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08. júla 2026
Brazília sa vrátila domov – s jedným hráčom v lietadle. Všetci ostatní už dovolenkujú
Brazílčania sa rozutekali po dovolenkách, domov sa z MS vo futbale vrátil len obranca Danilo. Brazílska prehra s Nórskom (1:2) v osemfinále majstrovstiev sveta zarmútila viac než 200 miliónov ľudí v ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Brazílčania sa rozutekali po dovolenkách, domov sa z MS vo futbale vrátil len obranca Danilo.
Brazílska prehra s Nórskom (1:2) v osemfinále majstrovstiev sveta zarmútila viac než 200 miliónov ľudí v rozlohou piatej najväčšej krajine sveta. Slabý výsledok družiny Carla Ancelottiho sa podpísal aj pod nechuť hráčov vrátiť sa po svetovom šampionáte do rodnej krajiny.
Podľa informácií španielskych médií sa v lietadle do Rio de Janeira nachádzal iba jeden brazílsky futbalista, ktorý reálne odohral všetky zápasy na MS 2026. Bol ním krajný obranca Danilo, ktorý hráva za Flamengo Rio de Janeiro.
"Bol tam ešte mladý brankár Léo Nannetti, ktorý však nebol oficiálnou súčasťou kádra Brazílie na MS v Severnej Amerike. S tímom však absolvoval všetky tréningy aj sprievodné aktivity. Okrem neho prileteli domov do Ria už len niektorí členovia trénerského štábu plus ako aj ľudia z realizačného tímu Brazílie," informoval web as.com.
Podľa rovnakého zdroja sa ostatní hráči z brazílskeho tímu doslova rozutekali na dovolenky do rôznych končín sveta, hoci pôvodne ich mali plánované na neskorší termín.
"Hráči z najvyššej brazílskej súťaže majú ešte týždeň voľno, kým sa pripoja k svojim klubom pred novou sezónou," dodal španielsky zdroj.
Brazília pod vedením najlepšieho plateného dôchodcu Carla Ancelottiho ovládla C-skupinu na MS 2026 so ziskom 7 bodov a so skóre 7:1 z troch zápasov. V 1/16 finále si Brazílčania s problémami poradili s Japoncami (2:1), ale v osemfinále im predčasný stop vystavili Nóri na čele s dvojgólovým Erlingom Haalandom.
Zdroj: SITA.sk - Brazília sa vrátila domov – s jedným hráčom v lietadle. Všetci ostatní už dovolenkujú © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílska prehra s Nórskom (1:2) v osemfinále majstrovstiev sveta zarmútila viac než 200 miliónov ľudí v rozlohou piatej najväčšej krajine sveta. Slabý výsledok družiny Carla Ancelottiho sa podpísal aj pod nechuť hráčov vrátiť sa po svetovom šampionáte do rodnej krajiny.
Podľa informácií španielskych médií sa v lietadle do Rio de Janeira nachádzal iba jeden brazílsky futbalista, ktorý reálne odohral všetky zápasy na MS 2026. Bol ním krajný obranca Danilo, ktorý hráva za Flamengo Rio de Janeiro.
"Bol tam ešte mladý brankár Léo Nannetti, ktorý však nebol oficiálnou súčasťou kádra Brazílie na MS v Severnej Amerike. S tímom však absolvoval všetky tréningy aj sprievodné aktivity. Okrem neho prileteli domov do Ria už len niektorí členovia trénerského štábu plus ako aj ľudia z realizačného tímu Brazílie," informoval web as.com.
Podľa rovnakého zdroja sa ostatní hráči z brazílskeho tímu doslova rozutekali na dovolenky do rôznych končín sveta, hoci pôvodne ich mali plánované na neskorší termín.
"Hráči z najvyššej brazílskej súťaže majú ešte týždeň voľno, kým sa pripoja k svojim klubom pred novou sezónou," dodal španielsky zdroj.
Brazília pod vedením najlepšieho plateného dôchodcu Carla Ancelottiho ovládla C-skupinu na MS 2026 so ziskom 7 bodov a so skóre 7:1 z troch zápasov. V 1/16 finále si Brazílčania s problémami poradili s Japoncami (2:1), ale v osemfinále im predčasný stop vystavili Nóri na čele s dvojgólovým Erlingom Haalandom.
Zdroj: SITA.sk - Brazília sa vrátila domov – s jedným hráčom v lietadle. Všetci ostatní už dovolenkujú © SITA Všetky práva vyhradené.
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