Ukončí Ronaldo reprezentačnú kariéru po MS v Katare? Prevzal si ocenenie pre najlepšieho strelca histórie

22.9.2022 - Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo uviedol, že po tohtoročných majstrovstvách sveta v Katare neplánuje ukončiť kariéru v národnom mužstve. Tridsaťsedemročná hviezda vyhlásila, že neuvažuje o tom, že by po turnaji na Blízkom východe, ktorý sa uskutoční od 20. novembra do 18. decembra, ukončila pôsobenie v reprezentácii. CR7 zároveň dodal, že plánuje hrať na majstrovstvách Európy v roku 2024 v Nemecku.„Stále mám motiváciu. Moje ambície sú naozaj vysoké,“ povedal Ronaldo na ceremoniáli, na ktorom si od predstaviteľov Portugalskej futbalovej federácie prevzal ocenenie pre najlepšieho strelca histórie portugalskej reprezentácie.Cristiano Ronaldo už začiatkom tohto roka odmietol otázky súvisiace s koncom reprezentačnej kariéry po šampionáte v Katare. Napriek tomu, že v ostatných týždňoch nepatrí k hráčom základnej zostavy v anglickom Manchestri United, v portugalskom národnom mužstve je jeho pozícia diametrálne odlišná.„Som v národnom tíme s množstvom mladíkov. Chcem byť na MS a na Eure. To predsavzatie chcem urobiť už teraz,“ dodal rodák z Madeiry, ktorý dosiaľ za Portugalsko nastrieľal 117 gólov, čo je mužský svetový rekord.