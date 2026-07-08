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Kaufland pomôže zazelenať ďalšie tri mestá. Vo verejnom hlasovaní o nich rozhodli zákazníci
Tagy: PR
Viac stromov, menej rozpálených ulíc, kvalitnejšie verejné priestory aj lepšie podmienky na život pre všetkých. Práve takéto riešenia získali najväčšiu podporu vo výzve Zazelenaj svoje ...
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8.7.2026 (SITA.sk) - Viac stromov, menej rozpálených ulíc, kvalitnejšie verejné priestory aj lepšie podmienky na život pre všetkých.
Práve takéto riešenia získali najväčšiu podporu vo výzve Zazelenaj svoje mesto, ktorú pre mestá a obce pripravila spoločnosť Kaufland. Jej zákazníci svojím hlasovaním rozhodli, že finančnú podporu v celkovej výške 50 000 eur získavajú spomedzi finalistov z celého Slovenska projekty Živé jazero v Košiciach – Nad Jazerom, ZmysluPlná oáza v Nitre a Zelený vnútroblok v Piešťanoch.
Do výzvy Zazelenaj svoje mesto sa prihlásili desiatky miest a mestských častí s víziou, ako premeniť zanedbané alebo nevyužívané plochy na miesta, ktoré budú lepšie slúžiť ľuďom aj celej spoločnosti. Návrhy ukázali, že slovenské samosprávy riešia podobné výzvy – prehrievanie zastavaných území, nedostatok zelene, potrebu zadržiavať dažďovú vodu, vytvárať kvalitné komunitné priestory či podporovať biodiverzitu. Odborná porota vybrala päť finalistov, konečné poradie však určili až hlasy verejnosti. Do hlasovania, ktoré prebiehalo od 11. júna do 1. júla 2026, sa mohol zapojiť každý držiteľ Kaufland Card XTRA, a to buď cez mobilnú aplikáciu, na webovej stránke www.moj.kaufland.sk alebo priamo na zákazníckom termináli v predajniach Kaufland po celom Slovensku.
Najviac hlasov získal projekt Živé jazero v Košiciach – Nad Jazerom, do ktorého Kaufland investuje 25 000 eur. Druhé miesto obsadila ZmysluPlná oáza v Nitre, podporená sumou 15 000 eur. Na treťom mieste sa umiestnil Zelený vnútroblok v Piešťanoch, ktorý získa 10 000 eur na svoju realizáciu.
"Projekt Zazelenaj svoje mesto potvrdil, že samosprávy majú množstvo kvalitných nápadov, ako zlepšiť svoje okolie. Veľmi nás teší nielen vysoký záujem miest a mestských častí, ale aj zákazníkov, ktorí poslali spolu viac ako 44 000 hlasov a rozhodli nimi o tom, ktoré návrhy sa premenia na realitu. Veríme, že nové zelené plochy budú prinášať úžitok obyvateľom aj celej spoločnosti dlhé roky," hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Živé jazero v Košiciach – Nad Jazerom prinesie návštevníkom rekreačnej lokality namiesto rozsiahlych trávnikov kvetnaté lúky, stromy, kríky a biodiverzitné zóny. Školáci a škôlkari tu nájdu aj malý edukačný okruh napojený na cyklotrasu, čím sa typicky mestské prostredie prepojí s oddychom pri jazere. "Keď sme sa dozvedeli o výzve Zazelenaj svoje mesto, okamžite sme v nej videli príležitosť posunúť do reality našu víziu rozvoja tejto lokality. Koncept výzvy sa veľmi prirodzene prepojil s našimi plánmi a umožnil nám pripraviť projekt, ktorý prinesie prospech nielen prírode, ale aj všetkým návštevníkom," predstavuje vznik projektu starostka Lenka Kovačevičová.
ZmysluPlná oáza v Nitre zase premení nevyužitú asfaltovú plochu na zelený priestor prístupný všetkým, vrátane ľudí so zdravotným znevýhodnením. "Už niekoľko rokov uvažujeme o vybudovaní inkluzívnych priestorov zelene v našom meste. Budovanie inkluzívnej technickej infraštruktúry je už v mestách bežnou záležitosťou, ale samotná vegetácia je pre mnohých obyvateľov so špecifickými potrebami ťažšie dostupná," hovorí Miloslav Špoták, zástupca primátora mesta Nitra. Tento projekt prinesie vyvýšené záhony s kvitnúcimi a voňavými rastlinami, ktoré umožnia priamy kontakt s rastlinami aj návštevníkom na invalidnom vozíčku, alebo informačné tabule v Braillovom písme, ktoré sú navrhnuté ako živá učebnica prírodovedy.
Vďaka Zelenému vnútrobloku Adama Trajana v Piešťanoch tento rok vznikne na najväčšom sídlisku v meste kvalitnejší verejný priestor s novými stromami, kvitnúcimi lúkami a miestom na oddych i susedské stretnutia. Takmer tri hektáre zanedbanej plochy sa s podporou Kauflandu zmenia na priestor s prirodzeným tienením, ktorý pomôže v efektívnom boji s teplom a hlukom, ktoré v mestách prirodzene vznikajú. Ako vysvetlil primátor Piešťan, Peter Jančovič, "revitalizácia vnútrobloku na tomto sídlisku je súčasťou našej dlhodobej vízie zlepšovať kvalitu verejných priestorov a nadväzuje aj na podnety samotných obyvateľov tejto lokality."
Projekt Zazelenaj svoje mesto nadväzuje na dlhodobé aktivity spoločnosti Kaufland zamerané na podporu biodiverzity a kvalitnejšieho mestského prostredia. Po tom, ako reťazec vlani podporil zazelenenie Bratislavy, Žiliny a Košíc, tento rok pomôže zrealizovať ďalšie tri projekty, ktoré prispejú k tomu, aby boli slovenské mestá odolnejšie voči dôsledkom klimatických zmien a príjemnejšie na život.
Každé mesto či mestská časť si zaslúži lepší, zelenší osud. Viac informácií získate na predajne.kaufland.sk/zazelenaj-mesto.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kaufland pomôže zazelenať ďalšie tri mestá. Vo verejnom hlasovaní o nich rozhodli zákazníci © SITA Všetky práva vyhradené.
Práve takéto riešenia získali najväčšiu podporu vo výzve Zazelenaj svoje mesto, ktorú pre mestá a obce pripravila spoločnosť Kaufland. Jej zákazníci svojím hlasovaním rozhodli, že finančnú podporu v celkovej výške 50 000 eur získavajú spomedzi finalistov z celého Slovenska projekty Živé jazero v Košiciach – Nad Jazerom, ZmysluPlná oáza v Nitre a Zelený vnútroblok v Piešťanoch.
Do výzvy Zazelenaj svoje mesto sa prihlásili desiatky miest a mestských častí s víziou, ako premeniť zanedbané alebo nevyužívané plochy na miesta, ktoré budú lepšie slúžiť ľuďom aj celej spoločnosti. Návrhy ukázali, že slovenské samosprávy riešia podobné výzvy – prehrievanie zastavaných území, nedostatok zelene, potrebu zadržiavať dažďovú vodu, vytvárať kvalitné komunitné priestory či podporovať biodiverzitu. Odborná porota vybrala päť finalistov, konečné poradie však určili až hlasy verejnosti. Do hlasovania, ktoré prebiehalo od 11. júna do 1. júla 2026, sa mohol zapojiť každý držiteľ Kaufland Card XTRA, a to buď cez mobilnú aplikáciu, na webovej stránke www.moj.kaufland.sk alebo priamo na zákazníckom termináli v predajniach Kaufland po celom Slovensku.
Najviac hlasov získal projekt Živé jazero v Košiciach – Nad Jazerom, do ktorého Kaufland investuje 25 000 eur. Druhé miesto obsadila ZmysluPlná oáza v Nitre, podporená sumou 15 000 eur. Na treťom mieste sa umiestnil Zelený vnútroblok v Piešťanoch, ktorý získa 10 000 eur na svoju realizáciu.
"Projekt Zazelenaj svoje mesto potvrdil, že samosprávy majú množstvo kvalitných nápadov, ako zlepšiť svoje okolie. Veľmi nás teší nielen vysoký záujem miest a mestských častí, ale aj zákazníkov, ktorí poslali spolu viac ako 44 000 hlasov a rozhodli nimi o tom, ktoré návrhy sa premenia na realitu. Veríme, že nové zelené plochy budú prinášať úžitok obyvateľom aj celej spoločnosti dlhé roky," hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Živé jazero v Košiciach – Nad Jazerom prinesie návštevníkom rekreačnej lokality namiesto rozsiahlych trávnikov kvetnaté lúky, stromy, kríky a biodiverzitné zóny. Školáci a škôlkari tu nájdu aj malý edukačný okruh napojený na cyklotrasu, čím sa typicky mestské prostredie prepojí s oddychom pri jazere. "Keď sme sa dozvedeli o výzve Zazelenaj svoje mesto, okamžite sme v nej videli príležitosť posunúť do reality našu víziu rozvoja tejto lokality. Koncept výzvy sa veľmi prirodzene prepojil s našimi plánmi a umožnil nám pripraviť projekt, ktorý prinesie prospech nielen prírode, ale aj všetkým návštevníkom," predstavuje vznik projektu starostka Lenka Kovačevičová.
ZmysluPlná oáza v Nitre zase premení nevyužitú asfaltovú plochu na zelený priestor prístupný všetkým, vrátane ľudí so zdravotným znevýhodnením. "Už niekoľko rokov uvažujeme o vybudovaní inkluzívnych priestorov zelene v našom meste. Budovanie inkluzívnej technickej infraštruktúry je už v mestách bežnou záležitosťou, ale samotná vegetácia je pre mnohých obyvateľov so špecifickými potrebami ťažšie dostupná," hovorí Miloslav Špoták, zástupca primátora mesta Nitra. Tento projekt prinesie vyvýšené záhony s kvitnúcimi a voňavými rastlinami, ktoré umožnia priamy kontakt s rastlinami aj návštevníkom na invalidnom vozíčku, alebo informačné tabule v Braillovom písme, ktoré sú navrhnuté ako živá učebnica prírodovedy.
Vďaka Zelenému vnútrobloku Adama Trajana v Piešťanoch tento rok vznikne na najväčšom sídlisku v meste kvalitnejší verejný priestor s novými stromami, kvitnúcimi lúkami a miestom na oddych i susedské stretnutia. Takmer tri hektáre zanedbanej plochy sa s podporou Kauflandu zmenia na priestor s prirodzeným tienením, ktorý pomôže v efektívnom boji s teplom a hlukom, ktoré v mestách prirodzene vznikajú. Ako vysvetlil primátor Piešťan, Peter Jančovič, "revitalizácia vnútrobloku na tomto sídlisku je súčasťou našej dlhodobej vízie zlepšovať kvalitu verejných priestorov a nadväzuje aj na podnety samotných obyvateľov tejto lokality."
Projekt Zazelenaj svoje mesto nadväzuje na dlhodobé aktivity spoločnosti Kaufland zamerané na podporu biodiverzity a kvalitnejšieho mestského prostredia. Po tom, ako reťazec vlani podporil zazelenenie Bratislavy, Žiliny a Košíc, tento rok pomôže zrealizovať ďalšie tri projekty, ktoré prispejú k tomu, aby boli slovenské mestá odolnejšie voči dôsledkom klimatických zmien a príjemnejšie na život.
Každé mesto či mestská časť si zaslúži lepší, zelenší osud. Viac informácií získate na predajne.kaufland.sk/zazelenaj-mesto.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Kaufland pomôže zazelenať ďalšie tri mestá. Vo verejnom hlasovaní o nich rozhodli zákazníci © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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