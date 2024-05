Výroky Blahu a Danka po atentáte na Fica sú neakceptovateľné, SaS pozastavila kampaň do eurovolieb (video)

Vynárajú sa ďalšie otázky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prijali pozvanie do Prezidentského paláca

16.5.2024 (SITA.sk) - Po atentáte na premiéra Roberta Fica sa spustila enormná vlna nenávisti - neprijateľné osobné útoky, vykrikovanie po chodbách parlamentu, obviňovanie opozície a médií a vyhrážanie sa pomstou. Tvrdí to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling „Reči Ľuboša Blahu Smer-SD ) alebo Andreja Danka SNS ), že médiá a opozícia nesú zodpovednosť za útok na Roberta Fica, sú naozaj neakceptovateľné. Aj my môžeme spomínať na nedávne udalosti ohľadom covidu, vulgarizmy voči prezidentke a novinárom, alebo na vraždu novinára, ale táto polarizácia nikam nevedie,“ vyhlásil.Zdôraznil, že SaS nechce krajinu, v ktorej sa budú strieľať politici a iní občania len preto, že majú odlišný názor. Zároveň však dodal, že akákoľvek vecná kritika, či už pri rušení RTVS alebo pri novele Trestného zákona , nemôže byť kritizovaná a zakázaná.„Môžeme aj teraz vecne hovoriť o súvislosti s útokom na premiéra, že sa vynárajú ďalšie otázky a pochybnosti. Ak totiž Robert Fico pred pár týždňami vydal video o hrozbe, sú určite na mieste otázky o postupe bezpečnostných zložiek, úradu na ochranu ústavných činiteľov či SIS ,“ podotkol.Preto sa budú pýtať otázky na parlamentnom brannobezpečnostnom výbore alebo na výbore pre kontrolu SIS.SaS po útoku na premiéra okamžite pozastavila kampaň do eurovolieb , kandidáti na vrátili naspäť do Bratislavy. V nasledujúcich dňoch budú vyhodnocovať situáciu a rozhodnú o ďalšom postupe. Pozvanie od prezidentky Zuzany Čaputovej a zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho do Prezidentského paláca strana prijme.„Aj naše komentáre pod statusmi strany SaS sú vypnuté, pretože tiež chceme prispieť k utlmeniu vášní,“ doplnil Gröhling a vyzval všetkých politikov aj občanov, aby sa vyvarovali akejkoľvek nenávisti a útokov.