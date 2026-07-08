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08. júla 2026

Z obrazoviek zmizol aj kanál Híradó, maďarské verejnoprávne médiá sa ospravedlnili za roky propagandy


Tagy: Maďarská vláda Ospravedlnenie Propaganda Verejnoprávne médiá

Hlavný spravodajský program verejnoprávnej mediálnej skupiny MTVA prerušil vysielanie, vláda Pétera Magyara spustila reformu médií. Maďarská verejnoprávna mediálna skupina MTVA dočasne prerušila ...



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democracy_in_europe_hungary_media_15155 1 676x451 8.7.2026 (SITA.sk) - Hlavný spravodajský program verejnoprávnej mediálnej skupiny MTVA prerušil vysielanie, vláda Pétera Magyara spustila reformu médií.


Maďarská verejnoprávna mediálna skupina MTVA dočasne prerušila vysielanie svojho hlavného spravodajského programu Híradó v rámci rozsiahlej reformy médií, ktorú po aprílových voľbách presadzuje vláda premiéra Pétera Magyara. Informoval o tom portál Telex.hu.

Namiesto spravodajstva sa na obrazovkách objavilo mimoriadne oznámenie: „Verejnoprávne médiá nemôžu klamať. Ospravedlňujeme sa, že sme to robili toľko rokov. Verejnoprávne médiá sa teraz transformujú, aby boli v budúcnosti nezávislé a dôveryhodné.

Spravodajstvo je dočasne pozastavené. Zostaňte s nami!“ Rovnaký odkaz sa objavil aj na portáli Hirado.hu.

Orbánova hlásna trúba


Híradó patrí medzi najznámejšie spravodajské relácie v krajine a dlhé roky tvoril jadro spravodajstva verejnoprávnej skupiny MTVA.

Počas vlády Viktora Orbána čelili verejnoprávne médiá opakovanej kritike opozície, novinárskych organizácií aj zahraničných pozorovateľov za údajnú jednostrannosť a zvýhodňovanie vládnej strany Fidesz.

Chce vyvážené informácie


Magyar ešte počas volebnej kampane avizoval, že spravodajstvo verejnoprávnych médií pozastaví dovtedy, kým nebude možné garantovať objektívne a vyvážené informovanie. Reforma MTVA je jedným z jeho kľúčových projektov po nástupe k moci.

Bývalý premiér Viktor Orbán označil kroky novej vlády za politický zásah do médií. Vláda naopak tvrdí, že cieľom zmien je obnoviť dôveru verejnosti a vytvoriť nezávislé verejnoprávne médiá po šestnástich rokoch vlády Fideszu.


Zdroj: SITA.sk - Z obrazoviek zmizol aj kanál Híradó, maďarské verejnoprávne médiá sa ospravedlnili za roky propagandy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maďarská vláda Ospravedlnenie Propaganda Verejnoprávne médiá
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