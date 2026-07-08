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08. júla 2026
Anticena Homofób roka patrí 90 poslancom za novelu Ústavy SR, výrazne predbehli Huliaka či Uhríka
Tagy: Homofób roka LGBTI Medzinárodný deň proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT) Mimovládne organizácie Novela Ústavy SR
Koordinátorka neziskovej organizácie Dúhové Slovensko upozornila na diskriminačný charakter novelizovanej Ústavy. Anticenu Homofób roka získalo 90 poslancov ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Koordinátorka neziskovej organizácie Dúhové Slovensko upozornila na diskriminačný charakter novelizovanej Ústavy.
Anticenu Homofób roka získalo 90 poslancov a poslankýň Národnej rady SR, ktorí hlasovali za novelu Ústavy SR. Stalo sa tak v rámci 13. ročníka ankety, ktorú zorganizovali mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii. Títo poslanci výrazne predbehli strieborného Rudolfa Huliaka a bronzového Milana Uhríka.
Hlasovanie sa uskutočnilo verejne na webovej stránke ludskeprava.sk/homofob, kde sa mohol zapojiť ktokoľvek a zároveň poslať nominácie. „Nie je to prekvapenie. Poslanci a poslankyne, ktorí hlasovali za takéto pošpinenie Ústavy SR, s veľkým náskokom viedli už vo verejných nomináciách na zaradenie do hlasovania. Homofóbia sa, žiaľ, stáva štátnou politikou. Za povzbudivé však považujeme, že tento krok vyvolal taký silný odpor verejnosti. Uvidíme, ako sa to premietne do výsledkov blížiacich sa parlamentných volieb. Preferencie naznačujú, že KDH by sa mohlo ocitnúť mimo NR SR,“ uviedol riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher.
Weisenbacher dodal, že vzhľadom na zvyšovanie nenávisti voči LGBTI ľuďom a zneužívanie ich požiadaviek na zrovnoprávnenie, ich organizácia plánuje zvýšiť svoje aktivity v tejto oblasti. „Inštitút ľudských práv bol správnou radou najstaršej a najväčšej svetovej LGBTI organizácie ILGA prijatý za asociovaného člena. Je to ocenenie obrovského množstva neplatenej práce, ktorú do týchto aktivít investovali naše dobrovoľníčky a dobrovoľníci.“
Koordinátorka neziskovej organizácie Dúhové Slovensko Zuzana Slamená upozornila na diskriminačný charakter novelizovanej Ústavy. „Povedzme si to otvorene - Ústava po novelizácii klame, diskriminuje a porušuje ľudské práva. Klamstvo spočíva v tom, že predstiera, akoby existovali iba dve biologické pohlavia, hoci intersex ľudia sú realitou. Diskriminuje aj tým, že umožňuje spoločnú adopciu len manželským párom. Jediným praktickým dôsledkom bude, že v detských domovoch ostane viac detí, čo bude mať negatívne dôsledky nielen pre ne samotné, ale aj na štátny rozpočet, a to vraj treba konsolidovať,“ povedala.
Slamená ďalej kritizovala novelu aj z hľadiska vzdelávania. „Novela porušuje práva detí aj v oblasti vzdelávania, keď vytvára priestor na ideologické a politické zásahy do vyučovania. Deti pritom majú právo na adekvátne vzdelanie a prístup k informáciám na základe Dohovoru o právach dieťaťa a Prvého dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ktoré sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať.“
Trofejou pre víťazov je štylizovaný piktogram deformovanej tváre, v ktorej je ukrytý nápis 4 %, ktorý symbolizuje tradičný odhad podielu neheterosexuálnych osôb v populácii. V minulosti sa víťazmi ankety stali poslanec Štefan Kuffa za svoj výrok o topení gejov, ministerka Martina Šimkovičová, Konferencia biskupov Slovenska s tvrdením, že ľudskoprávni aktivisti sú „aktéri kultúry smrti“, vtedajšia poslankyňa Anna Záborská alebo aj arcibiskup Orosch za urážlivé slová o obetiach homofóbneho teroristického útoku na Zámockej. Cenu si však väčšina odmietla prevziať. Ako jediný prevzal cenu vtedajší predseda NR SR Andrej Danko, ktorý po diskusii s aktivistami pripustil chyby vo svojich vyjadreniach a korigoval ich. Organizátori plánujú anti-cenu v najbližších dňoch odovzdať všetkým 90 poslancom a poslankyniam.
Zdroj: SITA.sk - Anticena Homofób roka patrí 90 poslancom za novelu Ústavy SR, výrazne predbehli Huliaka či Uhríka © SITA Všetky práva vyhradené.
Anticenu Homofób roka získalo 90 poslancov a poslankýň Národnej rady SR, ktorí hlasovali za novelu Ústavy SR. Stalo sa tak v rámci 13. ročníka ankety, ktorú zorganizovali mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii. Títo poslanci výrazne predbehli strieborného Rudolfa Huliaka a bronzového Milana Uhríka.
Zvyšovanie nenávisti
Hlasovanie sa uskutočnilo verejne na webovej stránke ludskeprava.sk/homofob, kde sa mohol zapojiť ktokoľvek a zároveň poslať nominácie. „Nie je to prekvapenie. Poslanci a poslankyne, ktorí hlasovali za takéto pošpinenie Ústavy SR, s veľkým náskokom viedli už vo verejných nomináciách na zaradenie do hlasovania. Homofóbia sa, žiaľ, stáva štátnou politikou. Za povzbudivé však považujeme, že tento krok vyvolal taký silný odpor verejnosti. Uvidíme, ako sa to premietne do výsledkov blížiacich sa parlamentných volieb. Preferencie naznačujú, že KDH by sa mohlo ocitnúť mimo NR SR,“ uviedol riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher.
Weisenbacher dodal, že vzhľadom na zvyšovanie nenávisti voči LGBTI ľuďom a zneužívanie ich požiadaviek na zrovnoprávnenie, ich organizácia plánuje zvýšiť svoje aktivity v tejto oblasti. „Inštitút ľudských práv bol správnou radou najstaršej a najväčšej svetovej LGBTI organizácie ILGA prijatý za asociovaného člena. Je to ocenenie obrovského množstva neplatenej práce, ktorú do týchto aktivít investovali naše dobrovoľníčky a dobrovoľníci.“
Trofej pre víťazov
Koordinátorka neziskovej organizácie Dúhové Slovensko Zuzana Slamená upozornila na diskriminačný charakter novelizovanej Ústavy. „Povedzme si to otvorene - Ústava po novelizácii klame, diskriminuje a porušuje ľudské práva. Klamstvo spočíva v tom, že predstiera, akoby existovali iba dve biologické pohlavia, hoci intersex ľudia sú realitou. Diskriminuje aj tým, že umožňuje spoločnú adopciu len manželským párom. Jediným praktickým dôsledkom bude, že v detských domovoch ostane viac detí, čo bude mať negatívne dôsledky nielen pre ne samotné, ale aj na štátny rozpočet, a to vraj treba konsolidovať,“ povedala.
Slamená ďalej kritizovala novelu aj z hľadiska vzdelávania. „Novela porušuje práva detí aj v oblasti vzdelávania, keď vytvára priestor na ideologické a politické zásahy do vyučovania. Deti pritom majú právo na adekvátne vzdelanie a prístup k informáciám na základe Dohovoru o právach dieťaťa a Prvého dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ktoré sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať.“
Trofejou pre víťazov je štylizovaný piktogram deformovanej tváre, v ktorej je ukrytý nápis 4 %, ktorý symbolizuje tradičný odhad podielu neheterosexuálnych osôb v populácii. V minulosti sa víťazmi ankety stali poslanec Štefan Kuffa za svoj výrok o topení gejov, ministerka Martina Šimkovičová, Konferencia biskupov Slovenska s tvrdením, že ľudskoprávni aktivisti sú „aktéri kultúry smrti“, vtedajšia poslankyňa Anna Záborská alebo aj arcibiskup Orosch za urážlivé slová o obetiach homofóbneho teroristického útoku na Zámockej. Cenu si však väčšina odmietla prevziať. Ako jediný prevzal cenu vtedajší predseda NR SR Andrej Danko, ktorý po diskusii s aktivistami pripustil chyby vo svojich vyjadreniach a korigoval ich. Organizátori plánujú anti-cenu v najbližších dňoch odovzdať všetkým 90 poslancom a poslankyniam.
Zdroj: SITA.sk - Anticena Homofób roka patrí 90 poslancom za novelu Ústavy SR, výrazne predbehli Huliaka či Uhríka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Homofób roka LGBTI Medzinárodný deň proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT) Mimovládne organizácie Novela Ústavy SR
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