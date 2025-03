Menšík zdolal Djokoviča vo finále ATP Masters 1000 v Miami

Český tenista Jakub Menšík triumfoval na prestížnom podujatí ATP Masters 1000 v Miami. Iba 19-ročný talent tak znemožnil získať Novakovi Djokovičovi stý turnajový triumf, Srba zdolal dvakrát 7:6.





Djokovič si tak musí počkať na míľnik, ktorý by dosiahol ako tretí hráč v histórii. Viac turnajových titulov ako on majú na konte iba Jimmy Connors z USA (109) a Švajčiar Roger Federer (103). Predchádzajúce 99. víťazstvo dosiahol na vlaňajšej olympiáde v Paríži.Menšík pred týmto duelom prehral so Srbom oba vzájomné zápasy, v Miami však podal výborný výkon a získal prvý titul v kariére. Po premenenom mečbale sa zvalil na kurt, ale rýchlo sa postavil a utekal sa objať so svojím súperom. „Každý vie, že ty si ten, vďaka ktorému tu teraz som. Keď som bol mladý, začal som hrať tenis vďaka tebe. Nie je ťažšia úloha ako zdolať ťa vo finále. Vďaka veľmi za všetko, čo si pre náš šport urobil,“ uviedol Menšík pri slávnostnom ceremoniáli.Stal sa prvým českým víťazom kategórie Masters po dvadsiatich rokoch od Tomáša Berdycha, ktorý vtedy oslavoval v Paríži. Na turnaji na tejto úrovni zvíťazil ako deviaty najmladší v histórii, vo svetovom rebríčku vyletí z 54. miesta na 24. „Som si celkom istý, že tento titul je len prvým z mnohých,“ dodal. Vo finále na okruhu ATP uspel na druhý pokus, vlani vo februári prehral na turnaji v Dauhá.

dvojhra - finále:



Jakub Menšík (ČR) - Novak Djokovič (Srb.-4) 7:6 (4), 7:6 (4)