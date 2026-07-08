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08. júla 2026
Bratislava mení volebný systém, namiesto pôvodných 17 obvodov ich bude len 11
Zmenu spustil podnet verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského. Pred jesennými komunálnymi voľbami sa v Bratislave menia volebný obvody. Namiesto pôvodných 17 ich bude len 11, čo znamená, že ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Zmenu spustil podnet verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského.
Pred jesennými komunálnymi voľbami sa v Bratislave menia volebný obvody. Namiesto pôvodných 17 ich bude len 11, čo znamená, že niektoré menšie mestské časti sa budú musieť spojiť do spoločných volebných obvodov. Zmenu schválili mestskí poslanci jednohlasne na utorkovom mimoriadnom zastupiteľstve. Ako informoval Denník N, počet mestských poslancov zostáva nezmenený, Bratislavčania budú voliť 45 zástupcov.
Najviac poslancov bude mať Petržalka, a to 10, nasleduje Ružinov s ôsmimi a Staré Mesto s piatimi poslancami. Spojený obvod Dúbravky, Lamača a Záhorskej Bystrice má rovnako päť mandátov. Nové Mesto bude mať štyroch zástupcov, Karlova Ves troch, rovnako tri mandáty získajú Rača s Vajnormi. Podunajské Biskupice a Vrakuňa zostanú samostatnými obvodmi s dvoma mandátmi. Devínska Nová Ves spojená s Devínom bude voliť spoločne dvoch poslancov a spojený obvod zadunajských obcí, ktorý tvoria Jarovce, Rusovce a Čunovo, dostane jedno poslanecké miesto.
Príklad nerovnosti sa ukázal v prípade Devína a Devínskej Novej Vsi, ktoré mali podľa starého rozdelenia každá po jednom poslancovi, hoci matematicky mal mať Devín 0,2 a Devínska Nová Ves 1,6 poslanca. Táto nerovnosť spôsobovala rozdielnu váhu hlasov, čo sa nový systém snaží vyrovnať. Starostka Devína Jana Jakubkovič, ktorá vo voľbách do mestského zastupiteľstva dostala 401 hlasov (na zvolenie jej stačilo 188), teraz musí konkurovať aj voličom z Devínskej Novej Vsi, čo podľa očakávaní zvýši potrebný počet hlasov na zvolenie nad tisíc.
Zmenu spustil podnet verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý spochybnil zákon o hlavnom meste garantujúci každému obvodu minimálne jedného poslanca bez ohľadu na počet obyvateľov. Ako uviedol s odvolaním na Ústavný súd SR: „Záujem o to, aby mala každá mestská časť ‚svojho‘ poslanca, je legitímny. Nemôže však mať prednosť pred ústavne chráneným právom občanov na rovné volebné právo.“
Ústavný súd dal Dobrovodskému za pravdu a otvoril cestu k zmene volebných obvodov, ktoré budú založené na princípe približne 10 687 obyvateľov na jeden mandát, vychádzajúc z počtu 480 902 obyvateľov Bratislavy k 31. decembru 2025. „Po spojení volebných obvodov vzniknú obvody s vyrovnanejším počtom obyvateľov na poslanca,“ vysvetľuje magistrát Bratislavy.
https://dennikn.sk/5442215/bratislava-ma-nove-volebne-obvody-je-to-spravodlivejsie-no-niektori-starostovia-sa-do-zastupitelstva-nedostanu/
Zdroj: SITA.sk - Bratislava mení volebný systém, namiesto pôvodných 17 obvodov ich bude len 11 © SITA Všetky práva vyhradené.
Pred jesennými komunálnymi voľbami sa v Bratislave menia volebný obvody. Namiesto pôvodných 17 ich bude len 11, čo znamená, že niektoré menšie mestské časti sa budú musieť spojiť do spoločných volebných obvodov. Zmenu schválili mestskí poslanci jednohlasne na utorkovom mimoriadnom zastupiteľstve. Ako informoval Denník N, počet mestských poslancov zostáva nezmenený, Bratislavčania budú voliť 45 zástupcov.
Rozdielna váha hlasov
Najviac poslancov bude mať Petržalka, a to 10, nasleduje Ružinov s ôsmimi a Staré Mesto s piatimi poslancami. Spojený obvod Dúbravky, Lamača a Záhorskej Bystrice má rovnako päť mandátov. Nové Mesto bude mať štyroch zástupcov, Karlova Ves troch, rovnako tri mandáty získajú Rača s Vajnormi. Podunajské Biskupice a Vrakuňa zostanú samostatnými obvodmi s dvoma mandátmi. Devínska Nová Ves spojená s Devínom bude voliť spoločne dvoch poslancov a spojený obvod zadunajských obcí, ktorý tvoria Jarovce, Rusovce a Čunovo, dostane jedno poslanecké miesto.
Príklad nerovnosti sa ukázal v prípade Devína a Devínskej Novej Vsi, ktoré mali podľa starého rozdelenia každá po jednom poslancovi, hoci matematicky mal mať Devín 0,2 a Devínska Nová Ves 1,6 poslanca. Táto nerovnosť spôsobovala rozdielnu váhu hlasov, čo sa nový systém snaží vyrovnať. Starostka Devína Jana Jakubkovič, ktorá vo voľbách do mestského zastupiteľstva dostala 401 hlasov (na zvolenie jej stačilo 188), teraz musí konkurovať aj voličom z Devínskej Novej Vsi, čo podľa očakávaní zvýši potrebný počet hlasov na zvolenie nad tisíc.
Vyrovnaný počet
Zmenu spustil podnet verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý spochybnil zákon o hlavnom meste garantujúci každému obvodu minimálne jedného poslanca bez ohľadu na počet obyvateľov. Ako uviedol s odvolaním na Ústavný súd SR: „Záujem o to, aby mala každá mestská časť ‚svojho‘ poslanca, je legitímny. Nemôže však mať prednosť pred ústavne chráneným právom občanov na rovné volebné právo.“
Ústavný súd dal Dobrovodskému za pravdu a otvoril cestu k zmene volebných obvodov, ktoré budú založené na princípe približne 10 687 obyvateľov na jeden mandát, vychádzajúc z počtu 480 902 obyvateľov Bratislavy k 31. decembru 2025. „Po spojení volebných obvodov vzniknú obvody s vyrovnanejším počtom obyvateľov na poslanca,“ vysvetľuje magistrát Bratislavy.
https://dennikn.sk/5442215/bratislava-ma-nove-volebne-obvody-je-to-spravodlivejsie-no-niektori-starostovia-sa-do-zastupitelstva-nedostanu/
Zdroj: SITA.sk - Bratislava mení volebný systém, namiesto pôvodných 17 obvodov ich bude len 11 © SITA Všetky práva vyhradené.
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