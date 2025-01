Australian Open 2025: Zverev je prvým finalistom dvojhry,Djokovič skrečoval

Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým finalistom dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V semifinále vyhral v pozícii nasadenej dvojky nad Srbom Novakom Djokovičom úvodný set 7:6 (5), keď desaťnásobný melbournsky šampión zápas skrečoval pre zranenie ľavej nohy. Zverev nastúpi v nedeľňajšom finále proti úspešnému z duelu medzi najvyššie nasadeným obhajcom titulu Talianom Jannikom Sinnerom a Američanom Benom Sheltonom.





Nemec si zahrá o titul na Australian Open prvýkrát. Vlani bol vo finále na Roland Garros a v roku 2020 na US Open, no v oboch prípadoch ťahal za kratší koniec. "Samozrejme, že som šťastný, že som vo finále. Na druhej strane ma mrzí, že sa tak nestalo až po premenenom mečbale. Na okruhu ATP neexistuje hráč, ktorého by som rešpektoval viac ako Novaka. Mrzí ma, že pre zranenie nemohol dohrať tento duel," uviedol olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu v pozápasovom interview.Djokovič sa zranil vo štvrťfinálovom súboji so Španielom Carlosom Alcarazom a pred semifinále vynechal dva tréningy. Prvý set dotiahol do tajbrejku, no v ňom slávil úspech Zverev. Djokovič následne podišiel k sieti a zápas skrečoval, na čo fanúšikovia reagovali bučaním. Djokovič im pri odchode z arény Roda Lavera ukázal dva palce. "Nole" tak v tomto roku v Melbourne Parku nezíska rekordný 25. singlový grandslamový titul.Srb by chcel štartovať na úvodnom grandslame sezóny aj v roku 2026, no pripustil, že možno hral na Australian Open poslednýkrát. "Aj táto možnosť je pravdepodobná, uvidíme, ako sa bude vyvíjať sezóna. Chcem zotrvať v súťažnom kolotoči tak dlho, ako sa len bude dať. Teraz neviem povedať, ako bude vyzerať môj plán na budúci rok, či obmedzím počet turnajov. V Melbourne sa mi počas kariéry vždy najviac darilo, tento turnaj milujem. Ak budem zdravý, kondične dobre pripravený a motivovaný, nevidím dôvod, prečo by som sem o rok nemal prísť znova," povedal Djokovič pre akreditované médiá.

muži - dvojhra - semifinále:



Alexander Zverev (Nem.-2) - Novak Djokovič (Srb.-7) 7:6 (5) - skreč