zásahov a pridal aj deväť gólových prihrávok.
Napriek absencii Raphinhu sa Blaugranas nestratilu. Gabriel Jesus a Karim Adeyemi adekvátne dopĺňajú útok, zatiaľ čo Gavi, Dani Olmo a čoskoro sa vracajúci Frenkie de Jong posilňujú stred poľa.
Výzvou pre Barcu bude víkendové stretnutie proti Betisu Sevilla, ktorý patrí v La Lige medzi prekvapenia sezóny. Tím Manuela Pellegriniho je tretí v tabuľke, na barcelonského lídra stráca päť bodov. Za Betis hrávajú aj niekdajší futbalista Realu Madrid Isco či bývalý hráč FC Barcelona Ez Abde.
Po Betise čaká na Barcelonu ďalšie náročné obdobie. V Lige majstrov nastúpi proti Parížu Saint-Germain a potom v ligovom El Clásicu proti Realu Madrid. Tieto zápasy budú skúškou pre FC Barcelona aj Lamina Yamala. Ukážu, či si klub udrží svoju skvelú formu.
Lamine Yamal, ktorý sa v lete nemalou mierou podieľal na zisku titulu majstrov sveta pre Španielov, má koncom októbra veľkú šancu byť korunovaný za najlepšieho hráča planéty, no jeho výkony v Barcelone sú už teraz na vyššej úrovni než počas letného svetového šampionátu.
Zdroj: SITA.sk - Mladík Yamal žiari, FC Barcelona smeruje k ďalším víťazstvám © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga 2026/2027
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