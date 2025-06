Djokovič o svojom trápení: Nikdy ma nemilovali ako Federera a Nadala

Srbský tenista Novak Djokovič priznal, že počas kariéry cítil emocionálnu bolesť pre nespravodlivé zaobchádzanie zo strany fanúšikov a pre ich odmietnutie za člena veľkej trojky. Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión a bývalý líder svetového rebríčka to prezradil v rozhovore pre portál 20min.ch.





Zatiaľ čo Federer a Nadal zaujali veľkú časť fanúšikov, Srb bol viackrát zdrojom kontroverzií. Napríklad na US Open v roku 2020 z frustrácie trafil do krku čiarového rozhodcu a diskvalifikovali ho. Alebo v roku 2022, keď s pozitívnym testom na COVID-19 poskytol rozhovor novinárovi. Ale vyskytli sa aj iné incidenty. „Nikdy ma nikto nemiloval tak ako Federera a Nadala, pretože som tam nemal byť. Bol som ten malý, ten tretí, ktorý prišiel a povedal: ´budem číslo jeden´. Veľa ľuďom sa to nepáčilo. Hral som ďalej a stále som sa cítil ako nechcené dieťa, ako piate koleso na voze. Pýtal som sa sám seba: ´prečo je to tak?´ Bolelo to. Potom som si myslel, že fanúšikovia by ma prijali, keby som sa správal inak. Ani to sa však nestalo. Samozrejme, som človek s mnohými nedostatkami. Vždy som sa však snažil žiť s otvoreným srdcom a dobrými úmyslami a v konečnom dôsledku byť sám sebou,“ uviedol Djokovič.Odpovedal aj na otázku, ku ktorému z jeho rivalov mal bližšie: „Vždy som si vážil Rafaela aj Federera, nikdy som o nich nepovedal ani jedno zlé slovo a nikdy ani nepoviem. Vzhliadal som k nim a stále vzhliadam. Ale s Nadalom som si vždy lepšie rozumel.“