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 24hod.sk    Šport

09. júla 2026

Maroku bude chýbať trojgólový strelec. Saibariho proti Francúzom nepustí svalové zranenie


Tagy: MS vo futbale 2026 Štvrťfinále

Ismael Saibari je jeden z najlepších marockých futbalistov na MS 2026. Maročanom bude chýbať jeden z najlepších hráčov vo štvrťfinále majstrovstiev sveta proti Francúzom. Rozsah ...



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saibari 676x451 9.7.2026 (SITA.sk) - Ismael Saibari je jeden z najlepších marockých futbalistov na MS 2026.


Maročanom bude chýbať jeden z najlepších hráčov vo štvrťfinále majstrovstiev sveta proti Francúzom.

Rozsah svalového zranenia Ismaela Saibariho mu nedovolí odohrať zápas, ktorý má vo štvrtok na Gillette Stadium neďaleko Bostonu výkop o 22.00 h SELČ.

"Všetci naši hráči sú stopercentne fit okrem Saibariho. Tento zápas je pre neho ešte príliš skorý, ale dúfam, že nebude mimo hry do konca šampionátu,“ povedal tréner Mohamed Ouahbi.

Saibari je jeden z najlepších marockých futbalistov na MS 2026. Čerstvá posila Bayernu Mníchov z holandského PSV Eindhoven strelila po góle v každom z troch zápasov svojho tímu v skupinovej fáze.

V 1/16 finále proti Holandsku ofenzívny stredopoliar premenil pokutový kop, ktorý znamenal postup do ďalšej fázy turnaja. V osemfinále proti Kanade (3:0) si však v 22. min poranil zadný stehenný sval a stále sa z tohto zranenia zotavuje. Jeho náhradník Soufiane Rahimi strelil tretí gól Maroka proti jednému z organizátorov MS.

Maročania majú Francúzom čo odpláca. "Levy spod Atlasu" prehrali s Les Bleus v semifinále MS 20022 v Katare 0:2. Pred štyrmi rokmi to bolo prvýkrát, čo sa africký alebo arabský tím dostal do štvorky najlepších tímov na MS a motivácia Maroka je jednoznačná - minimálne zopakovať tento úspech.

"Proti Francúzsku určite chceme vyhrať, takže nebudeme počúvať ľudí, ktorí hovoria, že nezáleží na tom, či teraz vypadneme, lebo už máme úspešný šampionát,“ povedal Ouahbi.

"Nepáči sa mi názor, že sme už odviedli dobrú prácu a všetko ostatné je bonus,“ dodal tréner Maroka, ktorý sa narodil v Belgicku a v minulosti pôsobil v štruktúrach Anderlechtu Brusel.


Zdroj: SITA.sk - Maroku bude chýbať trojgólový strelec. Saibariho proti Francúzom nepustí svalové zranenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 Štvrťfinále
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