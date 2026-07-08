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08. júla 2026

Líderka francúzskej krajnej pravice Le Penová ide do boja o Elyzejský palác napriek rozsudku


Tagy: Domáce väzenie Francúzske prezidentské voľby Krajná pravica Národné združenie

Dlhoročná bývalá šéfka Národného združenia potvrdila kandidatúru po tom, čo jej súd skrátil zákaz výkonu verejných funkcií. Líderka francúzskej krajnej pravice ...



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france_politics_94888 676x451 8.7.2026 (SITA.sk) - Dlhoročná bývalá šéfka Národného združenia potvrdila kandidatúru po tom, čo jej súd skrátil zákaz výkonu verejných funkcií.

Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová v utorok definitívne potvrdila, že bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách.


Urobila tak len niekoľko hodín po tom, ako odvolací súd síce potvrdil jej vinu v kauze sprenevery financií Európskeho parlamentu (EP), zároveň jej však výrazne skrátil zákaz výkonu verejných funkcií.


„Od dnešného večera som kandidátkou v prezidentských voľbách,“ vyhlásila Le Penová v televíznom rozhovore.



Bude sa súdiť ďalej


Súd jej udelil 15-mesačný zákaz výkonu verejných funkcií a ročný trest domáceho väzenia s elektronickým monitorovacím náramkom.


Le Penová však oznámila, že sa obráti na najvyšší kasačný súd, čo automaticky pozastaví účinnosť rozsudku a umožní jej viesť kampaň bez obmedzení.


Politička zároveň potvrdila, že do kampane vstúpi spolu s predsedom strany Národné združenie (RN) Jordanom Bardellom, ktorého by v prípade svojho víťazstva chcela vidieť na poste premiéra.



Reálna šanca


Le Penová bola spolu s ďalšími predstaviteľmi RN uznaná za vinnú zo zneužívania finančných prostriedkov EP určených na asistentov europoslancov.


Napriek tomu jej prieskumy naďalej dávajú reálnu šancu uspieť v prezidentských voľbách, ktoré sú považované za najväčšiu príležitosť francúzskej krajnej pravice získať moc v dejinách krajiny.




Zdroj: SITA.sk - Líderka francúzskej krajnej pravice Le Penová ide do boja o Elyzejský palác napriek rozsudku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Domáce väzenie Francúzske prezidentské voľby Krajná pravica Národné združenie
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