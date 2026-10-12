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12. októbra 2026
Koľko ľudí v skutočnosti verí konšpiráciám? Výskum SAV priniesol prekvapivé zistenia
Tagy: Konšpiračné teórie Výskum
Výskum pozostával zo šiestich štúdií, na ktorých sa zúčastnilo spolu 2 906 ľudí zo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva. Ľudia výrazne preceňujú, koľko ich spoluobčanov verí
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12.10.2026 (SITA.sk) - Výskum pozostával zo šiestich štúdií, na ktorých sa zúčastnilo spolu 2 906 ľudí zo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva.
Ľudia výrazne preceňujú, koľko ich spoluobčanov verí konšpiračným teóriám. Keď sa dozvedia skutočné percentá, ich ochota dôverovať týmto teóriám klesá. Všeobecné uistenia typu „neverí tomu veľa ľudí“ však nepomáhajú. Vyplýva to z medzinárodného výskumu vedcov z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) a z Vrije Universiteit Amsterdam, ktorý publikoval European Journal of Social Psychology.
„Dôležitý je spôsob, ako o tom informujeme. Efekt sme našli len vtedy, keď účastníci dostali konkrétne percentuálne údaje. Ak boli informácie príliš všeobecné, náchylnosť uveriť konšpiračným teóriám neznížili,“ uviedla Vladimíra Čavojová, riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied SAV a spoluautorka štúdie.
Rozšírenosť konšpiračných teórií najviac nadhodnocovali ľudia, ktorí im sami verili. Ich výskyt však preceňovala aj väčšina účastníkov, ktorí konšpiráciám neverili. Odhadovali, že rôznym konšpiračným teóriám verí 40 až 42 percent ľudí, v skutočnosti to bolo 33 až 34 percent.
Podľa spoluautora štúdie Jakuba Šrola z Centra spoločenských a psychologických vied SAV môže takéto skreslené vnímanie ovplyvňovať aj vlastné presvedčenie ľudí. „Keď si myslíme, že niečomu verí veľká časť ľudí okolo nás, ľahko podľahneme domnienke, že na tom musí byť aspoň zrnko pravdy,“ vysvetlil.
Výskum pozostával zo šiestich štúdií, na ktorých sa zúčastnilo spolu 2 906 ľudí zo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva. Vedci skúmali takzvané deskriptívne sociálne normy, teda predstavy ľudí o tom, aké rozšírené sú určité názory alebo správanie v ich okolí. Takéto vnímanie môže ovplyvňovať ich vlastné postoje aj rozhodovanie. Autori upozorňujú, že ide o jednu z prvých štúdií, ktoré skúmajú úlohu sociálnych noriem pri dôvere v konšpiračné teórie. „Na posúdenie dlhodobej a širšej účinnosti tohto prístupu bude potrebný ďalší výskum,“ uzavrel Šrol.
Zdroj: SITA.sk - Koľko ľudí v skutočnosti verí konšpiráciám? Výskum SAV priniesol prekvapivé zistenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Ľudia výrazne preceňujú, koľko ich spoluobčanov verí konšpiračným teóriám. Keď sa dozvedia skutočné percentá, ich ochota dôverovať týmto teóriám klesá. Všeobecné uistenia typu „neverí tomu veľa ľudí“ však nepomáhajú. Vyplýva to z medzinárodného výskumu vedcov z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) a z Vrije Universiteit Amsterdam, ktorý publikoval European Journal of Social Psychology.
Spôsob podania
„Dôležitý je spôsob, ako o tom informujeme. Efekt sme našli len vtedy, keď účastníci dostali konkrétne percentuálne údaje. Ak boli informácie príliš všeobecné, náchylnosť uveriť konšpiračným teóriám neznížili,“ uviedla Vladimíra Čavojová, riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied SAV a spoluautorka štúdie.
Rozšírenosť konšpiračných teórií najviac nadhodnocovali ľudia, ktorí im sami verili. Ich výskyt však preceňovala aj väčšina účastníkov, ktorí konšpiráciám neverili. Odhadovali, že rôznym konšpiračným teóriám verí 40 až 42 percent ľudí, v skutočnosti to bolo 33 až 34 percent.
Skreslené vnímanie
Podľa spoluautora štúdie Jakuba Šrola z Centra spoločenských a psychologických vied SAV môže takéto skreslené vnímanie ovplyvňovať aj vlastné presvedčenie ľudí. „Keď si myslíme, že niečomu verí veľká časť ľudí okolo nás, ľahko podľahneme domnienke, že na tom musí byť aspoň zrnko pravdy,“ vysvetlil.
Výskum pozostával zo šiestich štúdií, na ktorých sa zúčastnilo spolu 2 906 ľudí zo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva. Vedci skúmali takzvané deskriptívne sociálne normy, teda predstavy ľudí o tom, aké rozšírené sú určité názory alebo správanie v ich okolí. Takéto vnímanie môže ovplyvňovať ich vlastné postoje aj rozhodovanie. Autori upozorňujú, že ide o jednu z prvých štúdií, ktoré skúmajú úlohu sociálnych noriem pri dôvere v konšpiračné teórie. „Na posúdenie dlhodobej a širšej účinnosti tohto prístupu bude potrebný ďalší výskum,“ uzavrel Šrol.
Zdroj: SITA.sk - Koľko ľudí v skutočnosti verí konšpiráciám? Výskum SAV priniesol prekvapivé zistenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Konšpiračné teórie Výskum
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