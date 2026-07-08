|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 8.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ivan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. júla 2026
Straty klubov anglickej futbalovej Premier League stúpli o 600 percent na viac ako miliardu eur
Strata najvyššej anglickej súťaže sa výrazne zvýšila za jediný rok. Kombinované predziskové straty klubov anglickej futbalovej Premier League za jediný rok stúpli o viac než 600 percent, ukazuje to ...
Zdieľať
8.7.2026 (SITA.sk) - Strata najvyššej anglickej súťaže sa výrazne zvýšila za jediný rok.
Kombinované predziskové straty klubov anglickej futbalovej Premier League za jediný rok stúpli o viac než 600 percent, ukazuje to najnovšia správa poprednej audítorskej spoločnosti Deloitte.
Ročná správa o financiách vo futbale zaznamenala, že strata anglických popredných tímov vzrástla zo 135 miliónov libier (cca 128 miliónov eur) v sezóne 2023/2024 na 948 miliónov libier (približne 1,1 miliardy eur) v sezóne 2024/2025.
Deloitte pripisuje tento nárast vysokej investícii do prestupov a absencii významných jednorazových predajov, ktoré by priniesli zisk. Čistý dlh klubov Premier League tiež stúpol na 3,6 miliardy libier v sezóne 2024/2025 oproti sume 3,5 miliardy v sezóne predtým.
Zároveň sa predziskové straty klubov druhej najvyššej anglickej ligy The Championship zvýšili o 12 percent na 355 miliónov libier (cca 415 miliónov eur), pričom len tri tímy v sezóne 2024/2025 dosiahli zisk pred zdanením.
Tim Bridge z Deloitte Sports Business Group vyhlásil, že zhoršujúca sa finančná situácia všetkých troch nižších stupňov anglického futbalu podčiarkuje trend, kde vo väčšine prípadov je externé financovanie kľúčové na udržanie likvidity.
Rokovania o novom spravodlivejšom rozdelení televíznych príjmov medzi Premier League a anglickou futbalovou ligou (EFL) uviazli od roku 2024, hoci nedávno zriadený Nezávislý futbalový regulátor má možnosť uložiť riešenie, ak dohoda nebude dosiahnutá.
Medzitým spoločnosť Deloitte zistila, že európsky futbalový trh celkovo vzrástol o 6 percent na 40,2 miliardy eur (34,3 miliardy libier) v sezóne 2024/2025 - prvej sezóne s rozšírenými mužskými klubovými súťažami Európskej futbalovej únie (UEFA).
Bridge zdôraznil, že pridávanie ďalších zápasov do už tak nabitého kalendára pravdepodobne neprinesie vyššie finančné výnosy: "Rozšírenie súťaží UEFA a FIFA prinieslo finančné výhody v rámci najväčších piatich líg Európy, no futbal sa nemôže spoliehať len na pridávanie obsahu ako cestu k trvalo udržateľnému rastu."
Zdroj: SITA.sk - Straty klubov anglickej futbalovej Premier League stúpli o 600 percent na viac ako miliardu eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Kombinované predziskové straty klubov anglickej futbalovej Premier League za jediný rok stúpli o viac než 600 percent, ukazuje to najnovšia správa poprednej audítorskej spoločnosti Deloitte.
Ročná správa o financiách vo futbale zaznamenala, že strata anglických popredných tímov vzrástla zo 135 miliónov libier (cca 128 miliónov eur) v sezóne 2023/2024 na 948 miliónov libier (približne 1,1 miliardy eur) v sezóne 2024/2025.
Deloitte pripisuje tento nárast vysokej investícii do prestupov a absencii významných jednorazových predajov, ktoré by priniesli zisk. Čistý dlh klubov Premier League tiež stúpol na 3,6 miliardy libier v sezóne 2024/2025 oproti sume 3,5 miliardy v sezóne predtým.
Zároveň sa predziskové straty klubov druhej najvyššej anglickej ligy The Championship zvýšili o 12 percent na 355 miliónov libier (cca 415 miliónov eur), pričom len tri tímy v sezóne 2024/2025 dosiahli zisk pred zdanením.
Tim Bridge z Deloitte Sports Business Group vyhlásil, že zhoršujúca sa finančná situácia všetkých troch nižších stupňov anglického futbalu podčiarkuje trend, kde vo väčšine prípadov je externé financovanie kľúčové na udržanie likvidity.
Rokovania o novom spravodlivejšom rozdelení televíznych príjmov medzi Premier League a anglickou futbalovou ligou (EFL) uviazli od roku 2024, hoci nedávno zriadený Nezávislý futbalový regulátor má možnosť uložiť riešenie, ak dohoda nebude dosiahnutá.
Medzitým spoločnosť Deloitte zistila, že európsky futbalový trh celkovo vzrástol o 6 percent na 40,2 miliardy eur (34,3 miliardy libier) v sezóne 2024/2025 - prvej sezóne s rozšírenými mužskými klubovými súťažami Európskej futbalovej únie (UEFA).
Bridge zdôraznil, že pridávanie ďalších zápasov do už tak nabitého kalendára pravdepodobne neprinesie vyššie finančné výnosy: "Rozšírenie súťaží UEFA a FIFA prinieslo finančné výhody v rámci najväčších piatich líg Európy, no futbal sa nemôže spoliehať len na pridávanie obsahu ako cestu k trvalo udržateľnému rastu."
Zdroj: SITA.sk - Straty klubov anglickej futbalovej Premier League stúpli o 600 percent na viac ako miliardu eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Belgický stredopoliar Onana má zranené koleno a MS 2026 sa pre neho predčasne skončili
Belgický stredopoliar Onana má zranené koleno a MS 2026 sa pre neho predčasne skončili
<< predchádzajúci článok
Djokovič uspel v rekordnom wimbledonskom zápase vo štvrťfinále dvojhry mužov – VIDEO
Djokovič uspel v rekordnom wimbledonskom zápase vo štvrťfinále dvojhry mužov – VIDEO