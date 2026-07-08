Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

08. júla 2026

Straty klubov anglickej futbalovej Premier League stúpli o 600 percent na viac ako miliardu eur


Tagy: Premier League Spoločnosť Deloitte

Strata najvyššej anglickej súťaže sa výrazne zvýšila za jediný rok. Kombinované predziskové straty klubov anglickej futbalovej Premier League za jediný rok stúpli o viac než 600 percent, ukazuje to ...



Zdieľať
peniaze libra 676x450 8.7.2026 (SITA.sk) - Strata najvyššej anglickej súťaže sa výrazne zvýšila za jediný rok.


Kombinované predziskové straty klubov anglickej futbalovej Premier League za jediný rok stúpli o viac než 600 percent, ukazuje to najnovšia správa poprednej audítorskej spoločnosti Deloitte.

Ročná správa o financiách vo futbale zaznamenala, že strata anglických popredných tímov vzrástla zo 135 miliónov libier (cca 128 miliónov eur) v sezóne 2023/2024 na 948 miliónov libier (približne 1,1 miliardy eur) v sezóne 2024/2025.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Deloitte pripisuje tento nárast vysokej investícii do prestupov a absencii významných jednorazových predajov, ktoré by priniesli zisk. Čistý dlh klubov Premier League tiež stúpol na 3,6 miliardy libier v sezóne 2024/2025 oproti sume 3,5 miliardy v sezóne predtým.

Zároveň sa predziskové straty klubov druhej najvyššej anglickej ligy The Championship zvýšili o 12 percent na 355 miliónov libier (cca 415 miliónov eur), pričom len tri tímy v sezóne 2024/2025 dosiahli zisk pred zdanením.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Tim Bridge z Deloitte Sports Business Group vyhlásil, že zhoršujúca sa finančná situácia všetkých troch nižších stupňov anglického futbalu podčiarkuje trend, kde vo väčšine prípadov je externé financovanie kľúčové na udržanie likvidity.

Rokovania o novom spravodlivejšom rozdelení televíznych príjmov medzi Premier League a anglickou futbalovou ligou (EFL) uviazli od roku 2024, hoci nedávno zriadený Nezávislý futbalový regulátor má možnosť uložiť riešenie, ak dohoda nebude dosiahnutá.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Medzitým spoločnosť Deloitte zistila, že európsky futbalový trh celkovo vzrástol o 6 percent na 40,2 miliardy eur (34,3 miliardy libier) v sezóne 2024/2025 - prvej sezóne s rozšírenými mužskými klubovými súťažami Európskej futbalovej únie (UEFA).

Bridge zdôraznil, že pridávanie ďalších zápasov do už tak nabitého kalendára pravdepodobne neprinesie vyššie finančné výnosy: "Rozšírenie súťaží UEFA a FIFA prinieslo finančné výhody v rámci najväčších piatich líg Európy, no futbal sa nemôže spoliehať len na pridávanie obsahu ako cestu k trvalo udržateľnému rastu."


Zdroj: SITA.sk - Straty klubov anglickej futbalovej Premier League stúpli o 600 percent na viac ako miliardu eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League Spoločnosť Deloitte
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Belgický stredopoliar Onana má zranené koleno a MS 2026 sa pre neho predčasne skončili
<< predchádzajúci článok
Djokovič uspel v rekordnom wimbledonskom zápase vo štvrťfinále dvojhry mužov – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 