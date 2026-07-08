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08. júla 2026

Súd v kauze vraždy Jany Svobodovej nepojednával, prípad trvajúci už viac ako štyri roky odročili na november


Tagy: Kauza Súdy Vražda

Dôvodom bola neprítomnosť obžalovaného. Okresný súd v Trnave v stredu nemohol pojednávať v kauze



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8.7.2026 (SITA.sk) - Dôvodom bola neprítomnosť obžalovaného.


Okresný súd v Trnave v stredu nemohol pojednávať v kauze vraždy riaditeľky českej spoločnosti TeliaCall Jany Svobodovej. Dôvodom bola neprítomnosť obžalovaného Ľubomíra Behana, ktorý je práceneschopný. Súd tak pojednávanie, ktoré trvá už viac ako štyri roky, odročil na november.

Behan je známy ako väzeň, ktorý v roku 2016 utiekol z pracoviska Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove. Ďalším obžalovaným je v tomto prípade Marek Potoček, obaja však svoju vinu odmietajú. Keďže maximálna lehota väzby im uplynula, obaja sú na slobode.


Od vraždy Češky Jany Svobodovej uplynie 15. júla už jedenásť rokov. V lete roku 2015 náhle zmizla z Argentínskej ulice v Prahe. Polícia Českej republiky po nahlásení jej nezvestnosti vykonala množstvo úkonov s cieľom zistiť, čo sa s riaditeľkou telemarketingovej spoločnosti stalo. Získala niekoľko záberov z kamier na diaľnici, ktoré zachytávali Ford Kuga, s ktorým Jana Svobodová jazdila. Vpredu sedeli dvaja muži, ktorých však nebolo možné identifikovať, pretože tváre si kryli stiahnutými clonami proti slnku. Nepomohla ani rodinou vypísaná odmena milión českých korún za akékoľvek informácie, ktoré by pomohli zistiť, kde sa nezvestná nachádza.

Vyšetrovanie prípadu výrazne pokročilo po oznámení kľúčového svedka z Piešťan, ktorému obaja údajní páchatelia porozprávali, ako zostali v Prahe bez peňazí a potrebovali ukradnúť auto, aby sa dostali domov na Slovensko. Na parkovisku v Prahe zbadali ženu, ktorá išla k autu, napadli ju a naložili na zadné sedadlá. Keď sa začala preberať, uškrtili ju bezpečnostným pásom a zakopali niekde pri Jihlave. Výsledkom spolupráce polícií oboch krajín bola obžaloba dvojice Slovákov z obzvlášť závažného zločinu vraždy a obzvlášť závažného zločinu lúpeže spolupáchateľstvom. Telo zavraždenej sa dodnes nenašlo.




Zdroj: SITA.sk - Súd v kauze vraždy Jany Svobodovej nepojednával, prípad trvajúci už viac ako štyri roky odročili na november © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kauza Súdy Vražda
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