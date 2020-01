Škorpión - ročný horoskop na rok 2020

Práca



Prvá polovica roka bude hrať vo váš prospech, najmä vďaka štedrému Jupitera, ktorý podporuje vašu kariéru a podnikanie. Úspech je zaručený. V tomto období je tiež pravdepodobné povýšenie, podpísanie výhodnej zmluvy alebo zvýšenie platu. Od augusta nastanú isté zmeny, výsledky vašej práce nemusia byť tak výrazné, ale ide o len dočasnú záležitosť, Jupiter a Pluto stále zabezpečujú hladkú a plodnú prácu. Ak ste sa rozhodli skúsiť šťastie a podnikať, ideálne obdobie je od augusta.







Vzťahy



Planetárne aspekty sú upokojujúce. Jupiter zaručí, že vo vašom vzťahu prežijete nezabudnuteľné chvíle. Posilňuje porozumenia a prehlbuje dialóg. Pluto by mohlo zvýšiť žiarlivosť, preto partnerovi radšej nedávajte príležitosť. Od marca do polovice apríla Mars podnieti dôležitú diskusiu s vaším partnerom, používajte zdravý rozum a určite sa dohodnete. Ak je vaše srdce voľné a vy neustále hľadáte ten pravý náprotivok, tento rok budete mať vďaka Venuši niekoľko príležitostí roztrúsených v priebehu celého roka. V prvých mesiacoch sa rozpútajú vášne a zvýši napätie, v marci sa situácia upokojí a všetko bude ďalej prebiehať v kľude. Leto vás znovu prekvapí nástrahami, a len na vás bude sa im vyhnúť. Od jesene váš milostný život vyzerá opäť sľubne.



Peniaze



Príjem peňazí je zaručený, ak sa pustíte do ekonomických investícií či finančných špekulácií. Môžete sa spoľahnúť na príjmy súvisiace s prácou, zostavte si však určitý plán svojho rozpočtu, aby ste neboli prekvapení. Dajte si pozor na mesiac apríl.



Zdravie



Máte dostatok sily a energie pre každodenné činnosti a ešte trochu naviac. Cítite sa silný a neporaziteľný. V auguste však nastane úplný obrat a vy pocítite stres a únavu. Ak patríte k tým, ktorí všetko radi preháňajú, mali by ste radšej obmedziť svoju účasť pri jedálenskom stole.