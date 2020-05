Vláda neschválila Sulíkov návrh na pomoc cestovným kanceláriám

Zmena zmluvy o zájazde

Povinnosť vrátiť všetky platby

18.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda SR v pondelok neschválila opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov koronakrízy na cestovné kancelárie, zájazdy a cestujúcich. Prerušila totiž rokovanie o návrhu novely zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu aj o návrhu na skrátené legislatívne konanie o tejto novele.Oba návrhy predložil podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík ( SaS ). Cestovné kancelárie by podľa návrhu novely mali mať možnosť dohodnúť sa na zmene zmluvy o zájazde a poskytnúť odklad zájazdu, resp. náhradný zájazd, určité skupiny cestujúcich by však mohli odklad zájazdu odmietnuť.Zámerom novely je zmierniť ekonomické následky pandémie na cestovné kancelárie a cestujúcich v reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19. Rezort hospodárstva zdôvodňuje zrýchlené konanie o návrhu snahou predísť značným hospodárskym škodám."Cieľom návrhu zákona je v súvislosti so šírením pandémie infekčného ochorenia COVID-19 reagovať na prijímanie prísnych bezpečnostných a zdravotných opatrení vo všetkých krajinách sveta spojených s obmedzeniami, respektíve zákazom vstupov do krajín, prechodom štátnych hraníc, funkčnosťou medzinárodného, ale aj vnútroštátneho leteckého, vlakového, autobusového a lodného spojenia," oznámil rezort hospodárstva v predkladacej správe.Cestovná kancelária by podľa návrhu novely mala byť oprávnená navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo poskytnúť náhradný zájazd, ak cestujúci neprijme zmenu zmluvy o zájazde. To by malo platiť, ak od 12. marca do 31. augusta 2020 nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu podľa zmluvy o zájazde, a to aj v prípade, ak cestujúci alebo cestovná kancelária v tom čase od zmluvy o zájazde odstúpili. V prípade, že by cestujúci prijal zmenu zmluvy o zájazde, doplatil by cestovnej kancelárii zvyšok ceny za zájazd, ktorý mu poskytne.Cestujúci by mal mať právo náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní od jeho doručenia. Malo by to platiť, ak je počas uvedeného obdobia zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak nemohol vykonávať prácu najmenej tridsať dní z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa v súvislosti s opatreniami proti pandémii. Týkalo by sa to aj samostatne zárobkovo činnej osoby alebo jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá získala finančný príspevok na podporu udržania zamestnanosti a ďalších skupín cestujúcich.Ak by cestujúci odmietol náhradný zájazd, cestovná kancelária by mu musela vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného, najneskôr do 14 dní od doručenia odmietnutia náhradného zájazdu. Cestovná kancelária by bola povinná dohodnúť s cestujúcim poskytnutie náhradného zájazdu maximálne do 31. augusta 2021. Ak bude cena náhradného zájazdu rozdielna oproti platbe prijatej od cestujúceho, obe strany by si vzájomne vyrovnali rozdiel do 14 dní od dohody o náhradnom zájazde. Ak by sa cestovná kancelária s cestujúcim na náhradnom zájazde nedohodli do 31. augusta 2021, platilo by, že odstúpila od zmluvy a bola by povinná cestujúcemu vrátiť všetky prijaté platby na základe zmluvy o zájazde najneskôr do 14. septembra 2021.Návrh novely zákona o zájazdoch neprešiel pripomienkovým konaním, rezort hospodárstva to zdôvodnil tým, že ho pripravoval s cieľom reagovať na mimoriadnu situáciu, resp. na vyhlásený núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID-19. Z tohto dôvodu by novela po schválení v parlamente mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.