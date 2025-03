Vlhová prerušila spoluprácu s Pinim, chce si doliečiť zranené koleno

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová prerušila spoluprácu s hlavným trénerom Maurom Pinim, pod vedením ktorého získala na ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu v slalome.





Celková víťazka Svetového pohára z roku 2021 musela v marci podstúpiť ďalšiu operáciu - artroskopické ošetrenie chrupavky v kolene a priľahlých segmentov. Dvadsaťdeväťročná Vlhová utrpela zranenie 20. januára 2024 v prvom kole obrovského slalomu na domácich pretekoch SP v Jasnej.Následne podstúpila operáciu kolena a do súťažného kolotoča sa jej dosiaľ vrátiť nepodarilo. „V uplynulých mesiacoch bola Petra a jej realizačný tím uprostred dvoch názorových konceptov pre riešenie tejto situácie. Bojovala a pre potenciálnu záchranu návratu do aktuálnej sezóny vyskúšala úplne všetky možnosti. Až opakované vyšetrenia magnetickou rezonanciou a ďalšie konzultácie so špecialistami odhalili našimi fyzioterapeutmi predikovanú léziu chrupavky vo femoro-patelárnom kĺbe, v zóne, ktorá operáciou po zranení ošetrovaná nebola. Práve toto poškodenie chrupavky mechanicky zvyšuje trenie kĺbových plôch, čo vedie k vôľou neprekonateľnej svalovej deaktivácii chrániacej postihnutý segment s následnou nemožnosťou plne aktivovať a zaťažovať štvorhlavý stehenný sval. Vzhľadom na tento „zacyklený“ stav sme vyčerpali všetky neinvazívne možnosti pozitívneho ovplyvnenia zdravotného a fyzického stavu. V kontexte týchto skutočností sme ako jediné možné riešenie museli podstúpiť artroskopické ošetrenie chrupavky a priľahlých segmentov, čo nás v procese Petrinho uzdravenia a vysnívaného návratu do súťažného lyžovania vracia takmer na začiatok tejto náročnej cesty. Prvá pooperačná kontrola dopadla veľmi dobre a lekári sú optimisti. V strednodobom horizonte zabezpečenia nevyhnutných procesov rehabilitácie, regenerácie a kondičnej prípravy. V nasledujúcich mesiacoch budeme musieť kompletne prestavať naše priority a nájsť spôsob pre výrazné posilnenie nášho lekársko fyzioterapeuticko-kondičného tímu, čo nám, naopak, ekonomicky neumožní naďalej zachovať plné personálne zloženie lyžiarskeho tímu, ktorého najvyššiu odbornosť, žiaľ, nevyužívame už 13 mesiacov. V týchto súvislostiach sme sa s naším hlavným trénerom Maurom Pinim dohodli na prerušení spolupráce a jeho uvoľnení z tímu tak, aby sme ho neobmedzovali v jeho úspešnej trénerskej kariére," uviedli predstavitelia NIKÉ SKI TEAM Petra Vlhová v tlačovej správe. „Chcela by som sa v tejto najhoršej fáze mojej kariéry poďakovať Maurovi za všetko, čo ma naučil, za jeho profes onalitu a vysokú odbornosť. Spoločne sme dosiahli nádherné víťazstvá a v Pekingu aj vysnívané olympijské víťazstvo. Taktiež by som sa chcela poďakovať ostatným ľuďom z môjho tímu, ktorí boli a stále sú pri mne počas týchto náročných dní. Veľmi pekne ďakujem aj svojmu generálnemu partnerovi, spoločnosti Niké, všetkým svojím reklamným partnerom, Zväzu slovenského lyžovania a Vojenskému športovému centru Dukla Banská Bystrica. A v neposlednom rade najlepším fanúšikom na svete a ľudom za podporu. Budem ďalej bojovať a verím, že sa čoskoro vrátim a budem môcť robiť to, čo najviac milujem,“ povedala VlhováPodľa Piniho je dôležité, aby Slovenka mala čas na úplné zotavenie.: „V nadchádzajúcich mesiacoch sa Petra bude musieť naplno venovať svojmu zdraviu, pretože bez neho nie je možné nielen plnohodnotne žiť, ale ani zvládať náročný šport, akým je alpské lyžovanie. Je kľúčové, aby mala dostatok času na úplné zotavenie, s adekvátnou liečbou a bez akéhokoľvek vonkajšieho tlaku. Chcel by som úprimne poďakovať Petre, jej rodine, manažmentu a všetkým kolegom zo Ski Teamu Petra Vlhová. Tieto štyri roky boli intenzívne, plné úspechov a hrdosti na dosiahnuté ciele, ale aj náročných chvíľ a obáv o to, čomu Petra musela čeliť. Toto nie je rozlúčka, akú sme si predstavovali, no odchádzam z tímu s hlbokými emóciami a vďačnosťou za spoločnú cestu, výnimočnú spoluprácu a ľudí, ktorých som mal česť spoznať. Petre aj celému tímu prajem len to najlepšie. Nikdy sa nevzdávajte!“