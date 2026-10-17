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17. októbra 2026
V jednej z mestských častí okresu Košice II sa o post starostu uchádza deväť kandidátov, v iných sú len dvaja záujemcovia
Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026. V jednej z mestských častí (MČ) okresu Košice II sa o post starostu uchádza deväť kandidátov, v iných sú len dvaja záujemcovia ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
V jednej z mestských častí (MČ) okresu Košice II sa o post starostu uchádza deväť kandidátov, v iných sú len dvaja záujemcovia o starostovskú stoličku. Ako vyplýva z údajov zverejnených Ministerstvom vnútra SR, v MČ Západ sa o pozíciu starostu uchádza deväť kandidátov a kandidátok, v mestských častiach Lorinčík, Pereš či Sídlisko KVP sú kandidáti dvaja a v MČ Luník IX je kandidát len jeden. Okres Košice II zahŕňa MČ Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Sídlisko KVP, Šaca a MČ Západ.
V MČ Západ kandiduje deväť kandidátov a kandidátok na starostu. Mnohí z nich sú v aktuálnom volebnom období poslancami košického mestského zastupiteľstva.
Ide o Petra Berinštera, ktorý kandiduje s podporou strán KDH, Konzervatívci - kresťanská únia, hnutia Sme rodina a Strany rómskej koalície. Ďalším mestským poslancom, ktorý sa na Západe uchádza o post starostu je Dominik Karaffa, ktorý kandiduje ako nezávislý, taktiež Andrej Sitkár, ktorý je aj poslancom Národnej rady SR a kandiduje s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD, Slovenskej národnej strany, hnutia Republika a subjektu Právo na pravdu.
Mandát bude obhajovať aj terajší starosta a mestský poslanec Marcel Vrchota, ktorého podporujú strany Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Za ľudí, Hnutie Slovensko, Demokrati a Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska. O starostovskú stoličku na Západe sa uchádza aj mestská poslankyňa Beáta Zemková, kandiduje ako nezávislá. Ako nezávislí tiež kandidujú Filip Gaál a Patrícia Helfenová. S podporou strany Zmena zdola, demokratická únia Slovenska kandiduje Zdenko Lipták a za Košickú stranu sa o post starostu MČ Západ uchádza Michal Starec.
V Šaci kandiduje na post starostu šesť kandidátov a kandidátok. S podporou Košickej strany sa o tento post uchádza Ľubomíra Borošová, za KDH kandiduje Branislav Genčúr a ako nezávislý sa o tento post usiluje Marek Hutník. Za Tím Košice a Starostovia a nezávislí kandidáti kandiduje Lucia Iľaščíková, ktorá je v súčasnosti aj poslankyňou mestského zastupiteľstva. Rudolf Sajko sa o post starostu Šace uchádza s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD, Slovenskej národnej strany, hnutia Republika a subjektu Právo na pravdu. Napokon ako nezávislý kandidát kandiduje Patrik Vaško. Terajší starosta Šace Daniel Petrík svoj mandát neobhajuje.
V Poľove sa o pozíciu starostu uchádza pätica kandidátov a kandidátok. Je medzi nimi Mária Birošová, ktorá kandiduje za Tím Košice, Juraj Gergely, ktorý je nezávislým kandidátom a ako nezávislý bude svoj mandát obhajovať aj terajší starosta Poľova Roland Lacko. S podporou strán Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí a Sloboda a solidarita kandiduje Gabriela Nemcová a ako nezávislá sa o starostovský post uchádza Štefánia Saxena Výrostková.
V susednej MČ Pereš sú kandidáti na post starostu dvaja. Ako nezávislý obhajuje svoj mandát súčasný starosta Peter Kavuľa, a rovnako ako nezávislá kandiduje aj Mária Smrčová. V MČ Myslava kandidujú na post starostu traja nezávislí kandidáti. Mandát bude obhajovať súčasný myslavský starosta František Beer, jeho protikandidátmi sú Darina Macáková a Róbert Ňaršanský. V Lorinčíku sú kandidáti na starostu dvaja, obaja kandidujú ako nezávislí. I v tejto mestskej časti obhajuje svoj mandát súčasný starosta Damián Exner, proti nemu sa vo voľbách postaví Štefan Kender.
V MČ Sídlisko KVP sa v súboji o post starostu stretnú Marián Koszoru kandidujúci s podporou strán Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Demokrati a Za ľudí a mestský poslanec a zástupca terajšieho starostu Roman Matoušek, ktorý kandiduje za Košickú stranu. Súčasný starosta sídliska Ladislav Lörinc mandát neobhajuje, kandiduje na post primátora. Na Luníku IX je iba jeden kandidát na post starostu, a to Marcel Šaňa. Ide o súčasného starostu tejto MČ, na jej čele stojí od roku 2014. Kandiduje s podporou Strany rómskej koalície.
Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026. Podľa volebného zákona môže politický subjekt vziať späť svoju kandidátnu listinu najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, rovnako aj kandidát sa môže kandidatúry vzdať najneskôr 48 hodín pred ich začatím.
Zdroj: SITA.sk - V jednej z mestských častí okresu Košice II sa o post starostu uchádza deväť kandidátov, v iných sú len dvaja záujemcovia © SITA Všetky práva vyhradené.
V jednej z mestských častí (MČ) okresu Košice II sa o post starostu uchádza deväť kandidátov, v iných sú len dvaja záujemcovia o starostovskú stoličku. Ako vyplýva z údajov zverejnených Ministerstvom vnútra SR, v MČ Západ sa o pozíciu starostu uchádza deväť kandidátov a kandidátok, v mestských častiach Lorinčík, Pereš či Sídlisko KVP sú kandidáti dvaja a v MČ Luník IX je kandidát len jeden. Okres Košice II zahŕňa MČ Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Sídlisko KVP, Šaca a MČ Západ.
V MČ Západ kandiduje deväť kandidátov a kandidátok na starostu. Mnohí z nich sú v aktuálnom volebnom období poslancami košického mestského zastupiteľstva.
Vrchota sa pokúša obhájiť mandát
Ide o Petra Berinštera, ktorý kandiduje s podporou strán KDH, Konzervatívci - kresťanská únia, hnutia Sme rodina a Strany rómskej koalície. Ďalším mestským poslancom, ktorý sa na Západe uchádza o post starostu je Dominik Karaffa, ktorý kandiduje ako nezávislý, taktiež Andrej Sitkár, ktorý je aj poslancom Národnej rady SR a kandiduje s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD, Slovenskej národnej strany, hnutia Republika a subjektu Právo na pravdu.
Mandát bude obhajovať aj terajší starosta a mestský poslanec Marcel Vrchota, ktorého podporujú strany Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Za ľudí, Hnutie Slovensko, Demokrati a Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska. O starostovskú stoličku na Západe sa uchádza aj mestská poslankyňa Beáta Zemková, kandiduje ako nezávislá. Ako nezávislí tiež kandidujú Filip Gaál a Patrícia Helfenová. S podporou strany Zmena zdola, demokratická únia Slovenska kandiduje Zdenko Lipták a za Košickú stranu sa o post starostu MČ Západ uchádza Michal Starec.
Šacu bude viesť niekto nový
V Šaci kandiduje na post starostu šesť kandidátov a kandidátok. S podporou Košickej strany sa o tento post uchádza Ľubomíra Borošová, za KDH kandiduje Branislav Genčúr a ako nezávislý sa o tento post usiluje Marek Hutník. Za Tím Košice a Starostovia a nezávislí kandidáti kandiduje Lucia Iľaščíková, ktorá je v súčasnosti aj poslankyňou mestského zastupiteľstva. Rudolf Sajko sa o post starostu Šace uchádza s podporou strán Smer-SD, Hlas-SD, Slovenskej národnej strany, hnutia Republika a subjektu Právo na pravdu. Napokon ako nezávislý kandidát kandiduje Patrik Vaško. Terajší starosta Šace Daniel Petrík svoj mandát neobhajuje.
V Poľove sa o pozíciu starostu uchádza pätica kandidátov a kandidátok. Je medzi nimi Mária Birošová, ktorá kandiduje za Tím Košice, Juraj Gergely, ktorý je nezávislým kandidátom a ako nezávislý bude svoj mandát obhajovať aj terajší starosta Poľova Roland Lacko. S podporou strán Progresívne Slovensko, Demokrati, Za ľudí a Sloboda a solidarita kandiduje Gabriela Nemcová a ako nezávislá sa o starostovský post uchádza Štefánia Saxena Výrostková.
V susednej MČ Pereš sú kandidáti na post starostu dvaja. Ako nezávislý obhajuje svoj mandát súčasný starosta Peter Kavuľa, a rovnako ako nezávislá kandiduje aj Mária Smrčová. V MČ Myslava kandidujú na post starostu traja nezávislí kandidáti. Mandát bude obhajovať súčasný myslavský starosta František Beer, jeho protikandidátmi sú Darina Macáková a Róbert Ňaršanský. V Lorinčíku sú kandidáti na starostu dvaja, obaja kandidujú ako nezávislí. I v tejto mestskej časti obhajuje svoj mandát súčasný starosta Damián Exner, proti nemu sa vo voľbách postaví Štefan Kender.
Lörinc na Sídlisku KVP nekandiduje
V MČ Sídlisko KVP sa v súboji o post starostu stretnú Marián Koszoru kandidujúci s podporou strán Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Demokrati a Za ľudí a mestský poslanec a zástupca terajšieho starostu Roman Matoušek, ktorý kandiduje za Košickú stranu. Súčasný starosta sídliska Ladislav Lörinc mandát neobhajuje, kandiduje na post primátora. Na Luníku IX je iba jeden kandidát na post starostu, a to Marcel Šaňa. Ide o súčasného starostu tejto MČ, na jej čele stojí od roku 2014. Kandiduje s podporou Strany rómskej koalície.
Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026. Podľa volebného zákona môže politický subjekt vziať späť svoju kandidátnu listinu najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, rovnako aj kandidát sa môže kandidatúry vzdať najneskôr 48 hodín pred ich začatím.
Zdroj: SITA.sk - V jednej z mestských častí okresu Košice II sa o post starostu uchádza deväť kandidátov, v iných sú len dvaja záujemcovia © SITA Všetky práva vyhradené.
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