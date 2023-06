Zelenskyj sa poďakoval vojakom za správy, ktoré očakáva a hovorí o ruskej panike

6.6.2023 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval vojakom z bachmutského frontu , ktorí „priniesli presne tie správy, ktoré očakávame". Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Zelenského vyhlásenie na Telegrame.„Dobrá práca, vojaci. Nepriateľ vie, že Ukrajina vyhrá. Oni to vidia. Cítia to vďaka vašim útokom, vojakom a najmä v Doneckej oblasti ," poznamenal Zelenskyj a dodal, že v radoch ruskej armády zavládla panika a hystéria.„Chcel by som vyzdvihnúť niekoľko našich bojových jednotiek. Sú to 5. samostatná útočná brigáda a 57. samostatná motorizovaná pešia brigáda, ktoré šikovne, rozhodne a efektívne bránia naše pozície, ničia okupantov a hlavne postupujú vpred,“ zakončil Zelenskyj.