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 24hod.sk    Šport

09. júla 2026

Aká je prognóza? Najväčšie šance na titul z osmičky štvrťfinalistov má Španielsko, najmenšie Maroko


Tagy: Majster sveta MS vo futbale 2026 Prognóza Štatistiky Štvrťfinále

Španielsko má 26,9% šancu stať sa majstrom sveta. Druhý najväčší favorit je Argentína s 24,7%. Kto má najväčšie šance stať sa majstrom sveta vo futbale z osmičky krajín, ktoré zostali v ...



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norway_wcup_soccer_22833 676x451 9.7.2026 (SITA.sk) - Španielsko má 26,9% šancu stať sa majstrom sveta. Druhý najväčší favorit je Argentína s 24,7%.


Kto má najväčšie šance stať sa majstrom sveta vo futbale z osmičky krajín, ktoré zostali v hre?

Pracovníci Nórskeho výpočtového centra z Univerzite v Osle v tom majú jasno. Na základe zozbieraných údajov za posledné dva roky dávajú najväčšie nádeje Španielom s 26,9% získaných bodov.

Na chvoste Maroko


Argentína má 24,7-percentnú šancu. že obháji titul majstra sveta a na treťom mieste sú neúspešní finalisti spred štyroch rokov Francúzi s 21,8%.

Zostávajúcich päť krajín nemá také vysoké percentá. Nasledujú Angličania (12,2%), Nóri (5,0%), Švajčiari (4,0%), Belgičania (3,8%) a osmičku nádejných majstrov sveta uzatvárajú Maročania s 1,6-percentnou šancou na titul.

Šance proti Anglicku


Nóri sa pozreli aj na šance svojho tímu vo štvrťfinále proti Anglicku. Podľa dostupných dát im vyšlo, že Angličania sú síce favoriti zápasu, ale nie až takí jednoznační ako Brazílčania, ktorých Haaland a spol. v osemfinále zdolali 2:1.

"Predstavte si, že nórsky tím je na majstrovstvách sveta prvýkrát po 28 rokoch. Vo štvrťfinále sa postaví proti Anglicku a my môžeme povedať – nielen srdcom, ale aj hlavou – že máme 43-percentnú šancu dostať sa do semifinále," povedal Kristoffer Lökberg, bývalý futbalista a teraz expert televízie NRK.



Angličania majú Harryho Kanea a Judda Bellinghama, Nóri zasa Erlinga Haalanda. Rozdiel v kvalite tam stále je, ale nie taký obrovský, aby sa nedal zmazať v jednom zápase.

Čo hovorí pre Nórov?


"Rozdiel medzi Anglickom a Nórskom sa rýchlo zmenšuje. Stále však považujeme Anglicko za o niečo lepší tím vzhľadom na kvalitu jednotlivcov aj šírku kádra," povedal Torstein Maeland Fjeldstad z Nórskeho výpočtového centra.

Rovnaký zdroj pridal ešte zaujímavosť na záver. "Od roku 1938 sa ani raz nestalo aby tím, ktorý zdolá na majstrovstvách sveta Brazíliu, neskončil nakoniec v najlepšej trojke šampionátu." Podľa tejto štatistiky by sa Nóri nemali vrátiť domov bez medailí.


Zdroj: SITA.sk - Aká je prognóza? Najväčšie šance na titul z osmičky štvrťfinalistov má Španielsko, najmenšie Maroko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majster sveta MS vo futbale 2026 Prognóza Štatistiky Štvrťfinále
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