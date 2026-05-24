Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
Červenka tvrdí, že to nebola pätička. Český víťazný gól vysvetlil aj známy slovenský rozhodca – VIDEO
Víťazný gól Čechov rozprúdil debaty na sociálnych sieťach, bol však zrejme dosiahnutý regulárne. Prehra Slovákov s Čechmi na majstrovstvách sveta v hokeji je bežná vec. V novom tisícročí zdolali ...
24.5.2026 (SITA.sk) - Víťazný gól Čechov rozprúdil debaty na sociálnych sieťach, bol však zrejme dosiahnutý regulárne.
Prehra Slovákov s Čechmi na majstrovstvách sveta v hokeji je bežná vec. V novom tisícročí zdolali slovenskí hokejisti českých na MS iba trikrát a zaznamenali až dvojciferný počet prehier.
Ak sa však prehra zrodí po výbornom výkone, v ktorom slovenský tím prestrieľal český 30:18 v pokusoch na bránku, mrzí to. Pritom stačilo málo a sobotňajší výsledok 2:3 vo Fribourgu mohol byť pokojne opačný.
To by však Slováci museli lepšie premieňať šance a český kapitán by nesmel byť až taký šikovný. Víťazný gól 40-ročného Romana Červenku korčuľou chrbtom k bránke sa stal predmetom ostrých diskusií vo verejnom priestore, ale podľa viacerých zdrojov bol dosiahnutý v súlade s pravidlami. Základom jeho uznania bolo, že puk nekopol smerom k bránke.
Čo je dovolené?
"Červenka nastavil nohu vedome, úmyselne, ale to je dovolené. Nebolo vidieť jasné kopnutie a je dôležité, že keď ho trafil puk do korčule, mal obe nohy na ľade," povedal pre Sportnet člen Komisie rozhodcov SZĽH Peter Jonák.
"Futbalová pätička v podaní českého kapitána prišla až potom, čo sa puk odrazil od jeho korčule v stojatej polohe. Práve toto je kľúčové a dodatočný pohyb už nehrá rolu. Červenka to urobil podľa pravidiel. Rozhodcovia správne vyhodnotili, že to nebolo jasné kopnutie," doplnil Jonák na vysvetlenie.
Nebola to pätička
"Chcel som si korčuľou siahnuť na puk tak, aby som si ho pripravil a mohol neskôr hokejkou zakončiť. Išlo to však priamo do bránky. Nebola to však pätička z mojej strany, ako by sa to mohlo zdať. Nohu som mal vtedy na ľade, keď prišiel puk. Až keď sa odrazil, vyzeralo to na ďalší pohyb smerom k bránke," vysvetlil Červenka pre JOJ Šport a Šport STVR.
Na margo tesného víťazstva, ktorými s Česi spečatili postup do štvrťfinále, uznanlivo doplnil: "Slováci boli najmä v druhej tretine lepší. V tretej tretine sme sa vrátil do zápasu, ale vyhrali sme so šťastím."
Hrivíka mrzí žŕdka
K zápasu sa vyjadril aj slovenský kapitán Marek Hrivík, ktorý tiež strelil gól. V polovici zápasu vyrovnal na 1:1. "Odohrali sme výborný zápas, v ktorom nám chýbala jedna strela zakončená gólom. Mrzí žŕdka zo záveru. Ak by to vošlo, bolo by to ešte zaujímavé. Celkovo sme sa snažili hrať najmä v našom útočnom pásme a zbytočne sa pri rozohrávke nehrať s pukom. Myslím si, že sa nám to darilo. Ak budeme v tomto trende pokračovať, bude to oukej."
Už v nedeľu večer od 20.20 h čaká na Slovákov ďalší mimoriadne náročný súper - Kanada. Slovákom stačí na potvrdenie štvrťfinále vyhrať za 2 body. Kanaďania už postúpili do štvrťfinále, jeden bod im dosiaľ zobrali iba Nóri.
Zdroj: SITA.sk - Červenka tvrdí, že to nebola pätička. Český víťazný gól vysvetlil aj známy slovenský rozhodca – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Švajčiar Roman Josi strelil najrýchlejší hetrik histórie MS. A zároveň svoj prvý v profihokeji
Sobota na MS v hokeji 2026 v kocke: Derby Slovensko – Česko rozhodol kontroverzný gól, Nórsko šokovalo Švédsko a prehrali aj USA – VIDEO, FOTO
