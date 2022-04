VIDEO: Divadlo Astorka uvádza Poslednú barónku

Bratislavské Divadlo Astorka Korzo ´90 uvedie v utorok 12. apríla premiéru inscenácie Posledná barónka, voľne inšpirovanej rovnomenným dokurománom Silvestra Lavríka. Vychádza zo života skutočne existujúcej barónky Margity Czóbelovej, ktorá žila v rodnom kaštieli v Strážkach až do roku 1972. "Pomocou jej príbehu sa snažíme porozprávať niečo o nás samých, Slovákoch, ktorí obývajú tento kus zeme a ktorí by s rovnakou láskou ako barónka, s rovnakou zodpovednosťou voči tomu miestu, mali k svojmu rodnému kraju pristupovať," povedal pre TASR režisér Ondrej Spišák po pondelkovej generálke.





Maliarka a ilustrátorka Margita Czóbelová sa narodila v roku 1891 do bohatej, kultivovanej, vzdelanie a umenie pestujúcej rodiny. Na názory, maľovanie a tiež osobitú dikciu mal veľký vplyv jej strýko, slávny maliar Ladislav Medňanský.Barónkin život ovplyvnilo detstvo v Rakúsko-uhorskej monarchii, prvá svetová vojna, pre ktorú prerušila štúdium na výtvarnej akadémii v Budapešti, vznik prvej Československej republiky a s ňou koniec aristokratických privilégií, zmeny po roku 1945 a najmä 1948, keď ju socialistická vláda pripravila o majetok aj pozemky. "Na príbehu jednej výnimočnej ženy cez fragmenty ľudských osudov sledujeme aj príbeh Slovenska v 20. storočí," podčiarkuje dramaturgička Andrea Dömeová. Dynamickú inscenáciu otvára scéna zo začiatku storočia, ukazuje život malej barónky v rodinnom aristokratickom prostredí, v 50. rokoch čelí dospelá barónka sama novej moci ľudu. "Na jednej strane poézia života, hodnoty vzdelanosti a kultúry, budovanie hospodárstva - dobré stránky monarchie. Na druhej strane povojnové nerešpektovanie pekného, čo nám zanechali predchádzajúce generácie," približuje dramaturgička.Hlavnú postavu stvárňuje Marta Sládečková. "Mapujeme všetky tie revolúcie, prevraty, znárodnenia, ako sa doby menili a ona ustála všetko s veľkým rešpektom a zostala barónkou až do konca," povedala pre TASR Sládečková. "Bola to jedna krásna, nežná, subtílna osôbka, ktorá tým, čo vyžarovala, sa obklopila ľuďmi, ktorí ju mali radi. Získala si obrovský rešpekt tým, aká bola, ako vystupovala," dodala.V inscenácii ďalej účinkujú Boris Farkaš, Sarah Arató, Fany Horváthová (ako hosť), Matej Landl, Miroslav Noga, Róbert Jakab, Lukáš Latinák, Marián Labuda, Tomáš Turek (ako hosť). Scénu navrhla Daša Krištofovičová, kostýmy Katarína Hollá. Pod hudbu sa podpísal Ivan Acher.