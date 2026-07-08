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08. júla 2026

KDH žiada kontrolu obranných výdavkov, Kaliňák má podľa hnutia podať vysvetlenie


Tagy: Minister obrany SR Obranyschopnosť SR Predseda KDH Výdavky

Zvýšený objem financií v rezorte obrany nesmie podľa kresťanským demokratov slúžiť ako priestor pre netransparentné praktiky.



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67c9746eb815d496878901 scaled 1 676x451 8.7.2026 (SITA.sk) - Zvýšený objem financií v rezorte obrany nesmie podľa kresťanským demokratov slúžiť ako priestor pre netransparentné praktiky.


Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje za nevyhnutné, aby Slovensko racionálne investovalo do svojej obranyschopnosti, tieto výdavky však podľa hnutia musia byť prísne kontrolované, transparentné a musia preukázateľne posilňovať bezpečnosť štátu.

Ako ďalej KDH zdôraznilo, minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) by mal v tejto súvislosti po troch rokoch vo svojej funkcii predstúpiť pred príslušný výbor Národnej rady SR a ucelene informovať poslancov o výsledkoch hodnotenia efektivity a účelnosti investícií vynaložených na obranu.

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„Sme si plne vedomí, že racionálne investície do obrany Slovenska sú nevyhnutné pre zabezpečenie samostatnosti a územnej celistvosti nášho štátu ako hrdého člena Severoatlantickej aliancie. Tieto investície však musia ísť ruka v ruke so zachovaním sociálnej zodpovednosti štátu. Financie musia byť vynaložené výhradne na získanie takých vojenských spôsobilostí, ktoré umožnia príslušníkom našich ozbrojených síl ubrániť Slovenskú republiku aj voči novým a moderným hrozbám, ktorým slobodný svet v posledných rokoch čelí,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský. Zároveň upozornil, že vláda SR nesie plnú zodpovednosť za hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Zvýšený objem financií v rezorte obrany nesmie podľa kresťanským demokratov slúžiť ako priestor pre netransparentné praktiky.

Verejnosť, daňoví poplatníci, ale aj naši zahraniční spojenci majú podľa KDH plné právo si overiť a mať istotu, že zvýšené obranné výdavky skutočne posilňujú reálnu obranyschopnosť Slovenskej republiky v rámci NATO a plnia svoj pravý účel.


Zdroj: SITA.sk - KDH žiada kontrolu obranných výdavkov, Kaliňák má podľa hnutia podať vysvetlenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister obrany SR Obranyschopnosť SR Predseda KDH Výdavky
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