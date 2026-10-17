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17. októbra 2026
Manželstvo bolo podľa ministra Kaliňáka vymyslené na reprodukciu spoločnosti, neproduktívne zväzky nepotrebujú ochranu štátu
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) homosexuál Manželstvo Minister obrany predseda strany Sloboda a Solidarita Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy
Povedal to v súvislosti s uzavretím manželstva poslankyne Progresívneho Slovenska (PS) Lucie Plavákovej s partnerkou v zahraničí. Manželstvo je podľa podpredsedu vlády a ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Povedal to v súvislosti s uzavretím manželstva poslankyne Progresívneho Slovenska (PS) Lucie Plavákovej s partnerkou v zahraničí.
Manželstvo je podľa podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) určené predovšetkým na reprodukciu spoločnosti a zväzky, ktoré túto funkciu neplnia, nepotrebujú ochranu štátu. Povedal to v sobotnej diskusnej relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy v súvislosti s uzavretím manželstva poslankyne Progresívneho Slovenska (PS) Lucie Plavákovej s partnerkou v zahraničí.
Kaliňák odmietol, že premiér Robert Fico zbytočne rozdúchava túto tému. „Určite nie, pretože, ak ste si všimli, vyrojili sa nám za posledného pol roka tri homosexuálne manželstvá, čo je nejaký symbol, ktorý nám chce ukázať Progresívne Slovensko, že pre nich ústava neplatí,“ povedal. Konanie poslancov PS označil za provokáciu.
„Ja tvrdím, že nemôžete inštitút manželstva, ktorý je produktívnym zväzkom určeným predovšetkým na reprodukciu spoločnosti tak, ako to bolo vymyslené pred stovkami rokov, porovnávať s neproduktívnymi zväzkami. Čo prinesie manželstvo pána poslanca Szaba slovenskej spoločnosti? Neplní svoju biologickú funkciu,“ vyhlásil Kaliňák. Podľa ministra môžu homosexuálne páry zostať spolu aj bez uzavretia manželstva.
„Ochrana manželstva je poskytovaná predovšetkým pre vznik a založenie rodiny. Ak je manželstvo neproduktívne, nemá prečo požívať ochranu štátu,“ tvrdil v relácii Kaliňák.
Predseda SaS Branislav Gröhling na to reagoval, že Kaliňák sa týmto zaradil medzi politikov, ktorí šíria takýmto spôsobom nenávisť. „Som rád, že vás vidím takto fyzicky, že ste to vy, lebo normálne neverím, že vy rozprávate tieto veci, s týmto predsa nemôžete súhlasiť. Asi máte nejaký manuál,“ adresoval Kaliňákovi.
Zdôraznil, že svadba poslankyne Plavákovej v zahraničí absolútne nijako neovplyvní ani život Kaliňáka, ani životy ďalších ľudí a ide o čisto súkromné rozhodnutie poslankyne. Dodal, že on osobne jej zagratuloval a priniesol jej kyticu.
Zdroj: SITA.sk - Manželstvo bolo podľa ministra Kaliňáka vymyslené na reprodukciu spoločnosti, neproduktívne zväzky nepotrebujú ochranu štátu © SITA Všetky práva vyhradené.
Manželstvo je podľa podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) určené predovšetkým na reprodukciu spoločnosti a zväzky, ktoré túto funkciu neplnia, nepotrebujú ochranu štátu. Povedal to v sobotnej diskusnej relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy v súvislosti s uzavretím manželstva poslankyne Progresívneho Slovenska (PS) Lucie Plavákovej s partnerkou v zahraničí.
Kaliňák označil manželstvá gejov za neproduktívne zväzky
Kaliňák odmietol, že premiér Robert Fico zbytočne rozdúchava túto tému. „Určite nie, pretože, ak ste si všimli, vyrojili sa nám za posledného pol roka tri homosexuálne manželstvá, čo je nejaký symbol, ktorý nám chce ukázať Progresívne Slovensko, že pre nich ústava neplatí,“ povedal. Konanie poslancov PS označil za provokáciu.
„Ja tvrdím, že nemôžete inštitút manželstva, ktorý je produktívnym zväzkom určeným predovšetkým na reprodukciu spoločnosti tak, ako to bolo vymyslené pred stovkami rokov, porovnávať s neproduktívnymi zväzkami. Čo prinesie manželstvo pána poslanca Szaba slovenskej spoločnosti? Neplní svoju biologickú funkciu,“ vyhlásil Kaliňák. Podľa ministra môžu homosexuálne páry zostať spolu aj bez uzavretia manželstva.
„Ochrana manželstva je poskytovaná predovšetkým pre vznik a založenie rodiny. Ak je manželstvo neproduktívne, nemá prečo požívať ochranu štátu,“ tvrdil v relácii Kaliňák.
Gröhling: Kaliňák šíri nenávisť
Predseda SaS Branislav Gröhling na to reagoval, že Kaliňák sa týmto zaradil medzi politikov, ktorí šíria takýmto spôsobom nenávisť. „Som rád, že vás vidím takto fyzicky, že ste to vy, lebo normálne neverím, že vy rozprávate tieto veci, s týmto predsa nemôžete súhlasiť. Asi máte nejaký manuál,“ adresoval Kaliňákovi.
Zdôraznil, že svadba poslankyne Plavákovej v zahraničí absolútne nijako neovplyvní ani život Kaliňáka, ani životy ďalších ľudí a ide o čisto súkromné rozhodnutie poslankyne. Dodal, že on osobne jej zagratuloval a priniesol jej kyticu.
Zdroj: SITA.sk - Manželstvo bolo podľa ministra Kaliňáka vymyslené na reprodukciu spoločnosti, neproduktívne zväzky nepotrebujú ochranu štátu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) homosexuál Manželstvo Minister obrany predseda strany Sloboda a Solidarita Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy
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