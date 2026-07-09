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09. júla 2026
Tragédie nemajú konca-kraja. Volejbalový kapitán bol po ničivom zemetrasení nájdený mŕtvy po boku rodiny
Tagy: Kariéra Obete Rodina Úspechy Zemetrasenie
Willner Rivas hral za národný tím viac ako desať rokov a bol jedným z členov tímu, ktorý súťažil na olympijských hrách v Tokiu v roku 2020. Kapitán venezuelského volejbalového tímu Willner Rivas je ...
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9.7.2026 (SITA.sk) - Willner Rivas hral za národný tím viac ako desať rokov a bol jedným z členov tímu, ktorý súťažil na olympijských hrách v Tokiu v roku 2020.
Kapitán venezuelského volejbalového tímu Willner Rivas je jednou z potvrdených obetí zemetrasenia, ktoré zasiahlo krajinu 24. júna.
Tamojšia federácia (FVV) potvrdila správu o jeho smrti prostredníctvom sociálnych médií. Jeho telo bolo vedľa manželky Mariangel Pérezovej, takisto volejbalistky, a ich syna Thea.
"Nielenže smútime za skvelým športovcom - spomíname si na vodcu, spoluhráča a priateľa, ktorý nás s číslom 19 na hrudi a trikolórou v srdci naučil skutočnému významu oddanosti," poznamenala FVV.
Rivas hral za národný tím viac ako desať rokov a bol jedným z členov tímu, ktorý súťažil na olympijských hrách v Tokiu v roku 2020.
Rok 2025 bol jeden z najlepších počas kariéry, keď doviedol Venezuelu k jej prvému titulu na Panamerickom pohári, kde bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča podujatia, a k bronzovej medaile na Americkom pohári, kde bol vybraný do All-star tímu turnaja.
Juhoamerická volejbalová konfederácia sa pridala k sústrastným odkazom a označila Rivasa za "nespochybniteľnú ikonu" venezuelského národného tímu.
K sústrasti sa pridala aj Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB), rovnako ako ďalšie národy ako napríklad Čile a Francúzsko - hral aj za klub Narbonne Centurions.
Zdroj: SITA.sk - Tragédie nemajú konca-kraja. Volejbalový kapitán bol po ničivom zemetrasení nájdený mŕtvy po boku rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Kapitán venezuelského volejbalového tímu Willner Rivas je jednou z potvrdených obetí zemetrasenia, ktoré zasiahlo krajinu 24. júna.
Tamojšia federácia (FVV) potvrdila správu o jeho smrti prostredníctvom sociálnych médií. Jeho telo bolo vedľa manželky Mariangel Pérezovej, takisto volejbalistky, a ich syna Thea.
"Nielenže smútime za skvelým športovcom - spomíname si na vodcu, spoluhráča a priateľa, ktorý nás s číslom 19 na hrudi a trikolórou v srdci naučil skutočnému významu oddanosti," poznamenala FVV.
Rivas hral za národný tím viac ako desať rokov a bol jedným z členov tímu, ktorý súťažil na olympijských hrách v Tokiu v roku 2020.
Rok 2025 bol jeden z najlepších počas kariéry, keď doviedol Venezuelu k jej prvému titulu na Panamerickom pohári, kde bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča podujatia, a k bronzovej medaile na Americkom pohári, kde bol vybraný do All-star tímu turnaja.
Juhoamerická volejbalová konfederácia sa pridala k sústrastným odkazom a označila Rivasa za "nespochybniteľnú ikonu" venezuelského národného tímu.
K sústrasti sa pridala aj Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB), rovnako ako ďalšie národy ako napríklad Čile a Francúzsko - hral aj za klub Narbonne Centurions.
Zdroj: SITA.sk - Tragédie nemajú konca-kraja. Volejbalový kapitán bol po ničivom zemetrasení nájdený mŕtvy po boku rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kariéra Obete Rodina Úspechy Zemetrasenie
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