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 24hod.sk    Šport

09. júla 2026

Tragédie nemajú konca-kraja. Volejbalový kapitán bol po ničivom zemetrasení nájdený mŕtvy po boku rodiny


Tagy: Kariéra Obete Rodina Úspechy Zemetrasenie

Willner Rivas hral za národný tím viac ako desať rokov a bol jedným z členov tímu, ktorý súťažil na olympijských hrách v Tokiu v roku 2020. Kapitán venezuelského volejbalového tímu Willner Rivas je ...



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aptopix_venezuela_earthquake_29847 676x380 9.7.2026 (SITA.sk) - Willner Rivas hral za národný tím viac ako desať rokov a bol jedným z členov tímu, ktorý súťažil na olympijských hrách v Tokiu v roku 2020.


Kapitán venezuelského volejbalového tímu Willner Rivas je jednou z potvrdených obetí zemetrasenia, ktoré zasiahlo krajinu 24. júna.

Tamojšia federácia (FVV) potvrdila správu o jeho smrti prostredníctvom sociálnych médií. Jeho telo bolo vedľa manželky Mariangel Pérezovej, takisto volejbalistky, a ich syna Thea.

"Nielenže smútime za skvelým športovcom - spomíname si na vodcu, spoluhráča a priateľa, ktorý nás s číslom 19 na hrudi a trikolórou v srdci naučil skutočnému významu oddanosti," poznamenala FVV.

Rivas hral za národný tím viac ako desať rokov a bol jedným z členov tímu, ktorý súťažil na olympijských hrách v Tokiu v roku 2020.

Rok 2025 bol jeden z najlepších počas kariéry, keď doviedol Venezuelu k jej prvému titulu na Panamerickom pohári, kde bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča podujatia, a k bronzovej medaile na Americkom pohári, kde bol vybraný do All-star tímu turnaja.

Juhoamerická volejbalová konfederácia sa pridala k sústrastným odkazom a označila Rivasa za "nespochybniteľnú ikonu" venezuelského národného tímu.

K sústrasti sa pridala aj Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB), rovnako ako ďalšie národy ako napríklad Čile a Francúzsko - hral aj za klub Narbonne Centurions.


Zdroj: SITA.sk - Tragédie nemajú konca-kraja. Volejbalový kapitán bol po ničivom zemetrasení nájdený mŕtvy po boku rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Obete Rodina Úspechy Zemetrasenie
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