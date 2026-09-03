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03. septembra 2026

Výpadok zasiahol viacero služieb umelej inteligencie, časť už obnovili


Tagy: umelá inteligencia (AI) Výpadok

Problémy zasiahli ChatGPT, Gemini, Claude, Grok aj ďalšie AI služby, príčina súbežných výpadkov zatiaľ nie je známa. Rozsiahle technické problémy zasiahli vo štvrtok viacero popredných služieb ...



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gettyimages 2274727013 676x431 3.9.2026 (SITA.sk) - Problémy zasiahli ChatGPT, Gemini, Claude, Grok aj ďalšie AI služby, príčina súbežných výpadkov zatiaľ nie je známa.


Rozsiahle technické problémy zasiahli vo štvrtok viacero popredných služieb umelej inteligencie vrátane ChatGPT, Claude, Gemini a Groku, pričom ChatGPT a Gemini neskôr obnovili prevádzku, informoval web PCMag.

Problémy so službami OpenAI sa začali približne o 10.30 hod. miestneho času na východnom pobreží USA (16.30 hod SELČ) a počet hlásení na platforme Downdetector na vrchole presiahol 36-tisíc.

ChatGPT bol rýchly


Výpadok ChatGPT a Codexu trval približne 24 minút, následne OpenAI nasadil opravu. Neskôr uviedol, že jeho systémy sú plne funkčné. Do normálnej prevádzky sa podľa PCMag vrátil aj Google Gemini.

Grok spoločnosti xAI však používateľov naďalej upozorňoval, že „má problémy“ a niektoré funkcie môžu byť pomalé alebo nedostupné.

Odpoveď sa nenačítala


Pri Claude sa pri zadávaní otázok zobrazovala chyba „Táto odpoveď sa nenačítala“. Anthropic oznámil nasadenie opravy a postupné obnovovanie jednotlivých modelov. Problémy podľa firmy pretrvávali najmä pri modeloch Opus 5 a Opus 4.8.

Cloudflare odmietol správy, že by súbežné problémy AI platforiem súviseli s výpadkom jeho služieb.


Zdroj: SITA.sk - Výpadok zasiahol viacero služieb umelej inteligencie, časť už obnovili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: umelá inteligencia (AI) Výpadok
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