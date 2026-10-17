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17. októbra 2026
Vodič osobného auta narazil na diaľnici D1 do návesu, nehoda sa skončila tragicky
Tagy: Tragická dopravná nehoda
Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného motorového vozidla značky Audi narazil v zjazde na čerpaciu stanicu do zadnej časti návesu nákladného vozidla. Tragická dopravná nehoda na ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného motorového vozidla značky Audi narazil v zjazde na čerpaciu stanicu do zadnej časti návesu nákladného vozidla.
Tragická dopravná nehoda na diaľnici D1 si v sobotu v skorých ranných hodinách vyžiadala ľudský život. Dopravní policajti boli o 04:55 vyslaní k nehode, ku ktorej došlo na 8. kilometri diaľnice D2 v smere do Českej republiky.
Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného motorového vozidla značky Audi narazil v zjazde na čerpaciu stanicu do zadnej časti návesu nákladného vozidla. Vodič osobného vozidla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania policajtov Diaľničného oddelenia Policajného zboru v Malackách.
Zdroj: SITA.sk - Vodič osobného auta narazil na diaľnici D1 do návesu, nehoda sa skončila tragicky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tragická dopravná nehoda na diaľnici D1 si v sobotu v skorých ranných hodinách vyžiadala ľudský život. Dopravní policajti boli o 04:55 vyslaní k nehode, ku ktorej došlo na 8. kilometri diaľnice D2 v smere do Českej republiky.
Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného motorového vozidla značky Audi narazil v zjazde na čerpaciu stanicu do zadnej časti návesu nákladného vozidla. Vodič osobného vozidla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania policajtov Diaľničného oddelenia Policajného zboru v Malackách.
Zdroj: SITA.sk - Vodič osobného auta narazil na diaľnici D1 do návesu, nehoda sa skončila tragicky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tragická dopravná nehoda
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