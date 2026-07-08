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 24hod.sk    Šport

08. júla 2026

Posledná osmička v boji o titul majstra sveta. Pozrite si prehľad pred štvrťfinále MS vo futbale 2026


Tagy: MS vo futbale 2026

Po takmer mesiaci turnaja, ktorý rozptýlil obavy z prehnaných cien vstupeniek a geopolitiky, sa najväčší, najodvážnejší a logisticky najzložitejší svetový šampionát, aký sa kedy konal, zredukoval na osem ...



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paraguay_france_wcup_soccer_19836 676x451 8.7.2026 (SITA.sk) - Po takmer mesiaci turnaja, ktorý rozptýlil obavy z prehnaných cien vstupeniek a geopolitiky, sa najväčší, najodvážnejší a logisticky najzložitejší svetový šampionát, aký sa kedy konal, zredukoval na osem tímov.


Francúzsko začalo svoj tretí boj o postup do finále na majstrovstvách sveta sveta vo futbale, no najskôr musí prejsť cez Maroko vo štvrťfinále. Celky sa stretnú vo štvrtok 9. júla o 22:00 h SEČ.

Po takmer mesiaci turnaja, ktorý rozptýlil obavy z prehnaných cien vstupeniek a geopolitiky, sa najväčší, najodvážnejší a logisticky najzložitejší svetový šampionát, aký sa kedy konal, zredukoval na osem tímov.

Hráči "galského kohúta" čelia pravdepodobne doteraz najťažšej skúške v podobe afrického šampióna Maroka na štadióne vo Foxborough, neďaleko Bostonu.

Repríza


"Les Bleus" sa štýlovo prebojovali do záverečnej osmičky, keď v piatich zápasoch strelili 14 gólov – sedem z nich padlo od kapitána Kyliana Mbappého, ktorý je vo výbornej forme.

Útočník Realu Madrid je jedným zo štyroch hviezdnych hráčov, ktorí vedú boj o Zlatú kopačku. Argentínčan Lionel Messi vedie tabuľku strelcov s ôsmimi gólmi, Mbappé a Nór Erling Haaland majú po sedem a Angličan Harry Kane šesť.

Súboj Francúzska s Marokom bude reprízou semifinále MS 2022 v Katare, ktoré vyhral prvý menovaný tím 2:0 a následne prehral vo finále s Argentínou.

Zlepšené výkony


Maroko vyzeralo na ceste do štvrťfinále pôsobivo, ľahko prešlo skupinovou fázou, potom vo vyraďovacej fáze cez Holandsko a Kanadu. "Levy z Atlasu" budú pod vedením trénera Mohameda Ouahbiho ohrozovať kombináciou technickej kvality, fyzickej zdatnosti a taktického umu.

Víťaz postúpi do semifinále v Los Angeles proti jednému z dvojice Španielsko a Belgicko. Hoci "La Furia Roja" nedosiahla závratné útočné kanonády Francúzska, turnajom prechádza bez inkasovania a postaví sa súperovi, ktorý v priebehu turnaja pomaly naberá na obrátkach.

Belgicko sa trápilo v skupinovej fáze s nevýraznými remízami v prvých dvoch dueloch, no potom zdolalo Nový Zéland 5:1 a zabezpečilo si tak miesto vo vyraďovacích kolách. Tam vstali z mŕtvych a zdolali Senegal 3:2, hoci štyri minúty pred koncom prehrávali 0:2, a potom rozdrvili USA 4:1 pravdepodobne najlepším výkonom na turnaji.

Pamätná otočka


Na druhej strane pavúka sa stretne obhajca titulu z Argentíny so Švajčiarskom. Juhoameričania, ktorí sa chcú opäť dostať na vrchol ako prvý tím od Brazílie v roku 1962, v play-off nepredvádzajú dobré výkony.

Cez Kapverdy prešli až po predlžení a s Egyptom nebyť Messiho kúzelníckych trikov už mohli cestovať domov. No tri góly v poslednej štvrťhodine otočili nepriaznivo vyvíjajúci sa duel.

Po tomto víťazstve sa Messi rozplakal od úľavy. "Chceli sme zostať v turnaji. Nechceli sme, aby bol koniec, nechceli sme ísť domov," uviedol kapitán Argentíny, ktorá sa môže v semifinále stretnúť s Nórskom alebo Anglickom.

Naštudujú si ich


Anglicko postúpilo ďalej po výhre 3:2 nad Mexikom na štadióne Azteca, kde vyhralo mimoriadne dramatický zápas, ktorý dal "trom levom" vieru v prvý veľký titul od roku 1966.

Hviezda v strede poľa Jude Bellingham vie, že na to majú. "Som o tom presvedčený a dúfam, že takéto víťazstvo dá spoluhráčom rovnaké presvedčenie, že sú špičkoví hráči a že by sa nemali nikoho báť."

Cestu blokuje impozantný nórsky tím na čele s Haalandom, ktorý strelil oba góly pri triumfe nad Brazíliou. "Musíme si Anglicko preštudovať, videli sme ich v predchádzajúcich súbojoch na turnaji a budú veľmi silným súperom, ale dúfajme, že to bude veľmi vyrovnaný a tesný zápas," dodal tréner Nórska Stale Solbakken.


Zdroj: SITA.sk - Posledná osmička v boji o titul majstra sveta. Pozrite si prehľad pred štvrťfinále MS vo futbale 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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