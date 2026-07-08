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 24hod.sk    Šport

08. júla 2026

Belgický stredopoliar Onana má zranené koleno a MS 2026 sa pre neho predčasne skončili



Rodák zo senegalského Dakaru zostane spolu s tímom minimálne do štvrťfinále, v ktorom Belgičania v piatok nastúpia v Los Angeles proti Španielom. Belgický futbalový stredopoliar Amadou Onana vynechá ...



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belgium_us_wcup_soccer_728_1 676x451 8.7.2026 (SITA.sk) - Rodák zo senegalského Dakaru zostane spolu s tímom minimálne do štvrťfinále, v ktorom Belgičania v piatok nastúpia v Los Angeles proti Španielom.


Belgický futbalový stredopoliar Amadou Onana vynechá zvyšok majstrovstiev sveta v Severnej Amerike po tom, čo si v osemfinále proti USA poranil predný krížny väz v pravom kolene.

O tejto smutnej udalosti pre 24-ročného rodáka zo senegalského Dakaru informovala Belgická futbalová federácia. Hráč anglickej Aston Villy opustil ihrisko už v úvode zápasu, v ktorom Belgičania v Seattli zdolali domáci výber 4:1.

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"Bohužiaľ, lekárske vyšetrenia potvrdili prasknutie predného krížneho väzu u Amadoua. Ide o devastujúcu správu, nielen pre neho osobne, ale aj pre celý tím. Okamžite sme konzultovali situáciu s Amadouom a s Aston Villou, aby sme dohodli najlepší postup pri jeho liečení. V nasledujúcich dňoch spoločne určíme ďalšie kroky týkajúce sa jeho liečby a rehabilitácie,“ uviedol v tlačovej správe lekár belgického národného tímu Brahim Hacene.

Belgická federácia zároveň oznámila, že Onana zostane spolu s tímom minimálne do štvrťfinále, v ktorom Belgičania v piatok nastúpia v Los Angeles proti Španielom.

Onanovo zranenie predstavuje vážnu stratu pre belgický tím v najdôležitejšej fáze turnaja.



Zdroj: SITA.sk - Belgický stredopoliar Onana má zranené koleno a MS 2026 sa pre neho predčasne skončili © SITA Všetky práva vyhradené.

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