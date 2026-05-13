Streda 13.5.2026
Meniny má Servác
13. mája 2026
Voľby v Reale Madrid, Pérez bude opäť kandidovať na post prezidenta. Vyhlásil, že iní mu ukradli sedem titulov
Florentino Pérez odôvodnil svoju opakovanú kandidatúru ako odpoveď na "absurdnú kampaň" vedenú proti Realu Madrid. Prezident španielskeho futbalového klubu Real Madrid vyhlásil nové klubové voľby a ...
13.5.2026 (SITA.sk) - Florentino Pérez odôvodnil svoju opakovanú kandidatúru ako odpoveď na "absurdnú kampaň" vedenú proti Realu Madrid.
Prezident španielskeho futbalového klubu Real Madrid vyhlásil nové klubové voľby a oznámil, že opäť bude kandidovať. „Neodstúpim,“ povedal 79-ročný Florentino Pérez na tlačovej konferencii pred koncom sezóny 2025/2026, v ktorej "biely balet" nezískal žiadnu trofej.
Madridčania v nedeľu prehrali 0:2 na Camp Nou s FC Barcelona, čím si ich súper zabezpečil druhý titul v La Ligy bez prerušenia. Do konca ročníka zostáva odohrať ešte tri kolá. Real neuspel ani v Lige majstrov, vo štvrťfinále vypadol s nemeckým Bayernom Mníchov.
Opäť bez trofeje
Súčasný tréner Realu Álvaro Arbeloa, ktorý v januári nahradil Xabiho Alonsa, pravdepodobne neostane na svojom poste pre ďalšiu sezónu. V súvislosti s možným návratom sa spomína Portugalčan José Mourinho.
Real Madrid je druhý rok po sebe bez významnej trofeje. Fanúšikovia protestovali proti hviezdnemu hráčovi Kylianovi Mbappému pre jeho vnímaný nedostatok angažovanosti a v klube došlo k viacerým konfliktom na tréningoch, medzi nimi aj stret, ktorý skončil hospitalizáciou stredopoliara Federica Valverdeho.
Antikampaň?
Pérez odôvodnil svoju opakovanú kandidatúru ako odpoveď na "absurdnú kampaň" vedenú proti Realu Madrid. "Rozhodol som sa tak, pretože bola vytvorená absurdná situácia na vytvorenie negatívneho názoru proti záujmom Realu Madrid,“ argumentoval a dodal: "Som tu 26 rokov a boli to nádherné chvíle."
Kritizoval tiež údajné mediálne kampane a útoky osobností, ktoré podľa neho zneužívajú nepriaznivé výsledky v sezóne na osobné útoky proti nemu. "Chcem ukončiť tento prúd proti Realu Madrid, ktorý chce zničiť klub. Kandidujem, aby som vrátil majetok klubu jeho členom. Ak niekto chce kandidovať, nech to nepodsúva iba na oko - nech predloží plány a spôsob financovania,“ dodal.
Pérez tiež pripustil svoju frustráciu z absencie trofejí druhý rok za sebou a z konfliktu medzi Valverdem a Aurélienom Tchouaménim. "Myslím si, že to je veľmi zlé a ešte horšie, že bola záležitosť medializovaná,“ uviedol o spore, ktorý vyústil do vysokých pokút pre oboch hráčov vo výške 500-tisíc eur.
Kauza Negreira
Prezident Realu tiež oznámil, že pripravuje rozsiahly 600-stranový dokument, ktorý plánuje poslať Európskej futbalovej únii (UEFA) ohľadom obvinení z korupcie medzi rozhodcami v Španielsku. "Je to najzávažnejší prípad korupcie vo futbale. Získal som sedem titulov v Lige majstrov a sedem titulov v La Lige, hoci som ich mohol mať 14, pretože mi ich iní ukradli,“ vyhlásil Pérez.
FC Barcelona je aktuálne predmetom vyšetrovania španielskych orgánov v súvislosti s obvineniami zo športovej korupcie. Klub vyplatil niekdajšiemu podpredsedovi španielskeho rozhodcovského výboru Josému Maríovi Enríquezovi Negreirovi sedem miliónov eur počas viacerých rokov, čo Katalánci popierajú.
Na Pérezove slová zástupcovia FC Barcelona reagovali správou, že právny tím klubu analyzuje jeho vyjadrenia a plánuje ďalšie kroky.
Známa je nominácia Slovenska na MS v hokeji 2026. Kto sa nezmestil do kádra a zostáva doma? – VIDEO
Messi je naďalej najlepšie plateným hráčom zámorskej MLS. Aký má plat?
