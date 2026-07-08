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08. júla 2026
Bratislavčania môžu vybaviť doklady rýchlejšie v OC Styla, klientské centrum na Tomášikovej je preťažené
Tagy: Doklady eDoklady Klientské centrum
Ministerstvo vnútra zároveň pripomína, že najjednoduchšie je objednať sa na termín vybavenia. Bratislavčania si môžu doklady vybaviť bez dlhého čakania v
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8.7.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra zároveň pripomína, že najjednoduchšie je objednať sa na termín vybavenia.
Bratislavčania si môžu doklady vybaviť bez dlhého čakania v klientskom centre v OC Styla na Studenej ulici. Informovalo o tom ministerstvo vnútra, ktoré obyvateľom Bratislavy odporúča toto oddelenie vyžiť prednostne, keďže má voľné vybavovacie kapacity, krátke čakacie doby a počas leta sa počíta aj s navyšovaním počtu rezervačných termínov.
Rezort vnútra pripomenul, že druhé bratislavské klientske centrum otvorili začiatkom roka, aby odľahčili nápor na hlavné klientske centrum na Tomášikovej ulici. Po mesiacoch prevádzky ministerstvo rozhodlo, že toto pracovisko bude slúžiť najmä na príjem, výdaj a aktiváciu dokladov, a tiež na aktiváciu pobytových dokladov cudzincov.
Verejnosť tu má k dispozícii 14 pracovísk na príjem dokladov, tri pracoviská na výdaj dokladov a tri pracoviská na aktiváciu dokladov cudzincov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) priblížil, že priemerná čakacia doba pri žiadostiach o cestovný pas, občiansky či vodičský preukaz je iba približne desať minút, čo je päťkrát menej ako v hlavnom klientskom centre.
„Zároveň je to výrazne menej ako v ostatných krajských či väčších mestách,“ dodal minister a vyzval občanov, aby práve teraz, počas vrcholiacej dokladovej sezóny, vybavovali doklady práve v OC Styla. Hlavné klientske centrum je totiž preťažené, čo spôsobuje dlhé čakacie doby a niektorí žiadatelia už ani nedostanú poradové číslo v kiosku.
Rezort vnútra zároveň pripomína, že najjednoduchšie je objednať sa na termín vybavenia. Ministerstvo zároveň od júla rozšírilo ponuku rezervačných termínov v oboch bratislavských klientskych centrách. „Ak rezerváciu nevyužijete, je potrebné ju zrušiť najneskôr 12 hodín pred termínom. V opačnom prípade budete od rezervačných služieb odpojení na 60 dní,“ upozornilo ministerstvo.
Ak je návšteva klientskeho centra na Studenej ulici bez rezervácie, poradové číslo z kiosku sa dá vybrať aj cez internet. „V takom prípade však musíte byť na pracovisku do desiatich minút,“ doplnilo ministerstvo s tým, že všetky tieto služby umožňuje držiteľom aktivovaných elektronických občianskych preukazov aj aplikácia eDoklady.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavčania môžu vybaviť doklady rýchlejšie v OC Styla, klientské centrum na Tomášikovej je preťažené © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavčania si môžu doklady vybaviť bez dlhého čakania v klientskom centre v OC Styla na Studenej ulici. Informovalo o tom ministerstvo vnútra, ktoré obyvateľom Bratislavy odporúča toto oddelenie vyžiť prednostne, keďže má voľné vybavovacie kapacity, krátke čakacie doby a počas leta sa počíta aj s navyšovaním počtu rezervačných termínov.
Príjem, výdaj a aktivácia
Rezort vnútra pripomenul, že druhé bratislavské klientske centrum otvorili začiatkom roka, aby odľahčili nápor na hlavné klientske centrum na Tomášikovej ulici. Po mesiacoch prevádzky ministerstvo rozhodlo, že toto pracovisko bude slúžiť najmä na príjem, výdaj a aktiváciu dokladov, a tiež na aktiváciu pobytových dokladov cudzincov.
Verejnosť tu má k dispozícii 14 pracovísk na príjem dokladov, tri pracoviská na výdaj dokladov a tri pracoviská na aktiváciu dokladov cudzincov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) priblížil, že priemerná čakacia doba pri žiadostiach o cestovný pas, občiansky či vodičský preukaz je iba približne desať minút, čo je päťkrát menej ako v hlavnom klientskom centre.
„Zároveň je to výrazne menej ako v ostatných krajských či väčších mestách,“ dodal minister a vyzval občanov, aby práve teraz, počas vrcholiacej dokladovej sezóny, vybavovali doklady práve v OC Styla. Hlavné klientske centrum je totiž preťažené, čo spôsobuje dlhé čakacie doby a niektorí žiadatelia už ani nedostanú poradové číslo v kiosku.
Rezervácie
Rezort vnútra zároveň pripomína, že najjednoduchšie je objednať sa na termín vybavenia. Ministerstvo zároveň od júla rozšírilo ponuku rezervačných termínov v oboch bratislavských klientskych centrách. „Ak rezerváciu nevyužijete, je potrebné ju zrušiť najneskôr 12 hodín pred termínom. V opačnom prípade budete od rezervačných služieb odpojení na 60 dní,“ upozornilo ministerstvo.
Ak je návšteva klientskeho centra na Studenej ulici bez rezervácie, poradové číslo z kiosku sa dá vybrať aj cez internet. „V takom prípade však musíte byť na pracovisku do desiatich minút,“ doplnilo ministerstvo s tým, že všetky tieto služby umožňuje držiteľom aktivovaných elektronických občianskych preukazov aj aplikácia eDoklady.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavčania môžu vybaviť doklady rýchlejšie v OC Styla, klientské centrum na Tomášikovej je preťažené © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Doklady eDoklady Klientské centrum
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