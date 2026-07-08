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08. júla 2026

Agent ICE v Houstone smrteľne postrelil mexického občana


Tagy: Americká vláda Migranti Streľba

„Môj otec žil v tejto krajine takmer 35 rokov a pracoval v stavebníctve, aby uživil mňa, mojich dvoch bratov a moju matku,“ vyhlásil syn zosnulého muža. Agent amerického Imigračného a ...



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gettyimages 1454441759 676x507 8.7.2026 (SITA.sk) - „Môj otec žil v tejto krajine takmer 35 rokov a pracoval v stavebníctve, aby uživil mňa, mojich dvoch bratov a moju matku,“ vyhlásil syn zosnulého muža.


Agent amerického Imigračného a colného úradu (ICE) v meste Houston v štáte Texas smrteľne postrelil mexického občana počas pokusu zastaviť jeho vozidlo. Oznámili to v utorok predstavitelia amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti (DHS).

Agenti ICE sa v utorok skoro ráno v Houstone pokúsili zastaviť vozidlo Lorenza Salgada, muž sa však „pokúsil vyhnúť zatknutiu“, uviedlo na mikroblogovacej sieti X DHS.

„Podľa informácií, ktoré dostávame, narazil do vozidla príslušníkov ICE, odmietol poslúchnuť viaceré slovné príkazy a použil svoje vozidlo ako zbraň pri pokuse zraziť príslušníka ICE, čo viedlo k tomu, že náš príslušník použil zbraň v sebaobrane,“ napísalo DHS v príspevku.

Salgada po zásahu previezli do miestnej nemocnice, kde zraneniam podľahol. Vo vyhlásení zverejnenom na Facebooku Salgadov syn Ronaldo uviedol, že jeho otec, „pracovitý Mexičan“, bol na ceste do práce na stavbe, keď ho zabili.

„Môj otec žil v tejto krajine takmer 35 rokov a pracoval v stavebníctve, aby uživil mňa, mojich dvoch bratov a moju matku,“ vyhlásil syn zosnulého muža.

DHS tiež uviedlo, že FBI bude vyšetrovať „možný útok na príslušníka federálnych bezpečnostných zložiek“.

Federálni imigrační agenti v januári počas rozsiahlej operácie proti nelegálnym migrantom v štáte Minnesota zastrelili dvoch Američanov. Ide o 37-ročných Renee Nicole Goodovú a Alexa Prettiho z mesta Minneapolis. Po smrti Goodovej, ktorá bola matkou troch detí, vyšli do ulíc tisícky ľudí. Vražda zdravotníka Prettiho vyvolal ďalšie protesty.

V oboch prípadoch federálni predstavitelia najprv tvrdili, že Goodová a Pretti predstavovali hrozbu pre federálnych agentov, a za ich smrť vinili ich samotných. Videozáznamy z incidentov však neskôr tieto tvrdenia spochybnili a vyvolali rozsiahle obvinenia z prekročenia právomocí federálnych orgánov a z nedostatočného výcviku ich agentov.


Zdroj: SITA.sk - Agent ICE v Houstone smrteľne postrelil mexického občana © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká vláda Migranti Streľba
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