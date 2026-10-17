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17. októbra 2026
Gröhling sa zastal Hlinu po emotívnom výstupe. Opozícia chce ukázať jednotu na proteste
Tagy: Opozícia Sobotné dialógy
Predseda SaS zároveň zdôraznil, že prípadná budúca vláda musí byť schopná vydržať celé funkčné obdobie. Predseda SaS Branislav ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Predseda SaS zároveň zdôraznil, že prípadná budúca vláda musí byť schopná vydržať celé funkčné obdobie.
„Niekedy je proste tá Národná rada výrazne napätá a niekedy, keď vám záleží na určitých veciach, tak reagujete aj takýmto spôsobom. Ja to znova hovorím, že ja to chápem,“ uviedol Gröhling. Pripustil, že niektorí ľudia mohli považovať Hlinovu reakciu za príliš emotívnu.
„My sme sa o tom rozprávali, ja som povedal, že však áno, udialo sa to. Možno niektorí ľudia hovoria, že tom ohlo byť miernejšie. Proste sa to udialo. Ale dnes budeme všetci stáť na jednom pódiu,“ dodal. Opoziční predstavitelia sa podľa Gröhlinga stretnú v sobotu o 18:00 na proteste na Námestí SNP v Bratislave. Chcú tak verejnosti ukázať, že napriek rozdielnym názorom vedia spolupracovať a predstavovať alternatívu k súčasnej vláde.
Na štvrtkovej tlačovej konferencii s Hlinom vystúpil iba poslanec Michal Šipoš z Hnutia Slovensko a poslankyňa SaS Mária Kolíková. Pôvodne sa na spoločnom vyhlásení mali zúčastniť aj predstavitelia Progresívneho Slovenska, KDH a Demokratov. Hlina následne ostro kritizoval nejednotnosť opozície a doslova kričal.
Gröhling v relácii uviedol, že potom telefonoval so zástupcami ďalších opozičných strán a s niektorými sa osobne stretol. Cieľom podľa neho nebolo vzájomné obviňovanie, ale dohoda na spoločnom postupe. „Stretli sme sa nie preto, aby sme si vyčítali, že sa nejakým technickým nedorozumením neuskutočnila tá tlačová beseda, ale aby sme si povedali, že dnes o 18:00 nás ľudia uvidia na Námestí SNP - a to je veľmi dôležité,“ povedal.
Predseda SaS zároveň zdôraznil, že prípadná budúca vláda musí byť schopná vydržať celé funkčné obdobie. Za dôležité preto považuje sústrediť sa na témy, ktoré opozičné strany spájajú, a neotvárať otázky, na ktorých sa nevedia dohodnúť. Za spoločné témy označil najmä zvyšovanie životnej úrovne, nižšie dane a podporu ekonomiky. Navrhol tiež, aby si opozičné strany vopred vyjasnili oblasti, v ktorých majú odlišné postoje, a sústredili sa na spoločný program.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer), ktorý v relácii diskutoval s Gröhlingom, naopak spochybnil schopnosť opozície vytvoriť stabilnú vládu. Podľa neho sa opozičné strany nevedia zhodnúť na zásadných politických a ekonomických otázkach. Tlačová konferencia s emotívnym vystúpením Alojza Hlinu podľa neho len potvrdzuje, že opozičné strany nie sú alternatívou, nie sú schopné sa dohodnúť a nie sú schopné vládnuť.
Zdroj: SITA.sk - Gröhling sa zastal Hlinu po emotívnom výstupe. Opozícia chce ukázať jednotu na proteste © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda SaS Branislav Gröhling ľudsky rozumie emotívnej reakcii poslanca Alojza Hlinu (SaS), ktorý vo štvrtok na tlačovej konferencii v Národnej rade SR kritizoval neúčasť opozičných partnerov na pôvodne plánovanom spoločnom vystúpení. Ako povedal v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy, napriek nedorozumeniu chce opozícia ukázať, že dokáže spolupracovať.
„Niekedy je proste tá Národná rada výrazne napätá a niekedy, keď vám záleží na určitých veciach, tak reagujete aj takýmto spôsobom. Ja to znova hovorím, že ja to chápem,“ uviedol Gröhling. Pripustil, že niektorí ľudia mohli považovať Hlinovu reakciu za príliš emotívnu.
„My sme sa o tom rozprávali, ja som povedal, že však áno, udialo sa to. Možno niektorí ľudia hovoria, že tom ohlo byť miernejšie. Proste sa to udialo. Ale dnes budeme všetci stáť na jednom pódiu,“ dodal. Opoziční predstavitelia sa podľa Gröhlinga stretnú v sobotu o 18:00 na proteste na Námestí SNP v Bratislave. Chcú tak verejnosti ukázať, že napriek rozdielnym názorom vedia spolupracovať a predstavovať alternatívu k súčasnej vláde.
Hlina ostro kritizoval neúčasť opozičných partnerov
Na štvrtkovej tlačovej konferencii s Hlinom vystúpil iba poslanec Michal Šipoš z Hnutia Slovensko a poslankyňa SaS Mária Kolíková. Pôvodne sa na spoločnom vyhlásení mali zúčastniť aj predstavitelia Progresívneho Slovenska, KDH a Demokratov. Hlina následne ostro kritizoval nejednotnosť opozície a doslova kričal.
Gröhling v relácii uviedol, že potom telefonoval so zástupcami ďalších opozičných strán a s niektorými sa osobne stretol. Cieľom podľa neho nebolo vzájomné obviňovanie, ale dohoda na spoločnom postupe. „Stretli sme sa nie preto, aby sme si vyčítali, že sa nejakým technickým nedorozumením neuskutočnila tá tlačová beseda, ale aby sme si povedali, že dnes o 18:00 nás ľudia uvidia na Námestí SNP - a to je veľmi dôležité,“ povedal.
Gröhling chce, aby prípadná vláda vydržala celé obdobie
Predseda SaS zároveň zdôraznil, že prípadná budúca vláda musí byť schopná vydržať celé funkčné obdobie. Za dôležité preto považuje sústrediť sa na témy, ktoré opozičné strany spájajú, a neotvárať otázky, na ktorých sa nevedia dohodnúť. Za spoločné témy označil najmä zvyšovanie životnej úrovne, nižšie dane a podporu ekonomiky. Navrhol tiež, aby si opozičné strany vopred vyjasnili oblasti, v ktorých majú odlišné postoje, a sústredili sa na spoločný program.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer), ktorý v relácii diskutoval s Gröhlingom, naopak spochybnil schopnosť opozície vytvoriť stabilnú vládu. Podľa neho sa opozičné strany nevedia zhodnúť na zásadných politických a ekonomických otázkach. Tlačová konferencia s emotívnym vystúpením Alojza Hlinu podľa neho len potvrdzuje, že opozičné strany nie sú alternatívou, nie sú schopné sa dohodnúť a nie sú schopné vládnuť.
Zdroj: SITA.sk - Gröhling sa zastal Hlinu po emotívnom výstupe. Opozícia chce ukázať jednotu na proteste © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Opozícia Sobotné dialógy
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