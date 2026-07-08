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08. júla 2026
Bývalý šéf bratislavského krajského súdu čelí obžalobe, hovorí o pomste Vladimíra Sklenku
Obžaloba sa týka dvoch skutkov zasahovania do nezávislosti súdu v kauzách Technopol Servis a ružomberských papierní. Na pôde
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8.7.2026 (SITA.sk) - Obžaloba sa týka dvoch skutkov zasahovania do nezávislosti súdu v kauzách Technopol Servis a ružomberských papierní.
Na pôde Mestského súdu Bratislava I v stredu začal súdny proces so sudcom Ľubošom S., ktorý v rokoch 2012 až 2019 viedol Krajský súd v Bratislave. Obžaloba voči jeho osobe sa týka dvoch skutkov zasahovania do nezávislosti súdu. Proti obžalovanému v tejto trestnej veci vypovedá bývalý sudca Vladimír Sklenka, ktorý vystupuje ako „kajúcnik“ vo viacerých medializovaných prípadoch.
Podľa Ľuboša S., ktorý bol obvinený v rámci kauzy Búrka ešte v roku 2020 a v stredu na súde deklaroval svoju nevinu, sa mu svedok chce pomstiť za to, že sa kvôli nemu v minulosti nestal predsedom už neexistujúceho Okresného súdu Bratislava I.
Prvý bod podanej obžaloby sa týka kauzy Technopol Servis. V rámci tejto kauzy ovládli ľudia s väzbami na Mariana Kočnera v decembri 2016 firmu Technopol Servis a dvakrát previedli majetok, ktorý vlastnila v budove Technopolu. Kým pôvodný šéf predstavenstva Pavel Pávek dovolenkoval v Thajsku, firma bez jeho vedomia zmenila vedenie a nehnuteľnosti v hodnote viac ako 20 miliónov eur skončili v cudzej firme.
Bratislavský krajský súd neskôr rozhodol, že valné zhromaždenie, ktorým sa začalo nepriateľské prevzatie Technopolu, bolo neplatné. Podľa Sklenku si ho obžalovaný v tejto súvislosti v decembri 2016 zavolal do svojej kancelárie a povedal, že „čo to s tým Marianom povyvádzali, že to treba dať do poriadku v prospech Páveka“. Sklenka dal totiž ako podpredseda Okresného súdu Bratislava I pokyn vyššej súdnej úradníčke, aby prehodnotila zápis do obchodného registra, v dôsledku čoho vo firme ostali zaregistrovaní ľudia okolo Kočnera.
Druhý skutok sa týka sporu akcionárov ružomberských papierní s podnikateľom Milanom Fiľom. Podľa svedka Sklenku si ho Ľuboš S. niekedy v období rokov 2016 až 2017 zavolal k sebe do kancelárie a žiadal od neho, aby mu zistil informácie o sporoch o akcie papierní, a tiež, aby dve sudkyne OS BA I čo najskôr predložili spisy k neodkladným opatreniam na Krajský súd v Bratislave, ktorý rozhodol o odvolaniach proti nim. Na základe jedného z dvoch neodkladných opatrení mal podnikateľ Fiľo po dobu 80 dní zakázané nakladať s akciami vlastnej spoločnosti.
Obžalovaný v stredu označil tvrdenia v obžalobe za lživé a vymyslené. Poukázal pritom na to, že k Sklenkovi mal výhrady už keď sa stal podpredsedom Okresného súdu Bratislava I, s tým, že z jeho pohľadu bol čerstvým sudcom a nemal dostatočnú autoritu a skúsenosti, čo Sklenka zle znášal.
Následne v novembri 2016 neuspel Sklenka vo výberovom konaní na post šéfa OS BA I, pričom obžalovaný bol predsedom výberovej komisie. Práve Sklenka by mal vypovedať ako svedok na najbližšom pojednávaní 2. septembra. Ľuboš S. po vyjadrení sa k obžalobe, v rámci ktorého poprel žalované skutky, uviedol, že nebude odpovedať na otázky, pretože po rokoch pociťuje nedôveru k orgánom činným v trestnom konaní.
Ľuboš S. bol obvinený ešte v marci 2020 v rámci policajnej akcie Búrka. Momentálne má pozastavený výkon funkcie sudcu. Obžaloba bola na neho podaná pôvodne ešte koncom roku 2023, súdy ju však vtedy odmietli a vec sa vrátila do prípravného konania.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý šéf bratislavského krajského súdu čelí obžalobe, hovorí o pomste Vladimíra Sklenku © SITA Všetky práva vyhradené.
Na pôde Mestského súdu Bratislava I v stredu začal súdny proces so sudcom Ľubošom S., ktorý v rokoch 2012 až 2019 viedol Krajský súd v Bratislave. Obžaloba voči jeho osobe sa týka dvoch skutkov zasahovania do nezávislosti súdu. Proti obžalovanému v tejto trestnej veci vypovedá bývalý sudca Vladimír Sklenka, ktorý vystupuje ako „kajúcnik“ vo viacerých medializovaných prípadoch.
Podľa Ľuboša S., ktorý bol obvinený v rámci kauzy Búrka ešte v roku 2020 a v stredu na súde deklaroval svoju nevinu, sa mu svedok chce pomstiť za to, že sa kvôli nemu v minulosti nestal predsedom už neexistujúceho Okresného súdu Bratislava I.
Body obžaloby
Prvý bod podanej obžaloby sa týka kauzy Technopol Servis. V rámci tejto kauzy ovládli ľudia s väzbami na Mariana Kočnera v decembri 2016 firmu Technopol Servis a dvakrát previedli majetok, ktorý vlastnila v budove Technopolu. Kým pôvodný šéf predstavenstva Pavel Pávek dovolenkoval v Thajsku, firma bez jeho vedomia zmenila vedenie a nehnuteľnosti v hodnote viac ako 20 miliónov eur skončili v cudzej firme.
Bratislavský krajský súd neskôr rozhodol, že valné zhromaždenie, ktorým sa začalo nepriateľské prevzatie Technopolu, bolo neplatné. Podľa Sklenku si ho obžalovaný v tejto súvislosti v decembri 2016 zavolal do svojej kancelárie a povedal, že „čo to s tým Marianom povyvádzali, že to treba dať do poriadku v prospech Páveka“. Sklenka dal totiž ako podpredseda Okresného súdu Bratislava I pokyn vyššej súdnej úradníčke, aby prehodnotila zápis do obchodného registra, v dôsledku čoho vo firme ostali zaregistrovaní ľudia okolo Kočnera.
Druhý skutok sa týka sporu akcionárov ružomberských papierní s podnikateľom Milanom Fiľom. Podľa svedka Sklenku si ho Ľuboš S. niekedy v období rokov 2016 až 2017 zavolal k sebe do kancelárie a žiadal od neho, aby mu zistil informácie o sporoch o akcie papierní, a tiež, aby dve sudkyne OS BA I čo najskôr predložili spisy k neodkladným opatreniam na Krajský súd v Bratislave, ktorý rozhodol o odvolaniach proti nim. Na základe jedného z dvoch neodkladných opatrení mal podnikateľ Fiľo po dobu 80 dní zakázané nakladať s akciami vlastnej spoločnosti.
Výpoveď svedka
Obžalovaný v stredu označil tvrdenia v obžalobe za lživé a vymyslené. Poukázal pritom na to, že k Sklenkovi mal výhrady už keď sa stal podpredsedom Okresného súdu Bratislava I, s tým, že z jeho pohľadu bol čerstvým sudcom a nemal dostatočnú autoritu a skúsenosti, čo Sklenka zle znášal.
Následne v novembri 2016 neuspel Sklenka vo výberovom konaní na post šéfa OS BA I, pričom obžalovaný bol predsedom výberovej komisie. Práve Sklenka by mal vypovedať ako svedok na najbližšom pojednávaní 2. septembra. Ľuboš S. po vyjadrení sa k obžalobe, v rámci ktorého poprel žalované skutky, uviedol, že nebude odpovedať na otázky, pretože po rokoch pociťuje nedôveru k orgánom činným v trestnom konaní.
Ľuboš S. bol obvinený ešte v marci 2020 v rámci policajnej akcie Búrka. Momentálne má pozastavený výkon funkcie sudcu. Obžaloba bola na neho podaná pôvodne ešte koncom roku 2023, súdy ju však vtedy odmietli a vec sa vrátila do prípravného konania.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý šéf bratislavského krajského súdu čelí obžalobe, hovorí o pomste Vladimíra Sklenku © SITA Všetky práva vyhradené.
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