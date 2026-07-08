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08. júla 2026
Z obrazoviek zmizol aj kanál Híradó, maďarské verejnoprávne médiá sa ospravedlnili za roky propagandy
Hlavný spravodajský program verejnoprávnej mediálnej skupiny MTVA prerušil vysielanie, vláda Pétera Magyara spustila reformu médií. Maďarská verejnoprávna mediálna skupina MTVA dočasne prerušila ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Hlavný spravodajský program verejnoprávnej mediálnej skupiny MTVA prerušil vysielanie, vláda Pétera Magyara spustila reformu médií.
Maďarská verejnoprávna mediálna skupina MTVA dočasne prerušila vysielanie svojho hlavného spravodajského programu Híradó v rámci rozsiahlej reformy médií, ktorú po aprílových voľbách presadzuje vláda premiéra Pétera Magyara. Informoval o tom portál Telex.hu.
Namiesto spravodajstva sa na obrazovkách objavilo mimoriadne oznámenie: „Verejnoprávne médiá nemôžu klamať. Ospravedlňujeme sa, že sme to robili toľko rokov. Verejnoprávne médiá sa teraz transformujú, aby boli v budúcnosti nezávislé a dôveryhodné.
Spravodajstvo je dočasne pozastavené. Zostaňte s nami!“ Rovnaký odkaz sa objavil aj na portáli Hirado.hu.
Híradó patrí medzi najznámejšie spravodajské relácie v krajine a dlhé roky tvoril jadro spravodajstva verejnoprávnej skupiny MTVA.
Počas vlády Viktora Orbána čelili verejnoprávne médiá opakovanej kritike opozície, novinárskych organizácií aj zahraničných pozorovateľov za údajnú jednostrannosť a zvýhodňovanie vládnej strany Fidesz.
Magyar ešte počas volebnej kampane avizoval, že spravodajstvo verejnoprávnych médií pozastaví dovtedy, kým nebude možné garantovať objektívne a vyvážené informovanie. Reforma MTVA je jedným z jeho kľúčových projektov po nástupe k moci.
Bývalý premiér Viktor Orbán označil kroky novej vlády za politický zásah do médií. Vláda naopak tvrdí, že cieľom zmien je obnoviť dôveru verejnosti a vytvoriť nezávislé verejnoprávne médiá po šestnástich rokoch vlády Fideszu.
Zdroj: SITA.sk - Z obrazoviek zmizol aj kanál Híradó, maďarské verejnoprávne médiá sa ospravedlnili za roky propagandy © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarská verejnoprávna mediálna skupina MTVA dočasne prerušila vysielanie svojho hlavného spravodajského programu Híradó v rámci rozsiahlej reformy médií, ktorú po aprílových voľbách presadzuje vláda premiéra Pétera Magyara. Informoval o tom portál Telex.hu.
Namiesto spravodajstva sa na obrazovkách objavilo mimoriadne oznámenie: „Verejnoprávne médiá nemôžu klamať. Ospravedlňujeme sa, že sme to robili toľko rokov. Verejnoprávne médiá sa teraz transformujú, aby boli v budúcnosti nezávislé a dôveryhodné.
Spravodajstvo je dočasne pozastavené. Zostaňte s nami!“ Rovnaký odkaz sa objavil aj na portáli Hirado.hu.
Orbánova hlásna trúba
Híradó patrí medzi najznámejšie spravodajské relácie v krajine a dlhé roky tvoril jadro spravodajstva verejnoprávnej skupiny MTVA.
Počas vlády Viktora Orbána čelili verejnoprávne médiá opakovanej kritike opozície, novinárskych organizácií aj zahraničných pozorovateľov za údajnú jednostrannosť a zvýhodňovanie vládnej strany Fidesz.
Chce vyvážené informácie
Magyar ešte počas volebnej kampane avizoval, že spravodajstvo verejnoprávnych médií pozastaví dovtedy, kým nebude možné garantovať objektívne a vyvážené informovanie. Reforma MTVA je jedným z jeho kľúčových projektov po nástupe k moci.
Bývalý premiér Viktor Orbán označil kroky novej vlády za politický zásah do médií. Vláda naopak tvrdí, že cieľom zmien je obnoviť dôveru verejnosti a vytvoriť nezávislé verejnoprávne médiá po šestnástich rokoch vlády Fideszu.
Zdroj: SITA.sk - Z obrazoviek zmizol aj kanál Híradó, maďarské verejnoprávne médiá sa ospravedlnili za roky propagandy © SITA Všetky práva vyhradené.
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