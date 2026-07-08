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08. júla 2026
Líderka francúzskej krajnej pravice Le Penová ide do boja o Elyzejský palác napriek rozsudku
Dlhoročná bývalá šéfka Národného združenia potvrdila kandidatúru po tom, čo jej súd skrátil zákaz výkonu verejných funkcií. Líderka francúzskej krajnej pravice ...
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Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová v utorok definitívne potvrdila, že bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách.
Urobila tak len niekoľko hodín po tom, ako odvolací súd síce potvrdil jej vinu v kauze sprenevery financií Európskeho parlamentu (EP), zároveň jej však výrazne skrátil zákaz výkonu verejných funkcií.
„Od dnešného večera som kandidátkou v prezidentských voľbách,“ vyhlásila Le Penová v televíznom rozhovore.
Bude sa súdiť ďalej
Súd jej udelil 15-mesačný zákaz výkonu verejných funkcií a ročný trest domáceho väzenia s elektronickým monitorovacím náramkom.
Le Penová však oznámila, že sa obráti na najvyšší kasačný súd, čo automaticky pozastaví účinnosť rozsudku a umožní jej viesť kampaň bez obmedzení.
Politička zároveň potvrdila, že do kampane vstúpi spolu s predsedom strany Národné združenie (RN) Jordanom Bardellom, ktorého by v prípade svojho víťazstva chcela vidieť na poste premiéra.
Reálna šanca
Le Penová bola spolu s ďalšími predstaviteľmi RN uznaná za vinnú zo zneužívania finančných prostriedkov EP určených na asistentov europoslancov.
Napriek tomu jej prieskumy naďalej dávajú reálnu šancu uspieť v prezidentských voľbách, ktoré sú považované za najväčšiu príležitosť francúzskej krajnej pravice získať moc v dejinách krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Líderka francúzskej krajnej pravice Le Penová ide do boja o Elyzejský palác napriek rozsudku © SITA Všetky práva vyhradené.
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