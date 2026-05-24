Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
Švajčiar Roman Josi strelil najrýchlejší hetrik histórie MS. A zároveň svoj prvý v profihokeji
Švajčiari prevalcovali Maďarov aj za výdatnej pomoci svojho kapitána Romana Josiho. Roman Josi odohral v NHL 1030 zápasov a nazbieral v nich na obrancu úctyhodných 779 bodov.
24.5.2026 (SITA.sk) - Švajčiari prevalcovali Maďarov aj za výdatnej pomoci svojho kapitána Romana Josiho.
Roman Josi odohral v NHL 1030 zápasov a nazbieral v nich na obrancu úctyhodných 779 bodov.
Zo svetových šampionátov v hokeji má tri strieborné medaily a aktuálne by na "domácom" šampionáte v Zürichu a Fribourgu rád pridal konečne zlato.
Švajčiari za ním zatiaľ kráčajú pevným krokom a Josi im k tomu výrazne pomáha. V sobotu pomohol k demontáži Maďarov (9:0) tromi gólmi a asistenciou.
Vymazal Doana
Nie je však hetrik ako hetrik. Ten v podaní Josiho sa odohral v rozpätí 4 minút a 45 sekúnd a to je nový rýchlostný rekord histórie majstrovstiev sveta. Ten doterajší držal Kanaďan Shane Doan. Tri góly strelil za 6:35 min na MS 2007 v Moskve pri triumfe Kanady nad Bieloruskom (6:3).
Netušil o rekorde
"Ani som nevedel, že to môže byť rekord. Svojho času som strelil hetrik v play-off počas pôsobenia v Berne, ale bol to akoby fiktívny pokus. Pri jednej zo striel puk neskončil v bránke, ale gól mi aj tak pripísali. Takže teraz to bol môj prvý hetrik v profihokeji,“ vysvetlil Josi podľa webu SRF.
Jeho tri góly padli v čase 18:09, 20:29 a 22:54 min. Tretí bol z presilovej hry, prvé dva v rovnovážnom stave. Zakaždým prekonal brankára Ádáma Vaya, ktorý nie tak dávno ešte chytal v slovenskej najvyššej súťaži za Poprad.
"Prvé dva góly boli šťastné. Prvý som poriadne netrafil a pri druhom som chcel strieľať vyššie,“ sebakriticky dodal Josi.
Suverénni Švajčiari
Švajčiari zatiaľ absolútne neohrozene kráčajú svetovým šampionátom na domácom ľade. V šiestich zápasoch uchmatli plný počet 18 bodov so skóre 35:5. Sú takí suverénni, že väčšina ich doterajších súperov pôsobila iba ako tréningový sparing.
"Na konci základnej skupiny nás čakajú Fíni. Verím, že to bude pre nás poriadny test. Dovtedy však máme dva dni voľna a to treba využiť. Konečne za mnou príde manželka s deťmi," rád skonštatoval Josi.
Aj Genoni rekordne
Okrem Josiho hetriku priniesol zápas Švajčiarsko - Maďarsko ešte jeden rekordný zápis. Brankárska legenda Leonardo Genoni si dva dni po rekordnom trinástom hetriku na MS v kariére pripísal aj štrnásty.
