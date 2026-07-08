|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 8.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ivan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. júla 2026
KDH žiada kontrolu obranných výdavkov, Kaliňák má podľa hnutia podať vysvetlenie
Zvýšený objem financií v rezorte obrany nesmie podľa kresťanským demokratov slúžiť ako priestor pre netransparentné praktiky.
Zdieľať
8.7.2026 (SITA.sk) - Zvýšený objem financií v rezorte obrany nesmie podľa kresťanským demokratov slúžiť ako priestor pre netransparentné praktiky.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje za nevyhnutné, aby Slovensko racionálne investovalo do svojej obranyschopnosti, tieto výdavky však podľa hnutia musia byť prísne kontrolované, transparentné a musia preukázateľne posilňovať bezpečnosť štátu.
Ako ďalej KDH zdôraznilo, minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) by mal v tejto súvislosti po troch rokoch vo svojej funkcii predstúpiť pred príslušný výbor Národnej rady SR a ucelene informovať poslancov o výsledkoch hodnotenia efektivity a účelnosti investícií vynaložených na obranu.
„Sme si plne vedomí, že racionálne investície do obrany Slovenska sú nevyhnutné pre zabezpečenie samostatnosti a územnej celistvosti nášho štátu ako hrdého člena Severoatlantickej aliancie. Tieto investície však musia ísť ruka v ruke so zachovaním sociálnej zodpovednosti štátu. Financie musia byť vynaložené výhradne na získanie takých vojenských spôsobilostí, ktoré umožnia príslušníkom našich ozbrojených síl ubrániť Slovenskú republiku aj voči novým a moderným hrozbám, ktorým slobodný svet v posledných rokoch čelí,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský. Zároveň upozornil, že vláda SR nesie plnú zodpovednosť za hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Zvýšený objem financií v rezorte obrany nesmie podľa kresťanským demokratov slúžiť ako priestor pre netransparentné praktiky.
Verejnosť, daňoví poplatníci, ale aj naši zahraniční spojenci majú podľa KDH plné právo si overiť a mať istotu, že zvýšené obranné výdavky skutočne posilňujú reálnu obranyschopnosť Slovenskej republiky v rámci NATO a plnia svoj pravý účel.
Zdroj: SITA.sk - KDH žiada kontrolu obranných výdavkov, Kaliňák má podľa hnutia podať vysvetlenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje za nevyhnutné, aby Slovensko racionálne investovalo do svojej obranyschopnosti, tieto výdavky však podľa hnutia musia byť prísne kontrolované, transparentné a musia preukázateľne posilňovať bezpečnosť štátu.
Ako ďalej KDH zdôraznilo, minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) by mal v tejto súvislosti po troch rokoch vo svojej funkcii predstúpiť pred príslušný výbor Národnej rady SR a ucelene informovať poslancov o výsledkoch hodnotenia efektivity a účelnosti investícií vynaložených na obranu.
„Sme si plne vedomí, že racionálne investície do obrany Slovenska sú nevyhnutné pre zabezpečenie samostatnosti a územnej celistvosti nášho štátu ako hrdého člena Severoatlantickej aliancie. Tieto investície však musia ísť ruka v ruke so zachovaním sociálnej zodpovednosti štátu. Financie musia byť vynaložené výhradne na získanie takých vojenských spôsobilostí, ktoré umožnia príslušníkom našich ozbrojených síl ubrániť Slovenskú republiku aj voči novým a moderným hrozbám, ktorým slobodný svet v posledných rokoch čelí,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský. Zároveň upozornil, že vláda SR nesie plnú zodpovednosť za hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Zvýšený objem financií v rezorte obrany nesmie podľa kresťanským demokratov slúžiť ako priestor pre netransparentné praktiky.
Verejnosť, daňoví poplatníci, ale aj naši zahraniční spojenci majú podľa KDH plné právo si overiť a mať istotu, že zvýšené obranné výdavky skutočne posilňujú reálnu obranyschopnosť Slovenskej republiky v rámci NATO a plnia svoj pravý účel.
Zdroj: SITA.sk - KDH žiada kontrolu obranných výdavkov, Kaliňák má podľa hnutia podať vysvetlenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Top foto dňa (8. júl 2026): Kavej 2 Fest na Šírave, nové autobusy MHD, dopravná nehoda a samit NATO
Top foto dňa (8. júl 2026): Kavej 2 Fest na Šírave, nové autobusy MHD, dopravná nehoda a samit NATO
<< predchádzajúci článok
Bratislava mení volebný systém, namiesto pôvodných 17 obvodov ich bude len 11
Bratislava mení volebný systém, namiesto pôvodných 17 obvodov ich bude len 11