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15. októbra 2026
NOX rozžiari sídlisko Píly. Prievidza premení svoje ulice na galériu pod holým nebom
Sídlisko Píly sa 30. a 31. októbra 2026 premení na otvorenú galériu súčasného umenia. Občianske združenie Ars Preuge prináša do Prievidze NOX, nový medzinárodný festival svetla a súčasného umenia.
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Počas dvoch dní ponúkne 20 diel vo verejnom priestore, svetelné a digitálne inštalácie, nové návrhy sgrafít, živé sgrafitá, projekcie, performance, diskusiu, výstavu a workshopy.
„Sídlisko Píly je výnimočným miestom, ktoré už samo osebe funguje ako galéria vo verejnom priestore. Na fasádach sú sgrafitá, ktoré vznikali priamo pre toto miesto. NOX na túto tradíciu nadväzuje a prináša do nej nové diela a nové pohľady. Chceme, aby sa ľudia na Píly pozerali inak – aby si všimli to, čo je tu už desaťročia, ale aj to, čo tu pribudne počas festivalu,“ hovorí riaditeľ festivalu Tomáš Pekár.
Biela noc, medzinárodní umelci aj nové diela
Jedným z hlavných lákadiel festivalu budú svetelné inštalácie a objekty. Z festivalu Biela noc prichádza do Prievidze napríklad monumentálny desaťmetrový The Moon od BN Label. Svetelný Mesiac sa počas festivalu objaví medzi stromami v Mestskom parku a jeho pokojná žiara vytvorí priestor pre fantáziu, zasnenie a zastavenie sa.
Zahraničný rozmer festivalu zastúpi aj britská umelecká dvojica Filthy Luker a Pedro Estrellas, ktorá prinesie do Prievidze svoje ikonické Seed Sprout. Hravá nafukovacia inštalácia na Hoteli Magura premení verejný priestor na surrealistickú scénu. Do atmosféry festivalu zapadne ako umenie, ktoré prekvapí, rozosmeje a prinúti otočiť hlavu.
Svetelný program doplní inštalácia The Signal od slovenského tímu Kvant Show Production, ktorý už 25 rokov prepája laserové technológie, svetlo a vizuálne umenie. Tím pôsobí aj na medzinárodnej scéne a podieľa sa na tvorbe stálej svetelnej inštalácie na ikonickej budove Burj Khalifa v Dubaji.
Návštevníci uvidia aj diela domácich a slovenských autorov. Roman Turcel predstaví objekt Podanie, Eva Škandíková projekt Nerušte moje kruhy a Robert Tame interaktívnu inštaláciu Keď sme ticho, obrazy miznú.
Píly ako galéria. Sgrafitá ako živé umenie
Silnou témou festivalu zostávajú sgrafitá, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou architektonického a kultúrneho dedičstva sídliska Píly. Návštevníci sa môžu vybrať na komentované prechádzky venované histórii sídliska, jeho architektúre a umeleckej výzdobe.
Festival zároveň predstaví projekt Živé sgrafitá, v ktorom sa vďaka rozšírenej realite historické prievidzské sgrafitá premenia na živé diela. Súčasní umelci Kriss Sagan, Martina Malovaníková, Marek Jasaň a Marta Prokopová na ne nadväzujú vlastnou tvorbou a prepájajú tak minulosť so súčasnosťou.
Na Pílach vzniknú aj nové návrhy sgrafít, ktoré sa počas festivalu objavia na bytových domoch prostredníctvom svetelných projekcií. Svoje návrhy predstavia Peter Šoltó, Roman Turcel, Dávid Bátora a Matúš Maťátko.
Kriss Sagan: Kultivácia hĺbky a pomalosti
Súčasťou festivalového programu bude aj výstava Kultivácia hĺbky a pomalosti od umelkyne Kriss Sagan, vlastným menom Kristíny Saganovej, ktorá pracuje na pomedzí ilustrácie, animácie, výtvarného umenia a nových médií. Jej tvorba prepája klasické výtvarné techniky s digitálnymi technológiami a rozšírenou realitou.
Otvorenie výstavy zároveň oficiálne odštartuje celý festival NOX. Uskutoční sa v piatok 30. októbra o 17.00 h v Mestskom parku na objekte Squarol, za účasti generálneho partnera festivalu – mesta Prievidza, moderátora Pavla Remiáša – Lyrika H a ambasádorky Aleny Domanikovej. Súčasťou bude aj tanečná performance od AlaDance a slávnostné rozsvietenie sídliska Píly.
Program doplní aj Galéria ulice, ktorá predstaví tvorbu mladých umelcov zo Základnej umeleckej školy L. Stančeka v Prievidzi priamo vo verejnom priestore sídliska Píly.
Festival pre deti aj dospelých
NOX nebude len výstavou. Program doplnia tvorivé a vzdelávacie aktivity pre rôzne vekové skupiny.
Deti sa môžu zapojiť do workshopu animácie pod vedením ilustrátorky Martiny Malovaníkovej, kde si vyskúšajú, ako môžu sgrafitá ožiť v digitálnom svete. Pripravené budú aj tvorivé dielne v spolupráci s ateliérom Detislava a projekcia krátkych animovaných filmov z festivalu Fest Anča s názvom BEST OF FEST ANČA. Pre dospelých je pripravená projekcia krátkych filmov študentov VŠMU v Galérii Jabloň.
Pre bežeckých nadšencov organizátori v spolupráci s Cafe Cafe Studio Running Club pripravili Beh NOX – večerný beh po trase, ktorú rozžiaria festivalové svetelné inštalácie.
Umenie vo verejnom priestore: ako ho zachrániť a komu patrí?
Ako zachovať výtvarné diela vo verejnom priestore a na fasádach budov, ktoré sú súčasťou identity mesta, no často chátrajú alebo im hrozí zničenie pri obnove? Aj tejto otázke sa bude venovať diskusia na festivale NOX s názvom Umenie vo verejnom priestore: ako ho zachrániť a komu patrí?
Záverečná diskusia otvorí tému ochrany, správy a obnovy umeleckých diel vo verejnom priestore, ktoré sú dôležitou súčasťou kultúrnej pamäti miest. Hosťami budú Milota Sidorová, urbanistka a odborníčka na mestský rozvoj, a Omar Mirza, mestský kurátor Trenčína. Diskusia sa uskutoční v priestoroch kaviarne Cafe Cafe Studio.
Festival tak vytvorí priestor nielen na stretnutie s umením, ale aj na rozhovor o tom, kto nesie zodpovednosť za jeho zachovanie, ako môže verejný priestor formovať identitu mesta a akú úlohu v tomto procese zohrávajú obyvatelia, odborníci a samosprávy.
Počas prechádzky sídliskom Píly sa návštevníci môžu zastaviť aj na občerstvenie a festivalové dobroty. Pripravia ich partnerské podniky Cafe Cafe Studio, Čajovňa Nateeva, Koláčovňa Zrnko a Panský pivovar so svojím stánkom na Námestí J. C. Hronského.
Umenie, ktoré mení pohľad na mesto
Program doplní aj tanečná performance a ďalšie sprievodné aktivity, ktoré prepoja výtvarné umenie, verejný priestor a stretnutia ľudí.
NOX chce počas dvoch októbrových dní ukázať, že galéria nemusí mať steny. Môže byť medzi domami, na fasáde, v parku, pod stromami alebo priamo na ulici. Sídlisko Píly sa stane miestom, kde sa stretáva historické dedičstvo so súčasným umením, svetlo s architektúrou a tvorba s každodenným životom mesta.
NOX – medzinárodný festival svetla a súčasného umenia
Termín: 30. – 31. októbra 2026
Miesto: sídlisko Píly, Prievidza
Všetky informácie o festivalových inštaláciách, umeleckých dielach, sprievodnom programe aj mapu festivalu nájdete na www.noxart.sk.
Príďte skôr, ako zhasneme.
Projekt sa realizuje vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie otvorenej spoločnosti v rámci Fondu pre regionálnu kultúru.
Realizované s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Tento projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Podujatie je realizované s finančnou podporou mesta Prievidza.
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