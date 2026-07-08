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08. júla 2026
Zomrel pri tom, čo miloval. Osudným sa mu stala nehoda na lyžiach
Štyridsaťjedenročný TJ Lanning mal hviezdny štart do svojej kariéry ako najlepšie hodnotený junior sveta v slalome a super-G v roku 2001. Alpské lyžovanie smúti nad stratou populárneho bývalého ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Štyridsaťjedenročný TJ Lanning mal hviezdny štart do svojej kariéry ako najlepšie hodnotený junior sveta v slalome a super-G v roku 2001.
Alpské lyžovanie smúti nad stratou populárneho bývalého rýchlostného lyžiara TJ Lanninga, ktorý zomrel na následky zranení pri nehode.
Strešná organizácia v USA to oznámila na sociálnej sieti. "Sme hlboko zarmútení úmrtím TJ Lanninga, bývalého alpského lyžiara a trénera amerického lyžiarskeho tímu, ktorého vplyv na náš šport ďaleko presiahol jeho roky súťaženia. V tomto ťažkom období myslíme na jeho rodinu, priateľov a deti," napísal U.S. Ski & Snowboard.
Štyridsaťjedenročný Lanning mal hviezdny štart do svojej kariéry ako najlepšie hodnotený junior sveta v slalome a super-G v roku 2001.
Nakoniec sa presadil ako sľubný rýchlostný lyžiar, reprezentoval tím USA na majstrovstvách sveta 2007 vo Švédsku. Trikrát sa dokázal umiestniť v prvej desiatke.
Jeho sľubná kariéra, prenasledovaná zraneniami, sa skončila v novembri 2009. Lanning stratil kontrolu nad vozidlom a havaroval, pričom utrpel zlomeninu krku a rozsiahle zranenie ľavého kolena.
Po ukončení kariéry pracoval s americkým lyžiarskym tímom ako tréner rýchlostného lyžovania. Tragicky zahynul po lyžiarskej nehode.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel pri tom, čo miloval. Osudným sa mu stala nehoda na lyžiach © SITA Všetky práva vyhradené.
Alpské lyžovanie smúti nad stratou populárneho bývalého rýchlostného lyžiara TJ Lanninga, ktorý zomrel na následky zranení pri nehode.
Strešná organizácia v USA to oznámila na sociálnej sieti. "Sme hlboko zarmútení úmrtím TJ Lanninga, bývalého alpského lyžiara a trénera amerického lyžiarskeho tímu, ktorého vplyv na náš šport ďaleko presiahol jeho roky súťaženia. V tomto ťažkom období myslíme na jeho rodinu, priateľov a deti," napísal U.S. Ski & Snowboard.
Štyridsaťjedenročný Lanning mal hviezdny štart do svojej kariéry ako najlepšie hodnotený junior sveta v slalome a super-G v roku 2001.
Nakoniec sa presadil ako sľubný rýchlostný lyžiar, reprezentoval tím USA na majstrovstvách sveta 2007 vo Švédsku. Trikrát sa dokázal umiestniť v prvej desiatke.
Jeho sľubná kariéra, prenasledovaná zraneniami, sa skončila v novembri 2009. Lanning stratil kontrolu nad vozidlom a havaroval, pričom utrpel zlomeninu krku a rozsiahle zranenie ľavého kolena.
Po ukončení kariéry pracoval s americkým lyžiarskym tímom ako tréner rýchlostného lyžovania. Tragicky zahynul po lyžiarskej nehode.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel pri tom, čo miloval. Osudným sa mu stala nehoda na lyžiach © SITA Všetky práva vyhradené.
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