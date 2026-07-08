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08. júla 2026
Košický kraj bude mať v novom volebnom období o dvoch župných poslancov viac ako doteraz
Krajskí poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve rozhodli, že v októbrových voľbách si ľudia zvolia 59 zástupcov. Elektorát v Košickom kraji bude v jesenných voľbách voliť o dvoch župných poslancov ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Krajskí poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve rozhodli, že v októbrových voľbách si ľudia zvolia 59 zástupcov.
Elektorát v Košickom kraji bude v jesenných voľbách voliť o dvoch župných poslancov viac. Krajskí poslanci na tohtotýždňovom mimoriadnom rokovaní rozhodli, že zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK), ktoré v októbri 2026 bude zvolené vo voľbách do orgánov samospráv, bude mať 59 poslancov namiesto súčasných 57.
Poslanecké mandáty majú pribudnúť vo volebných obvodoch Gelnica a Košice-okolie. Samotný počet volebných obvodov sa nezmenil, ostáva ich 11, no menia sa ich hranice. Zastupiteľstvo KSK prerokovalo návrhy viacerých poslancov, napokon prijalo návrh poslanca Igora Petrika.
„Zmena hraníc volebných obvodov vychádza z odporúčaní Verejného ochrancu práv. Na jeden poslanecký mandát musia zo zákona prislúchať hlasy od stanového počtu občanov z daného obvodu. Vzhľadom na demografický vývoj si situácia v Košickom kraji vyžadovala úpravu hraníc niektorých volebných obvodov. Tento krok má zabezpečiť rovnosť prístupu k volenej funkcii, ako aj rovnosť hlasu voličov a dodržanie ústavných i zákonných kritérií. Rovnosť aktívneho a pasívneho práva znamená, že hlas voliča má rovnakú váhu a kandidáti majú rovný prístup k volenej funkcii,“ vysvetlil predseda KSK Rastislav Trnka.
Krajské zastupiteľstvo schválilo aj dodatok k zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Zastupiteľstva KSK, a tak sa napriek nárastu poštu poslancov v nasledujúcom volebnom období rozpočet na poslanecké odmeny nezmení.
Zastupiteľstvo na mimoriadnom 29. zasadnutí rozhodovalo o určení volebných obvodov, počte poslancov i sídlach volebných komisií pre nadchádzajúce voľby do orgánov košickej župy na volebné obdobie 2026 až 2030. Mimoriadnym rokovaním poslanci nadviazali na predošlé zasadnutie z pondelka 29. júna, keď ale nedokázali nájsť zhodu. Na určenie volebných obvodov je pritom zákonná lehota do 21. júla.
Podľa KSK navrhované zmeny rešpektujú historické, geografické a mikroregionálne väzby medzi obcami, schválený návrh prináša aj viacero zmien. Obce Medzev, Vyšný Medzev a Štós z obvodu Košice-okolie sa presúvajú do volebného obvodu Gelnica, z volebného obvodu Michalovce sa zas obce Hnojné, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom a Závadka presunú do obvodu Sobrance. Volebná komisia KSK bude naďalej sídliť v Úrade Košického samosprávneho kraja v Košiciach, obvodné komisie budú prevažne sídliť na okresných úradoch.
Súčasné Zastupiteľstva KSK sa v aktuálnom volebnom období naposledy zíde v pondelok 24. augusta 2026.
Zdroj: SITA.sk - Košický kraj bude mať v novom volebnom období o dvoch župných poslancov viac ako doteraz © SITA Všetky práva vyhradené.
Elektorát v Košickom kraji bude v jesenných voľbách voliť o dvoch župných poslancov viac. Krajskí poslanci na tohtotýždňovom mimoriadnom rokovaní rozhodli, že zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK), ktoré v októbri 2026 bude zvolené vo voľbách do orgánov samospráv, bude mať 59 poslancov namiesto súčasných 57.
Poslanecké mandáty majú pribudnúť vo volebných obvodoch Gelnica a Košice-okolie. Samotný počet volebných obvodov sa nezmenil, ostáva ich 11, no menia sa ich hranice. Zastupiteľstvo KSK prerokovalo návrhy viacerých poslancov, napokon prijalo návrh poslanca Igora Petrika.
Rovnosť aktívneho a pasívneho práva
„Zmena hraníc volebných obvodov vychádza z odporúčaní Verejného ochrancu práv. Na jeden poslanecký mandát musia zo zákona prislúchať hlasy od stanového počtu občanov z daného obvodu. Vzhľadom na demografický vývoj si situácia v Košickom kraji vyžadovala úpravu hraníc niektorých volebných obvodov. Tento krok má zabezpečiť rovnosť prístupu k volenej funkcii, ako aj rovnosť hlasu voličov a dodržanie ústavných i zákonných kritérií. Rovnosť aktívneho a pasívneho práva znamená, že hlas voliča má rovnakú váhu a kandidáti majú rovný prístup k volenej funkcii,“ vysvetlil predseda KSK Rastislav Trnka.
Krajské zastupiteľstvo schválilo aj dodatok k zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Zastupiteľstva KSK, a tak sa napriek nárastu poštu poslancov v nasledujúcom volebnom období rozpočet na poslanecké odmeny nezmení.
Návrh prináša zmeny
Zastupiteľstvo na mimoriadnom 29. zasadnutí rozhodovalo o určení volebných obvodov, počte poslancov i sídlach volebných komisií pre nadchádzajúce voľby do orgánov košickej župy na volebné obdobie 2026 až 2030. Mimoriadnym rokovaním poslanci nadviazali na predošlé zasadnutie z pondelka 29. júna, keď ale nedokázali nájsť zhodu. Na určenie volebných obvodov je pritom zákonná lehota do 21. júla.
Podľa KSK navrhované zmeny rešpektujú historické, geografické a mikroregionálne väzby medzi obcami, schválený návrh prináša aj viacero zmien. Obce Medzev, Vyšný Medzev a Štós z obvodu Košice-okolie sa presúvajú do volebného obvodu Gelnica, z volebného obvodu Michalovce sa zas obce Hnojné, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom a Závadka presunú do obvodu Sobrance. Volebná komisia KSK bude naďalej sídliť v Úrade Košického samosprávneho kraja v Košiciach, obvodné komisie budú prevažne sídliť na okresných úradoch.
Súčasné Zastupiteľstva KSK sa v aktuálnom volebnom období naposledy zíde v pondelok 24. augusta 2026.
Zdroj: SITA.sk - Košický kraj bude mať v novom volebnom období o dvoch župných poslancov viac ako doteraz © SITA Všetky práva vyhradené.
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